Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Отрекоха слуховете за трансфер на защитник на Барселона във Висшата лига

Отрекоха слуховете за трансфер на защитник на Барселона във Висшата лига

30 Юли, 2026 16:04 500 0

  • спекулации-
  • трансфер-
  • барселона-
  • жул кунде-
  • тотнъм-
  • шпорите-
  • роберто де дзерби

Според Фабрицио Романо между Барселона и лондонския клуб няма нито интерес, нито преговори

Отрекоха слуховете за трансфер на защитник на Барселона във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Спекулациите за евентуален трансфер на защитника на Барселона Жул Кунде в Тотнъм бяха категорично опровергани.

През последните часове се появиха информации, че мениджърът на „шпорите“ Роберто Де Дзерби е включил френския национал в списъка си с желани попълнения заради способността му да играе на няколко позиции в защитата.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо обаче подобен сценарий не съществува.

„Няма нищо между Жул Кунде и Тотнъм. Няма интерес и няма преговори“, заяви Романо.

Въпреки колебливия си сезон с екипа на Барселона, към момента се очаква Кунде да остане на „Камп Ноу“ и след края на летния трансферен прозорец.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове