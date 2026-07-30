Отрекоха слуховете за трансфер на защитник на Барселона във Висшата лига

Спекулациите за евентуален трансфер на защитника на Барселона Жул Кунде в Тотнъм бяха категорично опровергани.

През последните часове се появиха информации, че мениджърът на „шпорите“ Роберто Де Дзерби е включил френския национал в списъка си с желани попълнения заради способността му да играе на няколко позиции в защитата.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо обаче подобен сценарий не съществува.

„Няма нищо между Жул Кунде и Тотнъм. Няма интерес и няма преговори“, заяви Романо.

Въпреки колебливия си сезон с екипа на Барселона, към момента се очаква Кунде да остане на „Камп Ноу“ и след края на летния трансферен прозорец.