Русия е готова да обсъди нови предложения за прекратяване на войната в Украйна

Русия е готова да разгледа нови предложения за уреждане на конфликта в Украйна, но те трябва да бъдат съобразени с настоящата ситуация на бойното поле. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В интервю за руския новинарски портал „Нюз.ру“ Рябков посочи, че Съединените щати са демонстрирали готовност за „конструктивен диалог“ и за разбиране на руската позиция.

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По думите му обаче ключовият въпрос е доколко Вашингтон може да влияе върху решенията на украинското ръководство и европейските държави, които Москва определя като негови „спонсори“.

„На този етап е по-важно до каква степен Вашингтон е в състояние да влияе на решенията на киевския режим и европейските му спонсори, които все още бленуват за стратегическо поражение на Русия“, заяви Рябков.

Руският дипломат не представи конкретни параметри на възможно ново предложение за мирно уреждане, но подчерта, че Москва е готова да изслуша подобни инициативи, ако те съответстват на развитието на конфликта.

Изказването идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на път към прекратяване на войната, както и на различията между Москва, Киев и западните държави относно условията за евентуално споразумение.