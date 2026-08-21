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ЕС: Украйна сама трябва да реши кога да проведе избори
  Тема: Украйна

ЕС: Украйна сама трябва да реши кога да проведе избори

21 Август, 2026 09:42 1 004 43

  • украйна-
  • избори-
  • европейски съюз

Европейската комисия заяви, че е готова да помогне на Киев за организирането на вот и спазването на демократичните стандарти

ЕС: Украйна сама трябва да реши кога да проведе избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна сама трябва да реши кога да проведе избори, като се съобрази със собственото си законодателство. Европейският съюз е готов да окаже съдействие на Киев при организирането на изборния процес, заяви говорителят на Европейската комисия Анита Хипер, цитирана от Укринформ, предава БТА.

По думите ѝ решението за времето на изборите трябва да бъде взето от украинските власти в съответствие с действащите закони в страната.

Хипер подчерта, че ЕС може да помогне най-вече за гарантирането на демократичните стандарти и изисквания по време на изборния процес. Тя уточни, че Брюксел не прави оценки на условията, при които отделните държави провеждат избори.

Коментарът на Европейската комисия идва на фона на възобновения вътрешнополитически дебат в Украйна за възможността да бъде проведен вот по време на войната.

Във вторник бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за намиране на законен и сигурен механизъм, който да позволи провеждането на избори дори при продължаващи бойни действия.

Това е първият подобен публичен призив от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г., отправен от известна украинска политическа фигура.

В момента украинското законодателство не позволява провеждането на избори при действащо военно положение. Киев многократно е заявявал, че организирането на национален вот при настоящите условия би било изключително трудно заради продължаващата война, сигурността на избирателите и милионите украинци, които се намират извън страната.

Въпросът за изборите се очаква да остане част от политическия дебат в Украйна, особено на фона на международните дискусии за бъдещото уреждане на конфликта с Русия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 35 Отговор
    Трябва да се избегне руска намеса на вота в Украйна. Затова не бива да се бърза с провеждането на избори.

    Коментиран от #5, #17, #42

    09:43 21.08.2026

  • 2 ВОАЙОРИ ТЕ ГОТОВИ

    26 6 Отговор
    Само те да си изберат кога. Това докато наркото е там ЗНАЧИ НИКОГА И СЪС ТОВА ЗАКРИВАМЕ ДИСКУСИИ И ВЪПРОСА.

    Коментиран от #4

    09:45 21.08.2026

  • 3 ЩЕ РЕШИ ТЯ АМА ДРУГ ПЪТ

    29 6 Отговор
    ТОЙ И ПЕЕВСКИ ВИКАШЕ РАДЕВ СЛЕЗ , ПЪК СЕГА СЪЖАЛЯВА ЗА ПРИКАЗКИТЕ СИ.ТОКУ ВИЖ И В УКРАЙНА СТАНЕ КАТО ТУКА И ГИ ПОДГОНЯТ ЗА ЗЛАТНИТЕ КЮЛ. ПАРДОН ГЪРНЕТА

    Коментиран от #10

    09:47 21.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само, сама

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Победата има много бащи, а загубата е самотна..

    09:48 21.08.2026

  • 6 стоян георгиев

    29 7 Отговор
    И как ще стане това? Може би Зеления пор и фашиската му хунта доброволно ще организират избори, които знаят, че ще загубят и сами ще си секнат милионите евро?!
    Евро лицемерието копае ново дъно! 🤢

    Коментиран от #13

    09:52 21.08.2026

  • 7 Пич

    27 6 Отговор
    Когато Зелю падне, ще паднат и Урсулианците!!! На власт ги крепии само това, че внушават страх от Русия!!!

    Коментиран от #16

    09:52 21.08.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    23 3 Отговор
    За кво са им избори!?Никой няма да ги заличава по-добре от Зеленски!🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    09:53 21.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахахаха

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "ЩЕ РЕШИ ТЯ АМА ДРУГ ПЪТ":

    Не виждам нещо Пеевски да е много уплашен.

    Коментиран от #12

    09:55 21.08.2026

  • 11 Хе хе...

    22 4 Отговор
    Няма нищо за решаване. В Руската Федерация изборите се провеждат регулярно през определен в специален закон срок. След като у крайна влезе в състава на РФ изборите там ще се провеждат по същия начин. За момента това важи само за една четвърт от територията на бившата недодържава.
    Така че аз не виждам никакъв казус тук.

    09:55 21.08.2026

  • 12 Хихихи

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Спри да му гледаш зад ника и му виж дзурлата 😂

    09:56 21.08.2026

  • 13 Хахахаха

    3 23 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Фашистката хунта е в кремъл! Украйна няма нищо общо с фашизъм, прочетете какво е фашистка държава първо, за да ръсете руска пропаганда тук.

    Коментиран от #20, #21, #22, #37

    09:56 21.08.2026

  • 14 Сократ

    17 4 Отговор
    В 404 демокрация? В ЕС съвсем счупиха тъпомера. То и в ЕС няма демокрация, тези корумпета в ЕС за 404 мислят.

    09:56 21.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахаха

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Падне ли ЕС, га ньо ще трябва да рови, рови, рови за да издълбае ново дъно до където ще го докара.

    Коментиран от #25

    09:57 21.08.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Никакая избори не трябват.
    На Русия и тпябва Одесса.

    10:01 21.08.2026

  • 18 Георги

    10 2 Отговор
    от ЕС не се месят в коя държава кога да има избори. Те само "подсказват" кой може да участва в тях!

    10:02 21.08.2026

  • 19 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    ЕС с управляващите я идиоти няма думата ,там ще има ги губернатор ,назначен от Кремъл ,а зеления клоун ще го разкарват от град на град като циркаджийка маймуна

    10:03 21.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Коновалец два пъти..

    Коментиран от #23

    10:06 21.08.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Се е срещал с Хитлер

    10:07 21.08.2026

  • 24 Мими Кучева🐕

    6 5 Отговор
    Но трябва да признаем, че никой не е загрузил повече вати от Зеленски, над милион и половина прати за крематорките в блатата, за няма и 5 години!

    Коментиран от #26

    10:08 21.08.2026

  • 25 Пич

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Много си наивен!!! Ганьо никога не рови, щото мечтата му е да копа компиро на англичаните!!!
    Що се отнася за България - справяла се е, и ще се справи!!!

    10:09 21.08.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #24 от "Мими Кучева🐕":

    Бъркаш, бункерното с ботокса за 30 г закопа бая повече алкохолизирани братушки, копейките за това го боготворят!

    Коментиран от #33

    10:10 21.08.2026

  • 27 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ХаХа":

    За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ

    Коментиран от #43

    10:11 21.08.2026

  • 28 Пич

    3 2 Отговор
    Но най -важното е грузя 200 да не спира да върви за магучая, а бакшиша да се крие по калните мазета!

    10:12 21.08.2026

  • 29 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Ха ХаХа":

    На кои от тези критерии, рашата не отговаря за фашистка държава? А за оръжията които убиват хора, рашата е на първите места в света по производство на оръжия за убиване на хора.

    10:13 21.08.2026

  • 30 Хахахаха

    3 4 Отговор
    Комунизма създаде умни хора, които избраха демокрацията и запада! След 35 години опросточаване, про сти те отново избраха да са руска губерния!

    10:18 21.08.2026

  • 31 демонокрацията на практика

    2 3 Отговор
    Изборите са само за там където няма значение накрая,резултатите се фалшифицират и режимите не падат.При другия вариант на демонокрация избори не се провеждат поради риск от гражданска война и попиляване на инсталираните управляващи външни агенти и риск от освбождаване на овладяната държава.Дори и възможна противоположна ориентация спрямо колонизаторите.

    10:34 21.08.2026

  • 32 КАК ТАКА ИЗБОРИ ? не може се , друг път

    3 3 Отговор
    дума да не става! никакви избори, тъкмо властта е окопирана от зелюНАРКОМАНОВ и СИЕ

    Коментиран от #34

    10:42 21.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "КАК ТАКА ИЗБОРИ ? не може се , друг път":

    Властта е единствено окупирана от тупин и неговата хунта!

    Коментиран от #35

    10:46 21.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 асдасдс

    2 2 Отговор
    Зеления няма да остави нещата така.
    Доста милиарди има още за "усвояване", няма как да пусне кокала.

    10:58 21.08.2026

  • 37 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Тва на какъв принцип го установи?!
    На "онче бонче", "тото", или друг?!

    Видеата гледа ли още от 2014г?!
    Или викаш щом доказателствата са от Русия, значи са фалшиви, а щом са от колективният запад, са само истината???
    Затова ли спряха всички руски медии???
    Щото "истината" на запада е толкова силна, че току виж европейците се вдигнат на бунт и ги изметат?!

    Даже по бтв от 2015 даваха репортажи за обстановката в укрия!
    Едни бандеровци, платени от колективният запад, тръгнали да нападат своите проруски настроени сънародници???
    Толкова "различни" народи са украинците и руснаците, че не им трябва преводач???!!!
    Точно както македонците и българите!
    Ама така е, когато хората са като коне с капаци, принципът винаги ще е разделяй и владей!!!

    ЛИЧНО ГЛЕДАХ ВИДЕА С БАНДЕРОВЦИТЕ, КОИТО СИ ИМАТ СОБСТВЕНА СВАСТИКА!!!
    ФАШИЗМЪТ ИДВА ОТ КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД, ЗА СМЕТКА НА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА (СПРАВКА УКРАЙНА)!!!

    Коментиран от #39

    11:01 21.08.2026

  • 38 Механик

    2 1 Отговор
    Ако питаш Зели и неговите апаши, избори не трябва да има никога. Ако питаш Федоров (ня с розАвите бузки), ибори трябва да има веднага и на тия избори трябва да бъде избран задължително той. Ако питаш Кличко, той мисли точно като Федоров. И Залужни така мисли, ама англичаните са му казали да не се намесва, че ще иде при Зели в гюма.
    На Путин му е през .... кога и какви избори ще има в укра.

    11:02 21.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Добре де

    1 0 Отговор
    ЕС що пък ще казва дали Украйна сама ще реши? Разбира се, кой друг да реши, ама ония хербарии като да изхрачат нещо...

    11:04 21.08.2026

  • 41 анонимен

    0 0 Отговор
    Къде остана демокрацията ЕС? Липсата на избори превръща управлението на Зеленски в диктарура.

    11:44 21.08.2026

  • 42 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Тая руска намеса значи, мир не ви дава на либералите... После като се наложи да връщате заемите дет дадохте, пак руска намеса.. Да погледнеш довечера под кревата за руска намеса

    11:46 21.08.2026

  • 43 Мда уе

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Бетер ЕС си описал

    11:48 21.08.2026

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