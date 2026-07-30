Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси с ново попълнение: Максенс Лакроа пристига от Кристъл Палас

Челси с ново попълнение: Максенс Лакроа пристига от Кристъл Палас

30 Юли, 2026 17:57 472 0

  • челси-
  • максенс лакроа-
  • трансфер-
  • кристъл палас-
  • английска висша лига-
  • футбол-
  • новини-
  • фа къп-
  • лига на конференциите-
  • оливър гласнер

Френският национал подписа дългосрочен договор със "сините"

Челси с ново попълнение: Максенс Лакроа пристига от Кристъл Палас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лондонският Челси официално привлече френския национал Максенс Лакроа, който пристига от Кристъл Палас срещу внушителната сума от 52 милиона паунда. Сделката бе потвърдена от авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо, а 26-годишният централен защитник сложи подписа си под шестгодишен контракт в сряда.

"Да облека екипа на Челси е сбъдната мечта! Този клуб е символ на успеха и победите, а да бъда част от тази история е огромна чест за мен. Обещавам на всички фенове, че ще се раздавам докрай за емблемата и ще дам всичко от себе си за отбора," сподели развълнуваният Лакроа при представянето си на "Стамфорд Бридж".

Максенс Лакроа се присъедини към Кристъл Палас през 2024 година и бързо се превърна в ключова фигура в защитата на "орлите". За двата си сезона на "Селхърст Парк" той изигра 98 мача, в които реализира 4 попадения и подаде за още 4 гола. По време на престоя си в клуба французинът спечели три престижни отличия: ФА Къп през сезон 2024/2025, Къмюнити Шийлд през 2025 година и Лигата на конференциите през 2025/2026. В последния финал Палас, воден от Оливър Гласнер, надви Райо Валекано с минималното 1:0.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове