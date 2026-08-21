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Куп основни играчи на ЦСКА под въпрос за реванша с ОФИ Крит

Куп основни играчи на ЦСКА под въпрос за реванша с ОФИ Крит

21 Август, 2026 09:00 676 2

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  • мохамед брахими-
  • офи крит

Вече стана ясно, че Стефано Сенси и Мохамед Брахими със сигурност отпадат за реванша в София, тъй като тогава ще бъдат наказани

Куп основни играчи на ЦСКА под въпрос за реванша с ОФИ Крит - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА изигра може би най-злощастния си мач от началото на европохода, а поражението с 0:3 от ОФИ Крит бе само част от големите проблеми, които връхлетяха “червените”. 31-кратните шампиони не просто допуснаха тежка загуба, а сега ще трябва и да обръщат резултата с обезкървен състав.

Вече стана ясно, че Стефано Сенси и Мохамед Брахими със сигурност отпадат за реванша в София, тъй като тогава ще бъдат наказани. Сенси получи общо четвъртия си жълт картон в Лига Европа този сезон, докато Брахими бе изгонен с директен червен картон.

Сега стана ясно и че щабът на Христо Янев е изправен пред още едно предизвикателство, което ще принуди казанлъшкия стратег да прави ротации идната седмица на “Васил Левски” в Българската столица. Джеймс Ето’О и Жан-Филип Гбамен, които бяха в стартовия състав тази вечер, са се контузили и е вероятно да не играят на стадиона в “Борисовата градина”.

Реваншът предстои на 27 август (четвъртък) от 21:00 часа българско време. Със сигурност задачата е много тежка пред 31-кратния ни шампион, но не и непостижима.


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