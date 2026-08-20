Откриха телата на двама души в Стара планина

Двама души са открити мъртви в планински райони през последното денонощие. И в двата случая смъртта не е настъпила вследствие на инцидент, свързан с планинарство, съобщиха от Планинската спасителна служба към БЧК.

В Стара планина е намерено тялото на 60-годишен мъж. До мястото е изпратен медицински хеликоптер, но пристигналият екип е установил, че човекът е починал.

Друг смъртен случай е регистриран в района под връх Ком - в Западна Стара планина. Там също е открито тяло, като на място са изпратени екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От ПСС уточняват, че нито един от двата случая не е резултат от планински инцидент.

На фона на засиления интерес към преходите спасителите напомнят туристите да планират внимателно маршрутите си и да предвиждат достатъчно време за преминаването им. Препоръчително е да носят достатъчно вода и резервна батерия за телефона си, както и да избягват самостоятелните преходи.

Ако все пак тръгнат сами, е важно предварително да уведомят близък човек за маршрута си и периодично да подават информация къде се намират. Условията за туризъм в планините днес са много добри, допълват от Планинската спасителна служба.