Треньорът на ОФИ Крит: Имахме късмет с ранните голове

Треньорът на ОФИ Крит Христос Контис логично бе много щастлив от победата с 3:0 на неговия тим над ЦСКА в първи мач от плейофите на Лига Европа. Той обаче иска неговите играчи да останат здраво стъпили на земята и да изиграят реванша в София, все едно резултатът е 0:0.

“Имахме късмет, че вкарахме ранни голове в двете полувремена. Всички играчи знаят ролята си и са добре подготвени. Нашият план беше положителен. В София отиваме все едно мачът е завършил 0:0. Реваншът ще е труден, но ние отиваме с решителност да се класираме”, каза Контис.