Спортът по ТВ в петък (21 август)

13.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.00 Волейбол, Австрия – Сърбия, жени Ринг
15.00 Формула 1, академия: свободна тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
16.15 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, трети етап Евроспорт 1
17.30 Формула 1, спринт за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3
18.00 Волейбол, България – Украйна (жени) Би Ти Ви Екшън
18.00 Пройсен Мюнстер – Карлсруе Диема спорт 3
18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1
18.45 Мач от втора лига Диема спорт
18.50 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, крос кънтри на късо трасе Евроспорт 1
19.00 Валдхоф – Кайзерслаутерн Нова спорт
19.00 Волейбол, Турция – Латвия (жени) МАХ Спорт 3
19.00 Спортна гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
21.00 Лека атлетика, Диамантена лига МАХ One
21.15 Мач от втора лига Диема спорт
21.45 Ханза – Щутгарт Диема спорт 3
21.45 Марсилия – Страсбург Нова спорт
22.00 Бетис – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
22.00 Шефийлд Уензди – Брадфорд Диема спорт 2
22.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
22.00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, втори ден Евроспорт 2
03.00 НФЛ, Лас Вегас – Хюстън МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА