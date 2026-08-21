Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Рубио с ключови разговори в Канада, след новото търговско споразумение

Рубио с ключови разговори в Канада, след новото търговско споразумение

21 Август, 2026 09:37 624 0

  • сащ-
  • канада-
  • марк рубио-
  • преговори
Рубио с ключови разговори в Канада, след новото търговско споразумение - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъди икономическите отношения с канадския министър на външните работи Анита Ананд, след като двете страни се споразумяха за ново търговско споразумение, което предотвратява налагането на допълнителни тарифи.

„Срещнах се с канадския министър на външните работи Анита Ананд, за да заздравим партньорството си по взаимноизгодни въпроси, свързани със сигурността и икономиката в нашето полукълбо“, написа Рубио в X.

Пресслужбата на Държавния департамент съобщи, че двете страни са обсъдили и сигурността в Арктика, ситуацията в Куба и съвместната помощ за Венецуела след земетресението.

На 19 август президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ и Канада са се споразумели за търговско споразумение. Ден преди това Тръмп обяви, че Съединените щати ще спрат налагането на 50% тарифи върху канадски стоки за три дни. Bloomberg, позовавайки се на източници, отбеляза, че търговското споразумение предвижда Съединените щати да намалят наполовина тарифите върху канадската стомана и алуминий; други параметри на сделката все още не са разкрити.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