Челси с ново попълнение: Максенс Лакроа пристига от Кристъл Палас

Лондонският Челси официално привлече френския национал Максенс Лакроа, който пристига от Кристъл Палас срещу внушителната сума от 52 милиона паунда. Сделката бе потвърдена от авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо, а 26-годишният централен защитник сложи подписа си под шестгодишен контракт в сряда.

"Да облека екипа на Челси е сбъдната мечта! Този клуб е символ на успеха и победите, а да бъда част от тази история е огромна чест за мен. Обещавам на всички фенове, че ще се раздавам докрай за емблемата и ще дам всичко от себе си за отбора," сподели развълнуваният Лакроа при представянето си на "Стамфорд Бридж".

Максенс Лакроа се присъедини към Кристъл Палас през 2024 година и бързо се превърна в ключова фигура в защитата на "орлите". За двата си сезона на "Селхърст Парк" той изигра 98 мача, в които реализира 4 попадения и подаде за още 4 гола. По време на престоя си в клуба французинът спечели три престижни отличия: ФА Къп през сезон 2024/2025, Къмюнити Шийлд през 2025 година и Лигата на конференциите през 2025/2026. В последния финал Палас, воден от Оливър Гласнер, надви Райо Валекано с минималното 1:0.