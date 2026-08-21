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Русия е готова да обсъди нови предложения за прекратяване на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Русия е готова да обсъди нови предложения за прекратяване на войната в Украйна

21 Август, 2026 09:12 955 29

  • русия-
  • украйна-
  • прекратяване на войната

Заместник-външният министър Сергей Рябков заяви, че евентуалните инициативи трябва да отчитат „реалностите на терен“

Русия е готова да обсъди нови предложения за прекратяване на войната в Украйна - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е готова да разгледа нови предложения за уреждане на конфликта в Украйна, но те трябва да бъдат съобразени с настоящата ситуация на бойното поле. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В интервю за руския новинарски портал „Нюз.ру“ Рябков посочи, че Съединените щати са демонстрирали готовност за „конструктивен диалог“ и за разбиране на руската позиция.

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По думите му обаче ключовият въпрос е доколко Вашингтон може да влияе върху решенията на украинското ръководство и европейските държави, които Москва определя като негови „спонсори“.

„На този етап е по-важно до каква степен Вашингтон е в състояние да влияе на решенията на киевския режим и европейските му спонсори, които все още бленуват за стратегическо поражение на Русия“, заяви Рябков.

Руският дипломат не представи конкретни параметри на възможно ново предложение за мирно уреждане, но подчерта, че Москва е готова да изслуша подобни инициативи, ако те съответстват на развитието на конфликта.

Изказването идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на път към прекратяване на войната, както и на различията между Москва, Киев и западните държави относно условията за евентуално споразумение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готово

    25 4 Отговор
    Русия клекна... да ди завърже обувката..

    Коментиран от #17

    09:14 21.08.2026

  • 2 Тръмп имаше чудесно предложение,

    7 17 Отговор
    но Украйна не се вслуша в него - Украйна да отстъпи на Русия допълнително територия освен вече завладяната, като срещу това да получи компенсация - нейните редки земни елементи да станат собственост на Америка.

    Коментиран от #29

    09:17 21.08.2026

  • 3 Пич

    19 15 Отговор
    Играта придоби друг вид!!! Глупаците от ЕС, Украйна и НАТО изпуснаха благоприятния за тях момент за преговори, когато и Русия беше склонна да се споразумее!!! Сега се вижда все по ясно, че Русия няма да се споразумява, а ще диктува!!!

    Коментиран от #18, #19

    09:19 21.08.2026

  • 4 Вече няма смисъл

    13 11 Отговор
    Трябва да се вземе цялата покрайнина или обявявате още от сега капитулация! Докато има западнали народи, нато и някаква остатъчна покрайна, то те ще превърнат покрайнината в огромна и въоръжена до зъби тяхна военна база, за да рекетират Русия и да я държат постоянно на мушката! Ако не им се подчинява и не им подарява ресурсите си, то ракетите от поккайнината за броени минути са в Москва. Идеално за рекетьорите. После и да им се отговори, Периметъра да ги унищожи и тях, за убитите и Русия вече е без значение!!! Та това е положението днес! Или Русия или западът ще остане. Победа или смърт! Но и урсулите не искат да отстъпят.

    09:20 21.08.2026

  • 5 Z-ахарова

    13 16 Отговор
    Потъваме, това е! Дано спасим поне нещо от Русия. А ни чакат и репарации. Провалихме се злокобно за десетелетия напред!

    09:22 21.08.2026

  • 6 как е месото за фронта има ли ?

    13 9 Отговор
    за къде бързат за преговори? още има живи бандери

    до последния укра трябва да е войната

    09:23 21.08.2026

  • 7 МОЩИТЕ НА ДИМИТРИЙ ДОНСКИ

    10 16 Отговор
    СЕРИОЗНО ИЗПЛАШИХА
    ДЪРТИЯТ СТРАХЛИВ ПЛЪХ ПУТИН.

    ПРАТИ 2 МИЛИОНА РУСНАЦИ
    НА КЛАДБИЩЕТО

    НО КОГАТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ
    ВИДЯ НА ЖИВО
    ИСТИНСКИ ТРУП

    ЯКО ИЗТРЪПНА И

    ПОЧНА ДА СЕ КРЪСТИ ...

    НАКРАЯ РЕАЛНО РАЗБРА
    КАКВО ГО ЧАКА
    БУНКЕРНИЯ САТ.РАП

    09:23 21.08.2026

  • 8 Иначе казано

    12 6 Отговор
    Сша/Ойропа не искат мир!

    Затова пратиха през 4/22 Рошавия джонсън да бойкотира постигнатия мир (взе хонорар от 1.2 млн лири за това) и пратиха 2.8 млн укри при бандера.

    09:26 21.08.2026

  • 9 Росомаха

    9 5 Отговор
    "ключовият въпрос е доколко Вашингтон може да влияе върху решенията на украинското ръководство"

    Абсолютно не може да влияе на украинския режим. Щом зеления мухъл си позволи да псува НА РУСКИ в Белия дом, ясно е, че използват демократичния свят само за дойна крава.

    09:29 21.08.2026

  • 10 Z БЛОГЪРИТЕ

    4 10 Отговор
    ОТ КОМСОМОЛСКАЯ ПРАВДА

    СЕРИЗНО СА ПРИТЕСНЕНИ

    ОТ БАЛИСТИКИТЕ КОИТО СКОРО ВРЕМЕ.
    ЩЕ ЛЕТЯТ КЪМ МУСКАЛИЕТО:


    ОТНАЧАЛО СЕ СМЕЕХМЕ
    НА РАКЕТИТЕ ФЛАМИНГО
    НО ИЗОБЩО НЕ МОЖЕМ ДА ГИ СПРЕМ.

    НО СЕГА И ЩЕ НИ УДРЯТ И С
    БАЛИСТИКИ.
    И ПОЛОЖЕНИЕТО ЩЕ СТАНЕ
    ОЩЕ ПО ЛОШО.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #22

    09:29 21.08.2026

  • 11 Гоце

    4 9 Отговор
    Репарации и Путин в Хага

    09:29 21.08.2026

  • 12 Рашизъм

    6 9 Отговор
    Трябвало да се отчитат реалностите на терен. Хааахахахаха. Реалностите на терен са, че 5 години рашистите бедстват. Реалностите на терен са, че се бият за бензин, скоро и за хляб!

    Коментиран от #25

    09:32 21.08.2026

  • 13 Морски

    9 5 Отговор
    Никакви преговори особено със САЩ(които са в основата на тоя кинфликт)Те доказаха че на тях не може да се вярва относно спорузомения.Мачкайте ги до край,Украйна и ЕС скоро ще рухнат

    09:33 21.08.2026

  • 14 Вълк

    6 8 Отговор
    Не само са склонни за преговори а скоро ще се молят за такива

    09:33 21.08.2026

  • 15 Путин, В. В.

    9 2 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    09:35 21.08.2026

  • 16 Хахаха!🎺🥳😀

    6 4 Отговор
    Гладен и жаден украинец репарации сънува! Изоставени на позициите оператори на дронове пият урина, защото припадат без вода в горещините. Сврени като плъхове в някаква дупка не смеят да си покажат носовете. От изток ги дебне бандерола, от запад заградителните отряди.
    Тука някакъв субект разказваше, какви големи тарикати били украинските оператори на дронове. Направо лежали по гръб в жилищата си и бомбели рафинерии и Москва. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗

    09:37 21.08.2026

  • 17 Готово е

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готово":

    Преговори със САЩ, а ЕС ще плаща мизериите. А тъпитецървулчета като вас и прави щевитаковат, без да клякате и да се навждате.

    09:37 21.08.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    кво ще диктува? да не и конфискуват танкерите ли?

    09:38 21.08.2026

  • 19 Баце,

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    На еврогейските евнуси ще им се наложи да убият и последния у краинец. Щото нали се сещаш колко озлобени ще са след края на цирка в 4о4 останалите живи бандерчета? И колко лесно ще бъде за руснаците тая злоба да се пренасочи срещу, да речем, пАляците. И сега си представи прокси армия от 500000 озверели от злоба и омраза xoxoли, закалени в битка, с огромен боен опит, които си мислят, че пАляците и ЕсеС са ги предали и са им забили нож в гърба за пореден път. И тая прокси армия е изцяло в ръцете на Русия. Как ти се струва, дали някой в ЕсеС ще спи спокойно?
    Така че за евроатлантическите розАви понита вече няма опции, ще трябва да пречукат и последния у краинец независимо колко ще им струва това.

    09:38 21.08.2026

  • 20 пълната капитулация и смяната на режима

    4 1 Отговор
    в иев е хубава цел . За това е нужно избори , нова Рада с по малко депутати , смяната на всички посланици и някакво ограничаване на про украинското лоби в европа и юса . аз мисля е зелиски ще се съгласи . все пак завзетото от порошенко е доста . но сами си казват панелни жилища, стари технологии за енергия и транспорт , зърнена криза , застаряващо население , малък туризам . Демек мятат око на европа и юса като по напреднали . ще видим .

    09:39 21.08.2026

  • 21 Новото споразумение

    5 2 Отговор
    Изключва съществуването на измислената държава Украйна в бъдеще...

    09:41 21.08.2026

  • 22 Глупости на търкалета

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Z БЛОГЪРИТЕ":

    "...НО ИЗОБЩО НЕ МОЖЕМ ДА ГИ СПРЕМ..."
    Могат, 3а 15 мин и гейм овер! Но така ще "спрат" и планетата за цял свят, а те не искат да се унищожи всичко, заради некакви психопати, дошли с военен преврат на власт.

    Коментиран от #24

    09:43 21.08.2026

  • 23 МДАМ

    1 4 Отговор
    Стратегическото поражение на Русия е неизбежно.

    09:43 21.08.2026

  • 24 Росомаха

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Глупости на търкалета":

    Абсолютно точен коментар! Русия не иска заради няколко стотин корумпирани психопати да унищожи световната цивилизация!

    Коментиран от #27

    09:45 21.08.2026

  • 25 Пустите московци

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Рашизъм":

    5 години отсъпват към Кийв.

    09:47 21.08.2026

  • 26 Путин пърдящата утка

    0 2 Отговор
    С терористи-комунисти,не се преговаря.Избиват се!

    09:49 21.08.2026

  • 27 Ама те, психопатите

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Росомаха":

    Са много малко, ама за съжаление те управляват укра, афро-арабийската Европа и там, зад голямата локва! Те са на власт. Да са най-много до 10-ина хиляди, психично болните? От население над 8 милиарда? Но точно те "лудуват" и превръщат живота на тази планета в ад, за всички нас!

    09:51 21.08.2026

  • 28 Така е. Видя се, че Русия

    2 1 Отговор
    се прецака с тази война и колкото по-дълго продължава, толкова по-големи са загубите на Русия. Тя е най-пострадалата от войната, която сама започна.

    09:53 21.08.2026

  • 29 Това, което описваш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп имаше чудесно предложение,":

    представлява загуба за Русия. Територията няма никакво значение и тази война изобщо не е за територия. Целта на войната е установяване на проруско управление в Украйна. Само това би оправдало огромните загуби на Русия.

    09:56 21.08.2026

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