Новини
Спорт »
Бг футбол »
За първи път в историята си ЦСКА допусна такова падение

За първи път в историята си ЦСКА допусна такова падение

21 Август, 2026 07:45 1 775 20

  • цска-
  • футбол-
  • офи крит-
  • лига европа

ЦСКА хвърли голямо петно и затъмни отличното си представяне до момента срещу гръцки отбори и сега ще трябва да направи чудото идния четвъртък, за да го изтрие

За първи път в историята си ЦСКА допусна такова падение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За първи път в своята история ЦСКА допусна толкова тежко поражение от гръцки отбор в европейските клубни турнири. Преди снощния мач с ОФИ, изигран на гръцкия остров Крит и загубен с 0:3, "червените" бяха безапелационни - три пъти преодоляваха през годините тимове от южната ни съседка. И то грандовете Олимпиакос и Панатинайкос (на два пъти).

Няколко часа преди срещата вчера колегите от БЛИЦ разказа за голямото фиаско на Левски срещу същия съперник и на същото място през 1987 година. ЦСКА не само го повтори, но и "подобри" този срам, губейки с 0:3, докато загубата на "сините" бе с 1:3 и им костваше отпадане.

Сега на "червените" им предстои реванш, а лошото е, че в него ще бъдат без двама основни футболисти Стефано Сенси и Мохамед Брахими. И нищо чудно да отсъстват и още толкова заради контузии.

ЦСКА хвърли голямо петно и затъмни отличното си представяне до момента срещу гръцки отбори и сега ще трябва да направи чудото идния четвъртък, за да го изтрие.

Неприятно впечатление прави и друго. В два поредни европейски мача "червените" допускат общо цели 6 гола, което е доста притеснително за защитата им. Първо 1:3 на реванша с Макаби Тел Авив в София и сега 0:3 от ОФИ Крит в Ираклион.

Общият брой на българо-гръцките футболни войни са 18, показва справка, направена от БЛИЦ. Две от тях са недовършени заради предстоящите реванши АЕК - Левски и ЦСКА - ОФИ.

9 пъти гърците са излизали крайни победители в елиминационните двубои, 6 пъти - нашите отбори. В най-добрия случай България може да намали общия баланс до 8:9 следващия четвъртък.

Има и един мач на клубно ниво, който не е бил елиминация. През 2025 година Лудогорец и ПАОК завършвиха 3:3 в двубой от груповата фаза на Лига Европа, пише БЛИЦ СПОРТ

Българо-гръцките футболни войни

1966, КЕШ
ЦСКА - Олимпиакос 3:1
Олимпиакос - ЦСКА 1:0

1972, КЕШ
ЦСКА - Панатинайкос 2:1
Панатинайкос - ЦСКА 2:1
(заради грешно броене на дузпите от главния съдия двубоят е анулиран и е насрочен трети такъв)
Панатинайкос - ЦСКА 0:2

1978, Купа на УЕФА
Олимпиакос - Левски 2:1
Левски - Олимпиакос 3:1 (след прод.)

1983, Купа на УЕФА
Локомотив Пд - ПАОК 1:2
ПАОК - Локомотив Пд 3:1

1987, КНК
Левски - ОФИ Крит 1:0
ОФИ Крит - Левски 3:1

1988, КНК
ЦСКА - Панатинайкос 2:0
Панатинайкос - ЦСКА 0:1

1993, Купа на УЕФА
Ботев Пд - Олимпиакос 2:3
Олимпиакос - Ботев Пд 5:1

1994, КНК
Пирин - Панатинайкос 0:2
Панатинайкос - Пирин 6:1

1995, Купа на УЕФА
Славия - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - Славия 1:0

2001, Купа на УЕФА
АЕК Атина - Литекс 3:2
Литекс - АЕК Атина 1:1

2002, Купа на УЕФА
Литекс - Панатинайкос 0:1
Панатинайкос - Литекс 2:1 (след прод.)

2021, Шампионска лига
Олимпиакос - Лудогорец 1:1
Лудогорец - Олимпиакос 2:2 (4:1 след дузпи)

2022, Лига на Конференциите
Левски - ПАОК 2:0
ПАОК - Левски 1:1

2024, Лига Европа
Панатинайкос - Ботев Пд 2:1
Ботев Пд - Панатинайкос 0:4

2025, Лига Европа
Лудогорец - ПАОК 3:3

2026, Лига на Конференциите
Панатинайкос - ЦСКА 1948 1:1
ЦСКА 1948 - Панатинайкос 1:2 (след прод.)

2026, Шампионска лига
Левски - АЕК Атина 0:0
АЕК Атина - Левски- 26.08.2026г.

2026, Лига Европа
ОФИ Крит - ЦСКА 3:0
ЦСКА - ОФИ Крит- 27.08.2026г.

До сега 15 пъти са се изправяли български срещу гръцки тимове в елиминационни сблъсъци в евротурнирите, като има и случаи в който мачът не е бил елиминация, през 2025 година. Тогава Лудогорец и ПАОК завършват в равенство 3:3, в двубой от груповата фаза на Лига Европа.

