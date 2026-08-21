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Треньорът на ОФИ Крит: Имахме късмет с ранните голове

Треньорът на ОФИ Крит: Имахме късмет с ранните голове

21 Август, 2026 07:15 545 2

  • офи крит-
  • христос контис-
  • футбол

Отиваме в София, все едно резултатът е 0:0

Треньорът на ОФИ Крит: Имахме късмет с ранните голове - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на ОФИ Крит Христос Контис логично бе много щастлив от победата с 3:0 на неговия тим над ЦСКА в първи мач от плейофите на Лига Европа. Той обаче иска неговите играчи да останат здраво стъпили на земята и да изиграят реванша в София, все едно резултатът е 0:0.

“Имахме късмет, че вкарахме ранни голове в двете полувремена. Всички играчи знаят ролята си и са добре подготвени. Нашият план беше положителен. В София отиваме все едно мачът е завършил 0:0. Реваншът ще е труден, но ние отиваме с решителност да се класираме”, каза Контис.


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  • 1 Пампаец

    0 1 Отговор
    За умрелите , или добро . Или нищо .

    07:45 21.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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