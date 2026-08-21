За първи път в историята си ЦСКА допусна такова падение

За първи път в своята история ЦСКА допусна толкова тежко поражение от гръцки отбор в европейските клубни турнири. Преди снощния мач с ОФИ, изигран на гръцкия остров Крит и загубен с 0:3, "червените" бяха безапелационни - три пъти преодоляваха през годините тимове от южната ни съседка. И то грандовете Олимпиакос и Панатинайкос (на два пъти).
Няколко часа преди срещата вчера колегите от БЛИЦ разказа за голямото фиаско на Левски срещу същия съперник и на същото място през 1987 година. ЦСКА не само го повтори, но и "подобри" този срам, губейки с 0:3, докато загубата на "сините" бе с 1:3 и им костваше отпадане.
Сега на "червените" им предстои реванш, а лошото е, че в него ще бъдат без двама основни футболисти Стефано Сенси и Мохамед Брахими. И нищо чудно да отсъстват и още толкова заради контузии.
ЦСКА хвърли голямо петно и затъмни отличното си представяне до момента срещу гръцки отбори и сега ще трябва да направи чудото идния четвъртък, за да го изтрие.
Неприятно впечатление прави и друго. В два поредни европейски мача "червените" допускат общо цели 6 гола, което е доста притеснително за защитата им. Първо 1:3 на реванша с Макаби Тел Авив в София и сега 0:3 от ОФИ Крит в Ираклион.
Общият брой на българо-гръцките футболни войни са 18, показва справка, направена от БЛИЦ. Две от тях са недовършени заради предстоящите реванши АЕК - Левски и ЦСКА - ОФИ.
9 пъти гърците са излизали крайни победители в елиминационните двубои, 6 пъти - нашите отбори. В най-добрия случай България може да намали общия баланс до 8:9 следващия четвъртък.
Има и един мач на клубно ниво, който не е бил елиминация. През 2025 година Лудогорец и ПАОК завършвиха 3:3 в двубой от груповата фаза на Лига Европа, пише БЛИЦ СПОРТ
Българо-гръцките футболни войни
1966, КЕШ
ЦСКА - Олимпиакос 3:1
Олимпиакос - ЦСКА 1:0
1972, КЕШ
ЦСКА - Панатинайкос 2:1
Панатинайкос - ЦСКА 2:1
(заради грешно броене на дузпите от главния съдия двубоят е анулиран и е насрочен трети такъв)
Панатинайкос - ЦСКА 0:2
1978, Купа на УЕФА
Олимпиакос - Левски 2:1
Левски - Олимпиакос 3:1 (след прод.)
1983, Купа на УЕФА
Локомотив Пд - ПАОК 1:2
ПАОК - Локомотив Пд 3:1
1987, КНК
Левски - ОФИ Крит 1:0
ОФИ Крит - Левски 3:1
1988, КНК
ЦСКА - Панатинайкос 2:0
Панатинайкос - ЦСКА 0:1
1993, Купа на УЕФА
Ботев Пд - Олимпиакос 2:3
Олимпиакос - Ботев Пд 5:1
1994, КНК
Пирин - Панатинайкос 0:2
Панатинайкос - Пирин 6:1
1995, Купа на УЕФА
Славия - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - Славия 1:0
2001, Купа на УЕФА
АЕК Атина - Литекс 3:2
Литекс - АЕК Атина 1:1
2002, Купа на УЕФА
Литекс - Панатинайкос 0:1
Панатинайкос - Литекс 2:1 (след прод.)
2021, Шампионска лига
Олимпиакос - Лудогорец 1:1
Лудогорец - Олимпиакос 2:2 (4:1 след дузпи)
2022, Лига на Конференциите
Левски - ПАОК 2:0
ПАОК - Левски 1:1
2024, Лига Европа
Панатинайкос - Ботев Пд 2:1
Ботев Пд - Панатинайкос 0:4
2025, Лига Европа
Лудогорец - ПАОК 3:3
2026, Лига на Конференциите
Панатинайкос - ЦСКА 1948 1:1
ЦСКА 1948 - Панатинайкос 1:2 (след прод.)
2026, Шампионска лига
Левски - АЕК Атина 0:0
АЕК Атина - Левски- 26.08.2026г.
2026, Лига Европа
ОФИ Крит - ЦСКА 3:0
ЦСКА - ОФИ Крит- 27.08.2026г.
До сега 15 пъти са се изправяли български срещу гръцки тимове в елиминационни сблъсъци в евротурнирите, като има и случаи в който мачът не е бил елиминация, през 2025 година. Тогава Лудогорец и ПАОК завършват в равенство 3:3, в двубой от груповата фаза на Лига Европа.
Статистиката е в полза на гръцките тимове като до сега те са отстранявали българските им съперници цели 9 пъти, като последният път беше в началото на месец август когато ЦСКА 1948 отпадна от Панатинайкос, в квалификациите за Лигата на Конференциите, с 2:3 общ резултат.
За България до сега има 6 случая в които сме отстранили отбори от южната ни съседка като цифрата може да набъбне до 8, при продължаване на двата най-знаменити български тима Левски и ЦСКА в предстоящите им мачове. Важно е да се отбележи, че до сега ,,армейците" и Лудогорец нито един път не са отпадали от гръцки съперник.
Левски баланс:
2 елиминирани; 1 загуба
ЦСКА баланс:
3 елиминирани; 0 загуби
Лудогорец баланс:
1 елиминирани; 0 загуби
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В София
Коментиран от #17
07:53 21.08.2026
2 И Киев е Руски
Юридическата процедура през 2016 г.Преименуване: Сегашното юридическо лице на клуба в Първа лига („ПФК ЦСКА-София“ АД) реално е преименуваното дружество на ПФК „Литекс“ (Ловеч)
07:55 21.08.2026
3 Димчо 2026
вие сте просто една "постна чорба"
един измислен отбор?!?!
07:55 21.08.2026
4 Така е
Коментиран от #18
08:03 21.08.2026
5 Истината
08:03 21.08.2026
6 Дано
08:03 21.08.2026
7 Граф Шахински
08:20 21.08.2026
8 ШЕФА
08:29 21.08.2026
9 Къв е проблема?
08:40 21.08.2026
10 Дичо
08:43 21.08.2026
11 Реванс
08:44 21.08.2026
12 БГ Глас
Коментиран от #14, #16
08:48 21.08.2026
13 писна ни
08:48 21.08.2026
14 Гуцката
До коментар #12 от "БГ Глас":Янев не е виновен за торбите с екстременти разхождащи се по зелената морава. Работи с каквото разполага. За последните години след фалита, той е единствения с две купички. Ако си мислите, че му е прятно да се резили, сте в грешка. От 22- 25 футболиста стават 5 играча. Другото е вятър и мъгла или футболисти за 3 мача и до там, включително италианеца и аржентинеца.
08:57 21.08.2026
15 Припока
Коментиран от #20
09:01 21.08.2026
16 Припока
До коментар #12 от "БГ Глас":Добре го каза, само че не са коне, а дръгливи магарета с треньор катър
09:03 21.08.2026
17 Припока
До коментар #1 от "В София":Ще играят..румба у кофа))
09:05 21.08.2026
18 Вярно си е
До коментар #4 от "Така е":А увертюрата за предстоящите събития се случи още с израелците, тогава погрешно изтълкувана като малшанс.
Статистиката с "българо-гръцките" футболни войни към днешна дата също изглежда нелепо доколкото изобщо има българи в днешните ни тимове. Отделно тя ще се промени и за сините идния вторник.
09:28 21.08.2026
19 историка
09:28 21.08.2026
20 Цеката
До коментар #15 от "Припока":А отборът от Бистрица да не би да е създаден през 1948 година. Не беше ли през 2016?
09:53 21.08.2026