За първи път в историята си ЦСКА допусна такова падение

За първи път в своята история ЦСКА допусна толкова тежко поражение от гръцки отбор в европейските клубни турнири. Преди снощния мач с ОФИ, изигран на гръцкия остров Крит и загубен с 0:3, "червените" бяха безапелационни - три пъти преодоляваха през годините тимове от южната ни съседка. И то грандовете Олимпиакос и Панатинайкос (на два пъти).

Няколко часа преди срещата вчера колегите от БЛИЦ разказа за голямото фиаско на Левски срещу същия съперник и на същото място през 1987 година. ЦСКА не само го повтори, но и "подобри" този срам, губейки с 0:3, докато загубата на "сините" бе с 1:3 и им костваше отпадане.

Сега на "червените" им предстои реванш, а лошото е, че в него ще бъдат без двама основни футболисти Стефано Сенси и Мохамед Брахими. И нищо чудно да отсъстват и още толкова заради контузии.



ЦСКА хвърли голямо петно и затъмни отличното си представяне до момента срещу гръцки отбори и сега ще трябва да направи чудото идния четвъртък, за да го изтрие.

Неприятно впечатление прави и друго. В два поредни европейски мача "червените" допускат общо цели 6 гола, което е доста притеснително за защитата им. Първо 1:3 на реванша с Макаби Тел Авив в София и сега 0:3 от ОФИ Крит в Ираклион.

Общият брой на българо-гръцките футболни войни са 18, показва справка, направена от БЛИЦ. Две от тях са недовършени заради предстоящите реванши АЕК - Левски и ЦСКА - ОФИ.



9 пъти гърците са излизали крайни победители в елиминационните двубои, 6 пъти - нашите отбори. В най-добрия случай България може да намали общия баланс до 8:9 следващия четвъртък.



Има и един мач на клубно ниво, който не е бил елиминация. През 2025 година Лудогорец и ПАОК завършвиха 3:3 в двубой от груповата фаза на Лига Европа, пише БЛИЦ СПОРТ



Българо-гръцките футболни войни



1966, КЕШ

ЦСКА - Олимпиакос 3:1

Олимпиакос - ЦСКА 1:0



1972, КЕШ

ЦСКА - Панатинайкос 2:1

Панатинайкос - ЦСКА 2:1

(заради грешно броене на дузпите от главния съдия двубоят е анулиран и е насрочен трети такъв)

Панатинайкос - ЦСКА 0:2



1978, Купа на УЕФА

Олимпиакос - Левски 2:1

Левски - Олимпиакос 3:1 (след прод.)



1983, Купа на УЕФА

Локомотив Пд - ПАОК 1:2

ПАОК - Локомотив Пд 3:1



1987, КНК

Левски - ОФИ Крит 1:0

ОФИ Крит - Левски 3:1



1988, КНК

ЦСКА - Панатинайкос 2:0

Панатинайкос - ЦСКА 0:1



1993, Купа на УЕФА

Ботев Пд - Олимпиакос 2:3

Олимпиакос - Ботев Пд 5:1



1994, КНК

Пирин - Панатинайкос 0:2

Панатинайкос - Пирин 6:1



1995, Купа на УЕФА

Славия - Олимпиакос 0:2

Олимпиакос - Славия 1:0



2001, Купа на УЕФА

АЕК Атина - Литекс 3:2

Литекс - АЕК Атина 1:1



2002, Купа на УЕФА

Литекс - Панатинайкос 0:1

Панатинайкос - Литекс 2:1 (след прод.)



2021, Шампионска лига

Олимпиакос - Лудогорец 1:1

Лудогорец - Олимпиакос 2:2 (4:1 след дузпи)



2022, Лига на Конференциите

Левски - ПАОК 2:0

ПАОК - Левски 1:1



2024, Лига Европа

Панатинайкос - Ботев Пд 2:1

Ботев Пд - Панатинайкос 0:4



2025, Лига Европа

Лудогорец - ПАОК 3:3



2026, Лига на Конференциите

Панатинайкос - ЦСКА 1948 1:1

ЦСКА 1948 - Панатинайкос 1:2 (след прод.)



2026, Шампионска лига

Левски - АЕК Атина 0:0

АЕК Атина - Левски- 26.08.2026г.



2026, Лига Европа

ОФИ Крит - ЦСКА 3:0

ЦСКА - ОФИ Крит- 27.08.2026г.



До сега 15 пъти са се изправяли български срещу гръцки тимове в елиминационни сблъсъци в евротурнирите, като има и случаи в който мачът не е бил елиминация, през 2025 година. Тогава Лудогорец и ПАОК завършват в равенство 3:3, в двубой от груповата фаза на Лига Европа.



Статистиката е в полза на гръцките тимове като до сега те са отстранявали българските им съперници цели 9 пъти, като последният път беше в началото на месец август когато ЦСКА 1948 отпадна от Панатинайкос, в квалификациите за Лигата на Конференциите, с 2:3 общ резултат.



За България до сега има 6 случая в които сме отстранили отбори от южната ни съседка като цифрата може да набъбне до 8, при продължаване на двата най-знаменити български тима Левски и ЦСКА в предстоящите им мачове. Важно е да се отбележи, че до сега ,,армейците" и Лудогорец нито един път не са отпадали от гръцки съперник.



Левски баланс:

2 елиминирани; 1 загуба



ЦСКА баланс:

3 елиминирани; 0 загуби



Лудогорец баланс:

1 елиминирани; 0 загуби