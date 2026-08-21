ЕС: Украйна сама трябва да реши кога да проведе избори

Украйна сама трябва да реши кога да проведе избори, като се съобрази със собственото си законодателство. Европейският съюз е готов да окаже съдействие на Киев при организирането на изборния процес, заяви говорителят на Европейската комисия Анита Хипер, цитирана от Укринформ, предава БТА.

По думите ѝ решението за времето на изборите трябва да бъде взето от украинските власти в съответствие с действащите закони в страната.

Хипер подчерта, че ЕС може да помогне най-вече за гарантирането на демократичните стандарти и изисквания по време на изборния процес. Тя уточни, че Брюксел не прави оценки на условията, при които отделните държави провеждат избори.

Коментарът на Европейската комисия идва на фона на възобновения вътрешнополитически дебат в Украйна за възможността да бъде проведен вот по време на войната.

Във вторник бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за намиране на законен и сигурен механизъм, който да позволи провеждането на избори дори при продължаващи бойни действия.

Това е първият подобен публичен призив от началото на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г., отправен от известна украинска политическа фигура.

В момента украинското законодателство не позволява провеждането на избори при действащо военно положение. Киев многократно е заявявал, че организирането на национален вот при настоящите условия би било изключително трудно заради продължаващата война, сигурността на избирателите и милионите украинци, които се намират извън страната.

Въпросът за изборите се очаква да остане част от политическия дебат в Украйна, особено на фона на международните дискусии за бъдещото уреждане на конфликта с Русия.