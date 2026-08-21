Салах и Трабзонспор се сринаха - вижте резултатите от плейофите на Лига Европа

Снощи се изиграха първите мачове от плейофите на Лига Европа, като някои от резултатите са много любопитни. Дори и със звездата Мохамед Салах в състава си, Трабзонспор загуби с 0:1 у дома от Ференцварош.
Предишният съперник на Левски в ШЛ – Кайрат, падна с 0:3 от белгийския гранд Андерлехт. За отбелязване е и резултатът между полския Лех Познан и шампиона на Швейцария Тюн – 7:0!
Цървена звезда пък победи с 3:0 Виктория Пилзен в дебюта на новия си треньор Алберт Риера. Българският талант Кристиян Балов беше извън групата на „звездашите“.
ЛИГА ЕВРОПА, ПЛЕЙОФИ, ПЪРВИ МАЧОВЕ
Кайрат – Андерлехт 0:3
Ягелония – Иберия 4:0
Мялби – РБ Залцбург 0:1
Бешикташ – Кауно Жалгирис 3:0
Егнатия – Лилестрьом 0:0
Лех Познан – Тюн 7:0
Трабзонспор – Ференцварош 0:1
Университатя Крайова – Арарат 1:1
Цървена звезда – Виктория Пилзен 3:0
ОФИ Крит – ЦСКА 3:0
Стейнт Труйден – Омония Никозия 1:0
Бенфика – Орхус 3:1
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