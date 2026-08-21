Спортът по ТВ в петък (21 август)

Христо Янев: Всичко което можеше да се обърка, се обърка - трябва да играем по-умно

Треньорът на ЦСКА Христо Янев смята, че загубата с 0:3 от ОФИ Крит се дължи основно на грешки на „червените“. Той призна, че на реванша ...