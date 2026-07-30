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Слави Трифонов със съвет към Румен Радев: Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат, защото и за да лъжеш, трябва да имаш талант

Слави Трифонов със съвет към Румен Радев: Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат, защото и за да лъжеш, трябва да имаш талант

30 Юли, 2026 18:22 1 644 95

  • слави трифонов-
  • лъжа-
  • румен радев-
  • американски самолети цистерни-
  • безмер-
  • иран-
  • ирански заплахи

Кризисен PR е, когато се издъниш със самолетите, да накараш някой вместо теб да започне да върти телефона

Слави Трифонов със съвет към Румен Радев: Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат, защото и за да лъжеш, трябва да имаш талант - 1
Снимка: Фейсбук
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
Facebook Facebook социална мрежа

Уважаеми, скъпи приятели, замисляли ли сте се какво означава словосъчетанието „кризисен PR“? Аз лично не се бях замислял, но днес разбрах. От днес вече знам. Кризисен PR е, когато се издъниш със самолетите, да накараш някой вместо теб да започне да върти телефона.

Това написа във "Фейсбук" лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Днес външният министър, Велислава Петрова, се обадила на своя ирански колега Абас Арагчи и му е казала: „Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.“

Добре бе, не им ли се скъсяват краката на тези хора? Не им ли растат носовете? Аз знам защо лъжат така. Всъщност те се опитват да излъжат нас. Дълбоко ни подценяват, мислят ни за тъпи и директно минават „през просото“.

Значи, Велислава казала на Абас Арагчи, че самолетите не са за военни цели. А вижте какво каза Доналд Тръмп преди няколко дни в социалната си мрежа Truth Social. Цитирам: „Благодаря ви, министър-председател Радев! България подкрепя Тръмп и одобрява подкрепата за американските военновъздушни бази въпреки заплахите от Иран.“

А така! Сега на кого да вярвам? На Велислава Петрова или на Доналд Тръмп? Кой от двамата лъже?

Доналд Тръмп не лъже, защото българският парламент одобри предложението на Радев в Безмер да бъдат разположени американски военни самолети-цистерни.

Добре бе, Велислава, как ти продължи разговора с Абас Арагчи, след като му каза, че тия самолети няма да участват в подпомагане на бойни действия? Сигурно си му казала, че тия самолети са тук, за да карат от България за Иран български пуканки. Или кисело мляко. При всички случаи нещо, което не е керосин за бойни самолети.

Приятелски съвет. Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат, защото и за да лъжеш, трябва да имаш талант.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виж

    55 1 Отговор
    мен....

    18:24 30.07.2026

  • 2 Кгг

    78 3 Отговор
    Както хванахме и теб в лъжи

    18:24 30.07.2026

  • 3 БРАВО, НО

    62 3 Отговор
    Шляви да се концентрира върху съветите как се копа дъното, след като го ударите!

    18:25 30.07.2026

  • 4 гражданин

    69 0 Отговор
    Трябваше Слави да му предава актьорско майсторство по лъжи !!!

    18:25 30.07.2026

  • 5 Ти си бил честен

    45 3 Отговор
    до 13-та година, къркуч

    18:25 30.07.2026

  • 6 Фори

    74 10 Отговор
    Най големия лъжец дава съвети как трябва да се лъже ! Нищо не става от дългия чалгаджия.

    Коментиран от #20

    18:26 30.07.2026

  • 7 Чалгара знае

    60 2 Отговор
    от личен опит

    18:26 30.07.2026

  • 8 Горски

    68 4 Отговор
    Ами ти какво ще кажеш, дето излъга едно цяло поколение, дето отрасна с твоите простотии и се подлъгаха да гласуват за теб?

    18:26 30.07.2026

  • 9 Ядосан

    50 7 Отговор
    Дългуч, отдавна нямаш думата.

    18:26 30.07.2026

  • 10 Този

    42 5 Отговор
    ЦЪРВУЛ да не се обажда ни за хубаво,но за лошо!!!!!

    18:26 30.07.2026

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    41 10 Отговор
    Фалшив герой не може дава съвети на президента и премиер Румен Радев!

    18:27 30.07.2026

  • 12 Абе тоя....

    42 7 Отговор
    Откакто падна много активен стана напоследък.Късно е либе за китка,вече сте в небитието.

    18:27 30.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 7878

    41 7 Отговор
    Как Слави Трифонов изпълни обещанието си и наистина превърна Парламента в Бардак с метреси на олигарси !

    Коментиран от #63

    18:27 30.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Радев

    23 1 Отговор
    Назначавам те съветник!