Статистиката е в полза на гръцките тимове като до сега те са отстранявали българските им съперници цели 9 пъти, като последният път беше в началото на месец август когато ЦСКА 1948 отпадна от Панатинайкос, в квалификациите за Лигата на Конференциите, с 2:3 общ резултат.

За България до сега има 6 случая в които сме отстранили отбори от южната ни съседка като цифрата може да набъбне до 8, при продължаване на двата най-знаменити български тима Левски и ЦСКА в предстоящите им мачове. Важно е да се отбележи, че до сега ,,армейците" и Лудогорец нито един път не са отпадали от гръцки съперник.

Левски баланс:
2 елиминирани; 1 загуба

ЦСКА баланс:
3 елиминирани; 0 загуби

Лудогорец баланс:
1 елиминирани; 0 загуби


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В София

    7 2 Отговор
    ще играят по умно.🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    07:53 21.08.2026

  • 2 И Киев е Руски

    19 5 Отговор
    Колко дълга история има цСКА
    Юридическата процедура през 2016 г.Преименуване: Сегашното юридическо лице на клуба в Първа лига („ПФК ЦСКА-София“ АД) реално е преименуваното дружество на ПФК „Литекс“ (Ловеч)

    07:55 21.08.2026

  • 3 Димчо 2026

    22 5 Отговор
    накрая си намерихте майстора!
    вие сте просто една "постна чорба"
    един измислен отбор?!?!

    07:55 21.08.2026

  • 4 Така е

    19 0 Отговор
    Ужасно безличен и слаб отбор !

    Коментиран от #18

    08:03 21.08.2026

  • 5 Истината

    16 0 Отговор
    Срамна игра !

    08:03 21.08.2026

  • 6 Дано

    10 5 Отговор
    Янев да си ходи !

    08:03 21.08.2026

  • 7 Граф Шахински

    7 7 Отговор
    Нетолерантно и некоректно заглавие. Всеки му се случва. Вижте европейските и световните първенства. При нас винаги е: Осанна и Разпни! Жалко!

    08:20 21.08.2026

  • 8 ШЕФА

    9 2 Отговор
    Сто пъти написах че този клоун Янев не е за ЦСКА !!!!!!!!!!!!1 Той е за Дунав Русе и до там.По един и същи начин и една и съща схема се играе с Ботев Враца и западни отбори !!!!!!!!!!! Това е 100 % малоумие и некадърност !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    08:29 21.08.2026

  • 9 Къв е проблема?

    2 2 Отговор
    Бием би 4 на нула и готово.

    08:40 21.08.2026

  • 10 Дичо

    5 0 Отговор
    Изключително страхлив и безличен ЦСКА.

    08:43 21.08.2026

  • 11 Реванс

    5 0 Отговор
    Добре дошли 0-3 ! 😉

    08:44 21.08.2026

  • 12 БГ Глас

    2 2 Отговор
    Оставка на Янев! Направи и правиш кариера на гърба на ЦСКА, учиш се, но айде стига училище. ЦСКА има нужда от треньор като Веласкес, който от куци коне прави отбор. А ние от породисти коне, какво???

    Коментиран от #14, #16

    08:48 21.08.2026

  • 13 писна ни

    3 2 Отговор
    Янев с какви очи ще си вземеш заплатата след тази среща?

    08:48 21.08.2026

  • 14 Гуцката

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "БГ Глас":

    Янев не е виновен за торбите с екстременти разхождащи се по зелената морава. Работи с каквото разполага. За последните години след фалита, той е единствения с две купички. Ако си мислите, че му е прятно да се резили, сте в грешка. От 22- 25 футболиста стават 5 играча. Другото е вятър и мъгла или футболисти за 3 мача и до там, включително италианеца и аржентинеца.

    08:57 21.08.2026

  • 15 Припока

    4 3 Отговор
    Тая тяхната истинска история е от 2-3 години, истинската история е на ЦСКА1948, а тази е на Микре и Ичката Кауфлана

    Коментиран от #20

    09:01 21.08.2026

  • 16 Припока

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "БГ Глас":

    Добре го каза, само че не са коне, а дръгливи магарета с треньор катър

    09:03 21.08.2026

  • 17 Припока

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "В София":

    Ще играят..румба у кофа))

    09:05 21.08.2026

  • 18 Вярно си е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    А увертюрата за предстоящите събития се случи още с израелците, тогава погрешно изтълкувана като малшанс.
    Статистиката с "българо-гръцките" футболни войни към днешна дата също изглежда нелепо доколкото изобщо има българи в днешните ни тимове. Отделно тя ще се промени и за сините идния вторник.

    09:28 21.08.2026

  • 19 историка

    0 0 Отговор
    сега Пенев ще го бие и да се маха, от 30 добри играча не може отбор да направи, няма такъв скопен треньор

    09:28 21.08.2026

  • 20 Цеката

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Припока":

    А отборът от Бистрица да не би да е създаден през 1948 година. Не беше ли през 2016?

    09:53 21.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове