Русия е готова да обсъди нови предложения за прекратяване на войната в Украйна

Русия е готова да разгледа нови предложения за уреждане на конфликта в Украйна, но те трябва да бъдат съобразени с настоящата ситуация на бойното поле. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
В интервю за руския новинарски портал „Нюз.ру“ Рябков посочи, че Съединените щати са демонстрирали готовност за „конструктивен диалог“ и за разбиране на руската позиция.
По думите му обаче ключовият въпрос е доколко Вашингтон може да влияе върху решенията на украинското ръководство и европейските държави, които Москва определя като негови „спонсори“.
„На този етап е по-важно до каква степен Вашингтон е в състояние да влияе на решенията на киевския режим и европейските му спонсори, които все още бленуват за стратегическо поражение на Русия“, заяви Рябков.
Руският дипломат не представи конкретни параметри на възможно ново предложение за мирно уреждане, но подчерта, че Москва е готова да изслуша подобни инициативи, ако те съответстват на развитието на конфликта.
Изказването идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за намиране на път към прекратяване на войната, както и на различията между Москва, Киев и западните държави относно условията за евентуално споразумение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готово
Коментиран от #17
09:14 21.08.2026
2 Тръмп имаше чудесно предложение,
Коментиран от #29
09:17 21.08.2026
3 Пич
Коментиран от #18, #19
09:19 21.08.2026
4 Вече няма смисъл
09:20 21.08.2026
5 Z-ахарова
09:22 21.08.2026
6 как е месото за фронта има ли ?
до последния укра трябва да е войната
09:23 21.08.2026
7 МОЩИТЕ НА ДИМИТРИЙ ДОНСКИ
ДЪРТИЯТ СТРАХЛИВ ПЛЪХ ПУТИН.
ПРАТИ 2 МИЛИОНА РУСНАЦИ
НА КЛАДБИЩЕТО
НО КОГАТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ
ВИДЯ НА ЖИВО
ИСТИНСКИ ТРУП
ЯКО ИЗТРЪПНА И
ПОЧНА ДА СЕ КРЪСТИ ...
НАКРАЯ РЕАЛНО РАЗБРА
КАКВО ГО ЧАКА
БУНКЕРНИЯ САТ.РАП
09:23 21.08.2026
8 Иначе казано
Затова пратиха през 4/22 Рошавия джонсън да бойкотира постигнатия мир (взе хонорар от 1.2 млн лири за това) и пратиха 2.8 млн укри при бандера.
09:26 21.08.2026
9 Росомаха
Абсолютно не може да влияе на украинския режим. Щом зеления мухъл си позволи да псува НА РУСКИ в Белия дом, ясно е, че използват демократичния свят само за дойна крава.
09:29 21.08.2026
10 Z БЛОГЪРИТЕ
СЕРИЗНО СА ПРИТЕСНЕНИ
ОТ БАЛИСТИКИТЕ КОИТО СКОРО ВРЕМЕ.
ЩЕ ЛЕТЯТ КЪМ МУСКАЛИЕТО:
ОТНАЧАЛО СЕ СМЕЕХМЕ
НА РАКЕТИТЕ ФЛАМИНГО
НО ИЗОБЩО НЕ МОЖЕМ ДА ГИ СПРЕМ.
НО СЕГА И ЩЕ НИ УДРЯТ И С
БАЛИСТИКИ.
И ПОЛОЖЕНИЕТО ЩЕ СТАНЕ
ОЩЕ ПО ЛОШО.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #22
09:29 21.08.2026
11 Гоце
09:29 21.08.2026
12 Рашизъм
Коментиран от #25
09:32 21.08.2026
13 Морски
09:33 21.08.2026
14 Вълк
09:33 21.08.2026
15 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
09:35 21.08.2026
16 Хахаха!🎺🥳😀
Тука някакъв субект разказваше, какви големи тарикати били украинските оператори на дронове. Направо лежали по гръб в жилищата си и бомбели рафинерии и Москва. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗
09:37 21.08.2026
17 Готово е
До коментар #1 от "Готово":Преговори със САЩ, а ЕС ще плаща мизериите. А тъпитецървулчета като вас и прави щевитаковат, без да клякате и да се навждате.
09:37 21.08.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Пич":кво ще диктува? да не и конфискуват танкерите ли?
09:38 21.08.2026
19 Баце,
До коментар #3 от "Пич":На еврогейските евнуси ще им се наложи да убият и последния у краинец. Щото нали се сещаш колко озлобени ще са след края на цирка в 4о4 останалите живи бандерчета? И колко лесно ще бъде за руснаците тая злоба да се пренасочи срещу, да речем, пАляците. И сега си представи прокси армия от 500000 озверели от злоба и омраза xoxoли, закалени в битка, с огромен боен опит, които си мислят, че пАляците и ЕсеС са ги предали и са им забили нож в гърба за пореден път. И тая прокси армия е изцяло в ръцете на Русия. Как ти се струва, дали някой в ЕсеС ще спи спокойно?
Така че за евроатлантическите розАви понита вече няма опции, ще трябва да пречукат и последния у краинец независимо колко ще им струва това.
09:38 21.08.2026
20 пълната капитулация и смяната на режима
09:39 21.08.2026
21 Новото споразумение
09:41 21.08.2026
22 Глупости на търкалета
До коментар #10 от "Z БЛОГЪРИТЕ":"...НО ИЗОБЩО НЕ МОЖЕМ ДА ГИ СПРЕМ..."
Могат, 3а 15 мин и гейм овер! Но така ще "спрат" и планетата за цял свят, а те не искат да се унищожи всичко, заради некакви психопати, дошли с военен преврат на власт.
Коментиран от #24
09:43 21.08.2026
23 МДАМ
09:43 21.08.2026
24 Росомаха
До коментар #22 от "Глупости на търкалета":Абсолютно точен коментар! Русия не иска заради няколко стотин корумпирани психопати да унищожи световната цивилизация!
Коментиран от #27
09:45 21.08.2026
25 Пустите московци
До коментар #12 от "Рашизъм":5 години отсъпват към Кийв.
09:47 21.08.2026
26 Путин пърдящата утка
09:49 21.08.2026
27 Ама те, психопатите
До коментар #24 от "Росомаха":Са много малко, ама за съжаление те управляват укра, афро-арабийската Европа и там, зад голямата локва! Те са на власт. Да са най-много до 10-ина хиляди, психично болните? От население над 8 милиарда? Но точно те "лудуват" и превръщат живота на тази планета в ад, за всички нас!
09:51 21.08.2026
28 Така е. Видя се, че Русия
09:53 21.08.2026
29 Това, което описваш
До коментар #2 от "Тръмп имаше чудесно предложение,":представлява загуба за Русия. Територията няма никакво значение и тази война изобщо не е за територия. Целта на войната е установяване на проруско управление в Украйна. Само това би оправдало огромните загуби на Русия.
09:56 21.08.2026