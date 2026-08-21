ЕС: Украйна сама трябва да реши кога да проведе избори

Украйна сама трябва да реши кога да проведе избори, като се съобрази със собственото си законодателство. Европейският съюз е готов да окаже съдействие на Киев при организирането на изборния процес, заяви говорителят на Европейската комисия Анита Хипер, цитирана от Укринформ, предава БТА.
По думите ѝ решението за времето на изборите трябва да бъде взето от украинските власти в съответствие с действащите закони в страната.
Хипер подчерта, че ЕС може да помогне най-вече за гарантирането на демократичните стандарти и изисквания по време на изборния процес. Тя уточни, че Брюксел не прави оценки на условията, при които отделните държави провеждат избори.
Коментарът на Европейската комисия идва на фона на възобновения вътрешнополитически дебат в Украйна за възможността да бъде проведен вот по време на войната.
Във вторник бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за намиране на законен и сигурен механизъм, който да позволи провеждането на избори дори при продължаващи бойни действия.
Това е първият подобен публичен призив от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г., отправен от известна украинска политическа фигура.
В момента украинското законодателство не позволява провеждането на избори при действащо военно положение. Киев многократно е заявявал, че организирането на национален вот при настоящите условия би било изключително трудно заради продължаващата война, сигурността на избирателите и милионите украинци, които се намират извън страната.
Въпросът за изборите се очаква да остане част от политическия дебат в Украйна, особено на фона на международните дискусии за бъдещото уреждане на конфликта с Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #5, #17, #42
09:43 21.08.2026
2 ВОАЙОРИ ТЕ ГОТОВИ
Коментиран от #4
09:45 21.08.2026
3 ЩЕ РЕШИ ТЯ АМА ДРУГ ПЪТ
Коментиран от #10
09:47 21.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Само, сама
До коментар #1 от "Трол":Победата има много бащи, а загубата е самотна..
09:48 21.08.2026
6 стоян георгиев
Евро лицемерието копае ново дъно! 🤢
Коментиран от #13
09:52 21.08.2026
7 Пич
Коментиран от #16
09:52 21.08.2026
8 Мими Кучева🐕
09:53 21.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хахахаха
До коментар #3 от "ЩЕ РЕШИ ТЯ АМА ДРУГ ПЪТ":Не виждам нещо Пеевски да е много уплашен.
Коментиран от #12
09:55 21.08.2026
11 Хе хе...
Така че аз не виждам никакъв казус тук.
09:55 21.08.2026
12 Хихихи
До коментар #10 от "Хахахаха":Спри да му гледаш зад ника и му виж дзурлата 😂
09:56 21.08.2026
13 Хахахаха
До коментар #6 от "стоян георгиев":Фашистката хунта е в кремъл! Украйна няма нищо общо с фашизъм, прочетете какво е фашистка държава първо, за да ръсете руска пропаганда тук.
Коментиран от #20, #21, #22, #37
09:56 21.08.2026
14 Сократ
09:56 21.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хахахаха
До коментар #7 от "Пич":Падне ли ЕС, га ньо ще трябва да рови, рови, рови за да издълбае ново дъно до където ще го докара.
Коментиран от #25
09:57 21.08.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Трол":Никакая избори не трябват.
На Русия и тпябва Одесса.
10:01 21.08.2026
18 Георги
10:02 21.08.2026
19 Kaлпазанин
10:03 21.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Хахахаха":Коновалец два пъти..
Коментиран от #23
10:06 21.08.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Се е срещал с Хитлер
10:07 21.08.2026
24 Мими Кучева🐕
Коментиран от #26
10:08 21.08.2026
25 Пич
До коментар #16 от "Хахахаха":Много си наивен!!! Ганьо никога не рови, щото мечтата му е да копа компиро на англичаните!!!
Що се отнася за България - справяла се е, и ще се справи!!!
10:09 21.08.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Мими Кучева🐕":Бъркаш, бункерното с ботокса за 30 г закопа бая повече алкохолизирани братушки, копейките за това го боготворят!
