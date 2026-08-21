Салах и Трабзонспор се сринаха - вижте резултатите от плейофите на Лига Европа

Снощи се изиграха първите мачове от плейофите на Лига Европа, като някои от резултатите са много любопитни. Дори и със звездата Мохамед Салах в състава си, Трабзонспор загуби с 0:1 у дома от Ференцварош.

Предишният съперник на Левски в ШЛ – Кайрат, падна с 0:3 от белгийския гранд Андерлехт. За отбелязване е и резултатът между полския Лех Познан и шампиона на Швейцария Тюн – 7:0!

Цървена звезда пък победи с 3:0 Виктория Пилзен в дебюта на новия си треньор Алберт Риера. Българският талант Кристиян Балов беше извън групата на „звездашите“.

ЛИГА ЕВРОПА, ПЛЕЙОФИ, ПЪРВИ МАЧОВЕ

Кайрат – Андерлехт 0:3

Ягелония – Иберия 4:0

Мялби – РБ Залцбург 0:1

Бешикташ – Кауно Жалгирис 3:0

Егнатия – Лилестрьом 0:0

Лех Познан – Тюн 7:0

Трабзонспор – Ференцварош 0:1

Университатя Крайова – Арарат 1:1

Цървена звезда – Виктория Пилзен 3:0

ОФИ Крит – ЦСКА 3:0

Стейнт Труйден – Омония Никозия 1:0

Бенфика – Орхус 3:1