    18:28 30.07.2026

  • 17 Хмм

    30 10 Отговор
    трябва да си много нагъл, че със своите 0,7% да даваш съвети на Радев, ами ако послуша ще падне надолу, това искат кукувците

    18:28 30.07.2026

  • 18 Дългата маша на Пеевски

    36 11 Отговор
    да не се обажда!

    18:29 30.07.2026

  • 19 Съдията

    40 4 Отговор
    Тоя беше идол на цяло едно поколение. Сега е жалък бивш чалгар и употребена от ГРОБ и ДПС-Пеевски подметка. Кой знае с какви компромати го държат.😂

    18:29 30.07.2026

  • 20 Ако Рундю му е ученик

    19 10 Отговор

    До коментар #6 от "Фори":

    значи е надминал учителя си по количество на лужите, но не и по качества.

    18:29 30.07.2026

  • 21 Факти

    16 6 Отговор
    Дългия мутрафон , дори Господ го наказа да е БЕЗДЕТЕН ! Най страшното проклятие , за слугата на мафията ГЕРБ!

    18:29 30.07.2026

  • 22 ШЕФА

    15 15 Отговор
    Боташев подлого краварска,не лъжи като Славка Трифонова Учиндолска защото нея я хванаха,а тебе ще те изритат на есен с песен и понеже си алчен нац.предател няма нито Президенство,нито Мин.Председател да си .Остава ти да емигрираш в Ц.затвор за предпочитане или при рижавият кравар.

    18:29 30.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А бе

    17 5 Отговор
    скривайте се има такива наглеци не се показвайте

    18:30 30.07.2026

  • 25 Точен е Слави и вчера го разкри

    16 10 Отговор
    Лидера на извън парламентарната непримирима опозиция на настоящето управление на Румен Радев - г-н Станислав Трифонов ( Слави Трифонов) който е председател на ИТН и преди 5 години той заедно с Балабанов, Вълчев ,Тошко Йорданов бяха в инициативният комитет за издигането за втори мандат за президент на Радев и Слави Трифонов печелил избори и който добре познава Радев и чест гост в студиото на факти с потресаващи цифри и факти за сегашното управление. Публикувам само началото в което нарича Радев "лицемерен" и по надолу се е аргументирал с факти и цифри. Когато Орешарски е поискал да изтегли 1 млрд.лв.дълг за да покрие дефицита на предишните управляващи са го обвинили че подготвя "кражбата на века" а в момента когато Радев взе 6.3 млрд .евро и има намерение да изтегли още 10 млрд.евро до края на годината това какво е пита Слави?!!! "Кражбата на вселената" си отговаря. По надолу с цифри и статистика ни информира че Радев със служебните си правителства и настоящето в което е премиер е ощетил България и народа с 34 млрд.евро.

    Коментиран от #57

    18:30 30.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Виж

    19 4 Отговор
    чалгаря , Тошко и цялата трупа как гнусно лъжат , виж как сглобиха патерица на Бою...... Началото беше , когато той им разреши концерт - митинг на Орлов мост , затвори центъра на София и де що имаше полиция в града "пазеше" концерта ! Та сега - присмял се хърбел на щърбел ! Едно тесто !

    18:31 30.07.2026

  • 28 П И Т А Й

    15 7 Отговор
    Б О К О защо 2016 г. е подписал БЕЗСРОЧНО продължаване на договора със САЩ .

    Коментиран от #36, #66

    18:31 30.07.2026

  • 29 Този

    14 5 Отговор
    е пълен КЕНЕФ

    18:32 30.07.2026

  • 30 Тукашната

    20 8 Отговор
    Кретения има некакво резко неразбиране, че когато има статия, се коментира написаното в нея, а не дали този, който пише, е "много убав"!!! Затова и избрахте военнио - заради липсата на мозък!
    В случая Трифонов е прав, защото тези дърти комунисти не спряха да лъжат от първият ден!!! Някой ще оспори ли това?!
    Или ще жмикате и точите лиги по младите любовници, които дъртите комунисти си назначиха!

    18:33 30.07.2026

  • 31 един БЪЛГАРИН

    8 3 Отговор
    "...В момента в България няма бизнес, който да е напълно изряден според законите, защото самите закони са направени така, че да си в нарушение. Това държи бизнеса в състояние на постоянна вина и подчинение. Ако си послушен – проверките те подминават!..."

    18:33 30.07.2026

  • 32 Този

    16 6 Отговор
    Трифонов е голем Плевенски Каун..за лъжи говорим..помним ИТН

    18:33 30.07.2026

  • 33 ЦСКА Москва

    15 5 Отговор
    Някой виждал ли е по голям гьон.урат от този из... на снимката ?

