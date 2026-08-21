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Роналдиньо с топло послание към феновете на Равена: Много съм щастлив да бъда тук

Роналдиньо с топло послание към феновете на Равена: Много съм щастлив да бъда тук

21 Август, 2026 08:00 974 4

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Бразилецът е бил „убеден от приятелство и страст“ за своето ново начало

Роналдиньо с топло послание към феновете на Равена: Много съм щастлив да бъда тук - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилската легенда Роналдиньо пристигна в Равена, за да постави началото на една неочаквана нова глава в италианския футбол. Той кацна на летището във Форли, преди да се отправи към града в регион Романя като най-невероятното попълнение на клуба от години. Според „Кориере дело Спорт“ бразилецът е бил „убеден от приятелство и страст“ за своето ново начало. Това потвърди и президентът на клуба Иняцио Чиприани, в чиято организация фигурира и бившият спортен директор на Милан Ариедо Брайда.

Чиприани, който лично е движил сделката и се надява да види „Диньо“ на терена поне още веднъж на 46-годишна възраст, заяви, че бразилецът „се е запалил по проекта“. Той добави, че това е „операция, целяща да сближи целия град с отбора“. Самият Роналдиньо не скри ентусиазма си от трансфера, споделяйки надеждите, че ще подпомогне развитието на клуба.

„Много съм щастлив да бъда тук, с приятели. Надяваме се нещата да се развият добре за отбора. Дойдох, за да помогна, да ентусиазирам останалите играчи, да направим един зрелищен сезон и да побеждаваме. Времето ми в Италия? Имах много хубави моменти, но голът в дербито е един от спомените, които ми носят най-голямо удоволствие“, сподели Роналдиньо след пристигането си в Равена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айляк

    4 0 Отговор
    Този иначе футболен гений от много аху-ихи на младини, на дърти години се сети спастря пари да старини.

    08:13 21.08.2026

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    С тази бяла шапка има много женска физиономия.

    08:47 21.08.2026

  • 3 Фифа и уефа

    1 0 Отговор
    Трябва да направят първенства за отбори с хора които са разделени във възрастови категории и искат да играят футбол юнуши, мъже ,ветерани

    09:11 21.08.2026

  • 4 Ако Роналдиньо

    1 0 Отговор
    е запазил дори половината от футболните си гениални спсобности на 46 години, пак ще бъде от голяма полза за отбора си!

    09:35 21.08.2026

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