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Спортът по ТВ в петък (21 август)

Спортът по ТВ в петък (21 август)

21 Август, 2026 06:56 489 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (21 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

13.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

15.00 Волейбол, Австрия – Сърбия, жени Ринг

15.00 Формула 1, академия: свободна тренировка за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

16.15 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, трети етап Евроспорт 1

17.30 Формула 1, спринт за Гран при на Нидерландия Диема спорт 3

18.00 Волейбол, България – Украйна (жени) Би Ти Ви Екшън

18.00 Пройсен Мюнстер – Карлсруе Диема спорт 3

18.15 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1

18.45 Мач от втора лига Диема спорт

18.50 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, крос кънтри на късо трасе Евроспорт 1

19.00 Валдхоф – Кайзерслаутерн Нова спорт

19.00 Волейбол, Турция – Латвия (жени) МАХ Спорт 3

19.00 Спортна гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

21.00 Лека атлетика, Диамантена лига МАХ One

21.15 Мач от втора лига Диема спорт

21.45 Ханза – Щутгарт Диема спорт 3

21.45 Марсилия – Страсбург Нова спорт

22.00 Бетис – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4

22.00 Шефийлд Уензди – Брадфорд Диема спорт 2

22.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1

22.00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, втори ден Евроспорт 2

03.00 НФЛ, Лас Вегас – Хюстън МАХ Спорт 2


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