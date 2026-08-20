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Иво Христов на среща с кмета на Бургас: Държавата осигурява 20 млн. евро за подготовката за "Евровизия 2027"

Иво Христов на среща с кмета на Бургас: Държавата осигурява 20 млн. евро за подготовката за "Евровизия 2027"

20 Август, 2026 12:15 481 16

  • иво христов-
  • бургас-
  • димитър николов-
  • евровизия

"Искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт в присъствието на експертите на EBU, каза Николов

Иво Христов на среща с кмета на Бургас: Държавата осигурява 20 млн. евро за подготовката за "Евровизия 2027" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Държавата ще осигури 20 милиона евро още тази година за подготовката на Бургас за "Евровизия 2027". Това обяви вицепремиерът Иво Христов, който се срещна с кмета на Бургас, за да обсъдят домакинството на града за предстоящия песенен конкурс.

Държавата ще участва пълноценно в организацията на "Евровизия" – това увери вицепремиерът Иво Христов. Той оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на песенния конкурс. Пет министерства имат отношение към организацията. Вицепремиерът заяви, че Бургас е победил останалите градове със силна мотивация и изпреварващи действия. Той каза още, че не приема критиките относно домакинството на Бургас, тъй като морския град има работещ икономически модел.

За тази година са предвидени около 20 млн. евро за организацията на конкурса. За следващата година също ще бъдат осигурени средства, но след като бъде приет бюджета за догодина през есента.

Кметът Димитър Николов пък обяви, че предстои съгласуване на много административни процедури и стриктно спазване на Закона за обществените поръчки. Амбицията е до края на годината да се приключи с подготовката на залата.

Иво Христов, вицепремиер: "За тази година са предвидени съответните пари – около 20 милиона, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес и за текущи нужди. За бюджета за 2027 година такива средства ще бъдат предвидени, но той предстои да бъде разгледан и приет. Парите осигуряват всичко – от инфраструктура, през транспорт, през настаняване, брандиране на страната като туристическа дестинация. Предлагаме вкусна храна, планина, ски курорти, море, исторически туризъм, но все още не сме така разпознаваеми както Италия и Гърция."

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Искаме до края на годината заедно с БНТ да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт в присъствието на експертите на EBU и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика и акустика, да имаме достатъчно време да изправим тези детайли. Да не забравяме, че основната част на техниката пристига от Китай и това е изключително бавно и сме длъжни да наваксаме с времето."

Друга тема, която е била обсъждана на срещата е сигурността. Вицепремиерът обяви, че ще държавата ще се задейства, така че хората да са чувстват сигурни в Бургас по време на "Евровизия".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИС-2 🦁🦁🦁

    2 12 Отговор
    25 август наближава.

    Тежка дата за цяла България. На 25 август 2005 г.подъл изстрел прекъсна живота на един от най - добрите синове на българския народ-Георги Илиев. Мир на праха му и вечна памет! Жоро, България не те е забравила!

    12:17 20.08.2026

  • 2 Тик-Ток

    11 2 Отговор
    Кой нормален изобщо може да гледа тая извратена токсична поовърня

    12:17 20.08.2026

  • 3 Тик-Ток

    8 1 Отговор
    Да гледаш тия извращения е все едно да се храниш с л@йна

    Коментиран от #8

    12:20 20.08.2026

  • 4 Таратанга бубуранга

    5 0 Отговор
    Вицепремиера се среща с разни хора насам натам, заряди европачангата, а Йотовица не ще да се среща с никой след публикациите в световната преса, че ако територията не изгони самолетите на Обора, ще бере ядове. Добре дошли(скоро Хош гелдиниз) на територията пачанга таратангаааа

    12:27 20.08.2026

  • 5 хрфхх

    3 0 Отговор
    Браво а други събират капачки за линейки

    12:27 20.08.2026

  • 6 Ален Симеонов

    2 0 Отговор
    Като един истински софиянец, съм горд и се радвам, че няма да е в град София.

    12:27 20.08.2026

  • 7 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    ТОЯ МИШОК И ТОЙ ХВАЛИ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ГЕРБ И СЕЛОТОГРАДЪ НА ОЛИГАРСИТЕ. СОФИЯ БИЛА ПО СЛАБО РАЗВИТА ОТ БУРГАС. СВАДБАТА СТАНА.ВАЖНО Е СЕГА ДО КОГА ЩЕ ГИ ТРАЕМ.

    12:29 20.08.2026

  • 8 Oня с коня

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    "Анти-зрители“ като тебе нямащи и Хал Хабер от нещата така и отказвате да разберете че никой не се нуждае от Дебилското ви мнение.Който иска- ще гледа,който не иска- няма да гледа,важното е че в Бълг. Икономика влизат 70 МЛН.ЕВРО от Туризъм покрай Евровизията!

    Коментиран от #11

    12:30 20.08.2026

  • 9 Тия

    1 0 Отговор
    двамата къде са се понесли из Бургас да правят купища масрафи , ама така е , като цял живот са били на народен гръб край кокала ! И те политика и нещо положително за държавата и гражданите ли ще направят ? Точно никога !

    12:44 20.08.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Ето затова петроханци се пръскат от яд, че София няма да е фомскин!

    Няма да могат да ги откраднат чрез Ухото!

    12:44 20.08.2026

  • 11 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Oня с коня":

    70 млн евро от туризъм:)))) Това не е едномесечно световно първенство по футбол, а тридневен прайд, на който туристите, при зала с капацитет 6 000 места, ще са макс 5000 гея:)

    Истината е, че българския данъкоплатец дава 20 млн евро, от които 19 500 000 ще бъдат откраднати от шепа избрани.

    12:48 20.08.2026

  • 12 Големи кретени ей

    2 0 Отговор
    И 20 млн. евро от нашите данъци рундювците за подготовката за "Евровизия 2027" щели да подарят. То толкова и самата Евровизия няма да инвестира впрочем

    12:50 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кво прайм с иранските дрони бре?

    0 0 Отговор
    Да не направят на мазало с дупенцата

    12:52 20.08.2026

  • 15 Некъпан джендър евроатлантик

    1 0 Отговор
    Браво! По добре да се дадат 20 милиона за един гей парад отколкото за две детски болници. И да не забравите - докато аз си развявам шареното знаменце в Бургас и си припявам бангаранга на трътлестата Дара /задължително на латиница/, вие събирайте капачки за кувьози и линейки:)

    12:53 20.08.2026

  • 16 Боримечката

    1 0 Отговор
    За една Бангаранга /в превод хаос и безредие / ще се плаща от държавата 20 милиона евро....

    12:53 20.08.2026

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