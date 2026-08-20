Откриха телата на двама души в Стара планина

Двама души са открити мъртви в планински райони през последното денонощие. И в двата случая смъртта не е настъпила вследствие на инцидент, свързан с планинарство, съобщиха от Планинската спасителна служба към БЧК.
В Стара планина е намерено тялото на 60-годишен мъж. До мястото е изпратен медицински хеликоптер, но пристигналият екип е установил, че човекът е починал.
Друг смъртен случай е регистриран в района под връх Ком - в Западна Стара планина. Там също е открито тяло, като на място са изпратени екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
От ПСС уточняват, че нито един от двата случая не е резултат от планински инцидент.
На фона на засиления интерес към преходите спасителите напомнят туристите да планират внимателно маршрутите си и да предвиждат достатъчно време за преминаването им. Препоръчително е да носят достатъчно вода и резервна батерия за телефона си, както и да избягват самостоятелните преходи.
Ако все пак тръгнат сами, е важно предварително да уведомят близък човек за маршрута си и периодично да подават информация къде се намират. Условията за туризъм в планините днес са много добри, допълват от Планинската спасителна служба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #3
12:13 20.08.2026
2 Бойко Българоубиец
Коментиран от #4, #5
12:14 20.08.2026
3 тик так
До коментар #1 от "Тик-Ток":ша нараниш кучеаата
12:14 20.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чисти
До коментар #2 от "Бойко Българоубиец":Глупаци!
12:15 20.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Aлфа Вълкът
Коментиран от #10
12:17 20.08.2026
8 русофил педроханец
До коментар #6 от "Бойко Българоубиец":давай още товаришч бойка!
Коментиран от #9
12:19 20.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Меркелица, уелкъм
До коментар #7 от "Aлфа Вълкът":От Сирия и Афганистан идват само млади, да обогатяват генофонда в Германистан. Не идват 60 годишни.
12:30 20.08.2026
11 русофил педроханец
До коментар #9 от "Бойко Българоубиец":не так не так !вече дядя румин
Коментиран от #14
12:32 20.08.2026
12 0407
12:34 20.08.2026
13 0407
12:37 20.08.2026
14 нравили ти се как ти го подава
До коментар #11 от "русофил педроханец":Дяда Румен?
12:37 20.08.2026
15 вест гоуст
12:38 20.08.2026
16 444444
12:38 20.08.2026
17 души в Стара планина
12:50 20.08.2026