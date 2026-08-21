Шампионът Арсенал и Ковънтри откриват сезона във Висшата лига на „Емиратс“

Шампионът Арсенал започва защитата на титлата си от Висшата лига в петък вечер, посрещайки новака Ковънтри Сити на стадион „Емиратс“ в откриващия мач за новия сезон.

Срещата е с начален час 22:00 и може да я гледате в пряко предаване по DIEMA SPORT.

За тима на Микел Артета всяка друга развръзка освен убедителна победа би била разочарование, докато за гостите, водени от Франк Лампард, всяко място над 18-ото в крайното класиране ще се счита за пълен успех.

„Артилеристите“ вече демонстрираха отлична форма, спечелвайки Къмюнити Шийлд след категорично 3:0 срещу Манчестър Сити. Отборът бе активен на трансферния пазар с привличането на Бруно Гимараеш, Пиеро Инкапие, Христос Цолис и Илан Мелие.

В същото време Ковънтри се завръща в елита за първи път от сезон 2000/01, след като спечели Чемпиъншип с 95 точки. Клубът привлече осем нови попълнения през лятото, като най-скъпото от тях е Калеб Иренки.

Уилям Салиба и Юриен Тимбер са извън сметките поради контузии. Букайо Сака се очаква да се завърне сред титулярите на мястото на Нони Мадуеке, докато Деклан Райс най-вероятно отново ще влезе като резерва, тъй като все още не се намира в оптимална физическа форма.

Хаджи Райт и Люк Уолфендън пропускат двубоя заради контузии, а Джак Рудони и Франк Ониека са под въпрос. Очаква се няколко от новите попълнения да направят своя дебют от първата минута.

В изиграните 76 мача между двата тима Арсенал има сериозно превъзходство – 43 победи срещу 14 за Ковънтри и 19 равенства.

Въпреки амбициите и мащабната селекция на Ковънтри, класата и инерцията са изцяло на страната на Арсенал. Тимът на Артета ще търси бърз и убедителен старт, преди предстоящите тежки сблъсъци с Астън Вила и Челси.