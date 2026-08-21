Рубио с ключови разговори в Канада, след новото търговско споразумение

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъди икономическите отношения с канадския министър на външните работи Анита Ананд, след като двете страни се споразумяха за ново търговско споразумение, което предотвратява налагането на допълнителни тарифи.

„Срещнах се с канадския министър на външните работи Анита Ананд, за да заздравим партньорството си по взаимноизгодни въпроси, свързани със сигурността и икономиката в нашето полукълбо“, написа Рубио в X.

Пресслужбата на Държавния департамент съобщи, че двете страни са обсъдили и сигурността в Арктика, ситуацията в Куба и съвместната помощ за Венецуела след земетресението.

На 19 август президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ и Канада са се споразумели за търговско споразумение. Ден преди това Тръмп обяви, че Съединените щати ще спрат налагането на 50% тарифи върху канадски стоки за три дни. Bloomberg, позовавайки се на източници, отбеляза, че търговското споразумение предвижда Съединените щати да намалят наполовина тарифите върху канадската стомана и алуминий; други параметри на сделката все още не са разкрити.