Коментиран от #33
10:10 21.08.2026
27 Хахахаха
До коментар #20 от "Ха ХаХа":За да разберем фашизма в дълбочина, трябва да го разгледаме като тоталитарна система, която слива корпоративния свят с държавата, унищожава индивида и разчита на постоянна криза.Ето по-детайлно обяснение на основните му стълбове:1. Сливане на държава и корпорации (Икономика)Контролиран капитализъм: Частната собственост съществува, но бизнесът е длъжен да служи единствено на държавните и военните цели.Корпоративизъм: Профсъюзите (синдикатите) са забранени. Работниците и собствениците са обединени в държавни браншови организации под пълен контрол на властта.Бенито Мусолини описва това най-точно: „Всичко в държавата, нищо извън държавата, нищо срещу държавата“.2. Култ към вожда и анти-интелектуализъм (Идеология)Безгрешният лидер: Вождът (Дуче, Фюрер) е представян като жив символ на нацията, който никога не греши.Подчинение вместо мислене: Критичното мислене и науката се заменят със сляпа вяра, митове за древното величие и емоционални лозунги.3. Милитаризъм и социален дарвинизъм (Политика)Постоянна война: Мирът се разглежда като слабост, а войната – като начин за доказване на силата на нацията и нейното „пречистване“.Оцеляване на най-силния: Обществата се делят на „силни“ (които имат право да управляват) и „слаби“ (които трябва да бъдат подчинени или унищожени).4. Психология на масата (Общество)Търсене на изкупителна жертва: Пропагандата винаги посочва вътрешен или външен враг (малцинства, комунисти, либерали, чужденци), който е „виновен“ за всички икономическ
Коментиран от #43
10:11 21.08.2026
28 Пич
10:12 21.08.2026
29 Хахахаха
До коментар #20 от "Ха ХаХа":На кои от тези критерии, рашата не отговаря за фашистка държава? А за оръжията които убиват хора, рашата е на първите места в света по производство на оръжия за убиване на хора.
10:13 21.08.2026
30 Хахахаха
10:18 21.08.2026
31 демонокрацията на практика
10:34 21.08.2026
32 КАК ТАКА ИЗБОРИ ? не може се , друг път
Коментиран от #34
10:42 21.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хахахаха
До коментар #32 от "КАК ТАКА ИЗБОРИ ? не може се , друг път":Властта е единствено окупирана от тупин и неговата хунта!
Коментиран от #35
10:46 21.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 асдасдс
Доста милиарди има още за "усвояване", няма как да пусне кокала.
10:58 21.08.2026
37 Мнение
До коментар #13 от "Хахахаха":Тва на какъв принцип го установи?!
На "онче бонче", "тото", или друг?!
Видеата гледа ли още от 2014г?!
Или викаш щом доказателствата са от Русия, значи са фалшиви, а щом са от колективният запад, са само истината???
Затова ли спряха всички руски медии???
Щото "истината" на запада е толкова силна, че току виж европейците се вдигнат на бунт и ги изметат?!
Даже по бтв от 2015 даваха репортажи за обстановката в укрия!
Едни бандеровци, платени от колективният запад, тръгнали да нападат своите проруски настроени сънародници???
Толкова "различни" народи са украинците и руснаците, че не им трябва преводач???!!!
Точно както македонците и българите!
Ама така е, когато хората са като коне с капаци, принципът винаги ще е разделяй и владей!!!
ЛИЧНО ГЛЕДАХ ВИДЕА С БАНДЕРОВЦИТЕ, КОИТО СИ ИМАТ СОБСТВЕНА СВАСТИКА!!!
ФАШИЗМЪТ ИДВА ОТ КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД, ЗА СМЕТКА НА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА (СПРАВКА УКРАЙНА)!!!
Коментиран от #39
11:01 21.08.2026
38 Механик
На Путин му е през .... кога и какви избори ще има в укра.
11:02 21.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Добре де
11:04 21.08.2026
41 анонимен
11:44 21.08.2026
42 Баце ЕООД
До коментар #1 от "Трол":Тая руска намеса значи, мир не ви дава на либералите... После като се наложи да връщате заемите дет дадохте, пак руска намеса.. Да погледнеш довечера под кревата за руска намеса
11:46 21.08.2026
43 Мда уе
До коментар #27 от "Хахахаха":Бетер ЕС си описал
11:48 21.08.2026