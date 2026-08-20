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Откриха телата на двама души в Стара планина

Откриха телата на двама души в Стара планина

20 Август, 2026 12:11 1 649 17

  • тело-
  • стара планина

И в двата случая смъртта не е настъпила вследствие на инцидент, свързан с планинарство

Откриха телата на двама души в Стара планина - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са открити мъртви в планински райони през последното денонощие. И в двата случая смъртта не е настъпила вследствие на инцидент, свързан с планинарство, съобщиха от Планинската спасителна служба към БЧК.

В Стара планина е намерено тялото на 60-годишен мъж. До мястото е изпратен медицински хеликоптер, но пристигналият екип е установил, че човекът е починал.

Друг смъртен случай е регистриран в района под връх Ком - в Западна Стара планина. Там също е открито тяло, като на място са изпратени екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От ПСС уточняват, че нито един от двата случая не е резултат от планински инцидент.

На фона на засиления интерес към преходите спасителите напомнят туристите да планират внимателно маршрутите си и да предвиждат достатъчно време за преминаването им. Препоръчително е да носят достатъчно вода и резервна батерия за телефона си, както и да избягват самостоятелните преходи.

Ако все пак тръгнат сами, е важно предварително да уведомят близък човек за маршрута си и периодично да подават информация къде се намират. Условията за туризъм в планините днес са много добри, допълват от Планинската спасителна служба.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    2 6 Отговор
    Явно са хранили мечки

    Коментиран от #3

    12:13 20.08.2026

  • 2 Бойко Българоубиец

    5 9 Отговор
    Чистя петроханци 😈

    Коментиран от #4, #5

    12:14 20.08.2026

  • 3 тик так

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    ша нараниш кучеаата

    12:14 20.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чисти

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бойко Българоубиец":

    Глупаци!

    12:15 20.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Aлфа Вълкът

    7 2 Отговор
    Да не са туристи от Сирия и Афганистан?

    Коментиран от #10

    12:17 20.08.2026

  • 8 русофил педроханец

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Бойко Българоубиец":

    давай още товаришч бойка!

    Коментиран от #9

    12:19 20.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Меркелица, уелкъм

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Aлфа Вълкът":

    От Сирия и Афганистан идват само млади, да обогатяват генофонда в Германистан. Не идват 60 годишни.

    12:30 20.08.2026

  • 11 русофил педроханец

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Бойко Българоубиец":

    не так не так !вече дядя румин

    Коментиран от #14

    12:32 20.08.2026

  • 12 0407

    1 0 Отговор
    тъй са наште планини кой мечка го убила на Витоша ту по Стара планина други се преселиха......да не говорим за Рилата и Пирина......

    12:34 20.08.2026

  • 13 0407

    3 0 Отговор
    да се знае наште "високи сини планинииииииии" са опасни за живота.....

    12:37 20.08.2026

  • 14 нравили ти се как ти го подава

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "русофил педроханец":

    Дяда Румен?

    12:37 20.08.2026

  • 15 вест гоуст

    4 0 Отговор
    Партизанен????

    12:38 20.08.2026

  • 16 444444

    2 2 Отговор
    "В Стара планина е намерено тялото на 60-годишен мъж." Това може ли да бъде информация за място.Т.е Факти знаят мястото (защото е изпратен хеликоптер), но умишено го крият, причината за смъртта също крият.Просто да попитам ако човека е разкъсан от мечка и вие Факти не съобщавате къде е станал инцедента не зплашвате ли живота на други хора.

    12:38 20.08.2026

  • 17 души в Стара планина

    1 1 Отговор
    иранци сме ядохме свинско

    12:50 20.08.2026

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