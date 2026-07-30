Слави Трифонов със съвет към Румен Радев: Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат, защото и за да лъжеш, трябва да имаш талант

Уважаеми, скъпи приятели, замисляли ли сте се какво означава словосъчетанието „кризисен PR“? Аз лично не се бях замислял, но днес разбрах. От днес вече знам. Кризисен PR е, когато се издъниш със самолетите, да накараш някой вместо теб да започне да върти телефона.
Това написа във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.
Днес външният министър, Велислава Петрова, се обадила на своя ирански колега Абас Арагчи и му е казала: „Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.“
Добре бе, не им ли се скъсяват краката на тези хора? Не им ли растат носовете? Аз знам защо лъжат така. Всъщност те се опитват да излъжат нас. Дълбоко ни подценяват, мислят ни за тъпи и директно минават „през просото“.
Значи, Велислава казала на Абас Арагчи, че самолетите не са за военни цели. А вижте какво каза Доналд Тръмп преди няколко дни в социалната си мрежа Truth Social. Цитирам: „Благодаря ви, министър-председател Радев! България подкрепя Тръмп и одобрява подкрепата за американските военновъздушни бази въпреки заплахите от Иран.“
А така! Сега на кого да вярвам? На Велислава Петрова или на Доналд Тръмп? Кой от двамата лъже?
Доналд Тръмп не лъже, защото българският парламент одобри предложението на Радев в Безмер да бъдат разположени американски военни самолети-цистерни.
Добре бе, Велислава, как ти продължи разговора с Абас Арагчи, след като му каза, че тия самолети няма да участват в подпомагане на бойни действия? Сигурно си му казала, че тия самолети са тук, за да карат от България за Иран български пуканки. Или кисело мляко. При всички случаи нещо, което не е керосин за бойни самолети.
Приятелски съвет. Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат, защото и за да лъжеш, трябва да имаш талант.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Виж
18:24 30.07.2026
2 Кгг
18:24 30.07.2026
3 БРАВО, НО
18:25 30.07.2026
4 гражданин
18:25 30.07.2026
5 Ти си бил честен
18:25 30.07.2026
6 Фори
Коментиран от #20
18:26 30.07.2026
7 Чалгара знае
18:26 30.07.2026
8 Горски
18:26 30.07.2026
9 Ядосан
18:26 30.07.2026
10 Този
18:26 30.07.2026
11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:27 30.07.2026
12 Абе тоя....
18:27 30.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 7878
Коментиран от #63
18:27 30.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Радев
18:28 30.07.2026
17 Хмм
18:28 30.07.2026
18 Дългата маша на Пеевски
18:29 30.07.2026
19 Съдията
18:29 30.07.2026
20 Ако Рундю му е ученик
До коментар #6 от "Фори":значи е надминал учителя си по количество на лужите, но не и по качества.
18:29 30.07.2026
21 Факти
18:29 30.07.2026
22 ШЕФА
18:29 30.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А бе
18:30 30.07.2026
25 Точен е Слави и вчера го разкри
Коментиран от #57
18:30 30.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Виж
18:31 30.07.2026
28 П И Т А Й
Коментиран от #36, #66
18:31 30.07.2026
29 Този
18:32 30.07.2026
30 Тукашната
В случая Трифонов е прав, защото тези дърти комунисти не спряха да лъжат от първият ден!!! Някой ще оспори ли това?!
Или ще жмикате и точите лиги по младите любовници, които дъртите комунисти си назначиха!
18:33 30.07.2026
31 един БЪЛГАРИН
18:33 30.07.2026
32 Този
18:33 30.07.2026
33 ЦСКА Москва
18:33 30.07.2026
34 симптоматично
18:33 30.07.2026
35 Моля,моля...!
18:34 30.07.2026
36 Не бил безсрочен!
До коментар #28 от "П И Т А Й":Договорът може да се прекрати с едногодишно предизвестие.
18:35 30.07.2026
37 Някой
18:36 30.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Захари
18:36 30.07.2026
41 Зелю 4алгарски
Коментиран от #54
18:37 30.07.2026
42 А НАМАЛИ ЧАЛ ГАТА
18:39 30.07.2026
43 маке
18:39 30.07.2026
44 Баш Хайдутин и действащ комунист
18:40 30.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гоуст
Коментиран от #52
18:41 30.07.2026
47 наглост чалгарска без край
18:41 30.07.2026
48 Абе
18:41 30.07.2026
49 Тодорово
18:43 30.07.2026
50 Господин никой
18:43 30.07.2026
51 Бате лудко
18:43 30.07.2026
52 симптоматично
До коментар #46 от "Гоуст":В сатанизма няма радост.
18:43 30.07.2026
53 Слави излагаш се
Коментиран от #60
18:43 30.07.2026
54 Слави
До коментар #41 от "Зелю 4алгарски":Ами няма такива ,,риби" на турски ,които са гласували за мен
18:44 30.07.2026
55 хи хи
18:45 30.07.2026
56 Явно,че...!
18:45 30.07.2026
57 Отворих му публикацията
До коментар #25 от "Точен е Слави и вчера го разкри":Подкрепен е от 67 хиляди човека с положителни оценки в които разкрива мунчо и олигарсите му как крадат като обезумяли!
18:45 30.07.2026
58 Радев
18:47 30.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ам кой да плюе ва пyкaл?
До коментар #53 от "Слави излагаш се":Кой краде сега ? Мунчо и тежката му червена олигархия! Плюе крадците метил тъпоъгълен! А крадците са мунчо и затова ги разкрива. И в социалните мрежи всички вече го подкрепят и дори настояват да ги поведе да изнесат мунчо напикан от министерски съвет. Слави е отговорил че може отново да бъде техния глас и водач ако пожелаят.
Коментиран от #70
18:48 30.07.2026
61 Ти имаш
18:49 30.07.2026
62 Нарко-
18:50 30.07.2026
63 тая маскираната за Славуца
До коментар #14 от "7878":да не е Деса Крадева?
18:51 30.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Точно
18:52 30.07.2026
66 Глупец муньовски
До коментар #28 от "П И Т А Й":безсрочно означава, че може да буде прекратен по желание на една от страните след изтичане на срока на договора! Муньо защо не го прекрати сега?!
18:53 30.07.2026
67 Йово
18:57 30.07.2026
68 Г€Н€РАЛ Д€$И
АКО ТРЯБВА $ЪМ НА ЛИНИЯ, ВИНАГИ МО Ж€М ДА ГО НА ПРА ВИМ, КАКТО НЯКОГА! ША ДЪРЖА МУНЧА ДА НЕ МЪРДА !
ТВОЯ Д€$И
18:58 30.07.2026
69 Даааа
18:59 30.07.2026
70 Ами тея дето
До коментар #60 от "Ам кой да плюе ва пyкaл?":са те извадили да се излагаш. На тролещи глупаци в България плаща ПП, ДБ и ГЕРБ!
Коментиран от #78
18:59 30.07.2026
71 Бегай бе!
19:01 30.07.2026
72 От каките ти
19:01 30.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ДрБр
19:04 30.07.2026
75 Браво на ген. Радев,
Съюзниците трябва да се подкрепят!
19:05 30.07.2026
76 Васил
19:07 30.07.2026
77 капитан Лукаш
19:07 30.07.2026
78 На 70 хиляди ли са платили
До коментар #70 от "Ами тея дето":Които подкрепят славчо за истината и фактите които разкрива за грабежа на мунчо и крадливата му червена олигархия които опоскват в момента държавата като термити!? Не е нужно някой да плаща на гражданите и на славчо да показват истината за крадеца боташ Крадев!
Коментиран от #89
19:10 30.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Каменов
Коментиран от #90
19:10 30.07.2026
81 Турурутка
19:12 30.07.2026
82 какъвто единия
19:14 30.07.2026
83 Осъзна се
19:15 30.07.2026
84 🐂🎃г о в вед 😯
19:17 30.07.2026
85 Все тая
19:17 30.07.2026
86 Грешките
19:18 30.07.2026
87 Няма на цял свят по
Нещастник зъл
Ти излъга цял народ предимно баби и т.н.
Нагляк долен си ти
19:18 30.07.2026
88 Само да добавя
19:18 30.07.2026
89 Ако можеше да разбереш
До коментар #78 от "На 70 хиляди ли са платили":че изглеждаш глупаво, нямаше да те ползват такива като ПП, ДБ и ГЕРБ!
Коментиран от #91
19:21 30.07.2026
90 Не позна
До коментар #80 от "Каменов":Студентите по журналистика изследваха лъжите на политиците през 2021 г., като срвсника твърденията им с факти и документи. Водач на листата беше Костадинов.
19:21 30.07.2026
91 Ти изглеждаш голям умник,
До коментар #89 от "Ако можеше да разбереш":когато те използва Мунчо.🥳🥳🥳🥳
Коментиран от #94
19:22 30.07.2026
92 Така лъготеше и Нинова
19:22 30.07.2026
93 Е да
19:23 30.07.2026
94 Факт
До коментар #91 от "Ти изглеждаш голям умник,":Боклука на България ПП, ДБ и ГЕРБ не ме ползва да троля и да се излагам.
19:24 30.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.