    18:33 30.07.2026

  • 34 симптоматично

    8 3 Отговор
    Благодари на "Хари Потър" за "откритието" му! Не спря да ни излага.

    18:33 30.07.2026

  • 35 Моля,моля...!

    11 6 Отговор
    Акъл от компрометиран Зулус - не шем...!

    18:34 30.07.2026

  • 36 Не бил безсрочен!

    10 3 Отговор

    До коментар #28 от "П И Т А Й":

    Договорът може да се прекрати с едногодишно предизвестие.

    18:35 30.07.2026

  • 37 Някой

    11 6 Отговор
    Стига си пискал, да беше станал министър-председател преди години, за да разбереш лесно ли се управлява. Сега умираш от яд и се чудиш какво да измислиш.

    18:36 30.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Захари

    14 4 Отговор
    Колкото до талант в лъжите, ти си най-добър! Как можаха да се хванат толкова хора? А ямболския селянин пасти да яде пред тебе.

    18:36 30.07.2026

  • 41 Зелю 4алгарски

    18 4 Отговор
    Слави, ти ни излъга, приятелю! Всички в Лондон се редихме на огромни опашки, за да дадем гласа си за Вас. Вие приключихте, това беше!

    Коментиран от #54

    18:37 30.07.2026

  • 42 А НАМАЛИ ЧАЛ ГАТА

    10 3 Отговор
    АМА ТИ ТОЛКО БЕЗТАЛАНТНО ИЗЛЪГА ВСИЧКИ КОИТО ТИ СЕ ДОВЕРИХА

    18:39 30.07.2026

  • 43 маке

    9 5 Отговор
    Е Слави, за шоумен ставаш,а за лъжец си №1, излъга почти цял един народ да ти повярва и гласуват за теб

    18:39 30.07.2026

  • 44 Баш Хайдутин и действащ комунист

    9 1 Отговор
    Днес на летище Варна ,кацна военен самолет ! Добре дошли братя от САЩ .Златни пясъци хотелите са празни ,заповядайте .

    18:40 30.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гоуст

    6 3 Отговор
    Слави би бил един много усмихнат чове...ако главата му беше наобратно

    Коментиран от #52

    18:41 30.07.2026

  • 47 наглост чалгарска без край

    6 5 Отговор
    Освен по лъжи и измами, Фатмак Радев може да да взема урочи от сакатото учиндолско нищожество и по коварство, наглост, но особено по простащина! Така де, никога няма да бъде надмината потресаващата простащина на неговите "депутати" простак Хаджи Тошко Африкански Шимпанзето и простак Балабана Джебчията Орангутана с гразната брадавица на мутрата! Абе, размърдала се мумията и ужасно засмърдя бе! Засмърдя на леш! Що ли пък се обажда този болен нещастник, ами не си натиска задн--ка на дивана и не си чака каря, който ще е много позорен!

    18:41 30.07.2026

  • 48 Абе

    9 3 Отговор
    Прав си Слави. Кауна мунчо Крадев и талант да лъже няма! А е гнycен лъжец и крадец който лесно е хващан!

    18:41 30.07.2026

  • 49 Тодорово

    7 4 Отговор
    Този пак изпълзя . Аман от него и неговите писания. Да си гледа платената телевизия и чалгата.

    18:43 30.07.2026

  • 50 Господин никой

    8 3 Отговор
    Учиндолския селянин явно говори от личен опит..След като лъга доста време накрая му биха шута и го пратиха в боклука. Та да си стои там-никой не се интересува от подобен индивид.

    18:43 30.07.2026

  • 51 Бате лудко

    7 2 Отговор
    Дългият правилно съветва, я виж що народ сам излъга, майстор...

    18:43 30.07.2026

  • 52 симптоматично

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Гоуст":

    В сатанизма няма радост.

    18:43 30.07.2026

  • 53 Слави излагаш се

    3 6 Отговор
    Радев гласуваше за теб! Ти уж си срещи ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ, а те са срещу Радев, а ти не плюеш тях, а Радев.

    Коментиран от #60

    18:43 30.07.2026

  • 54 Слави

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Зелю 4алгарски":

    Ами няма такива ,,риби" на турски ,които са гласували за мен

    18:44 30.07.2026

  • 55 хи хи

    5 3 Отговор
    Какво става с македонския космонавт, чалга? Ша фръкне ли скоро?

    18:45 30.07.2026

  • 56 Явно,че...!

    4 1 Отговор
    Тия балерини от балет ,,Магаданс",са изпили мозъка му...

    18:45 30.07.2026

  • 57 Отворих му публикацията

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Точен е Слави и вчера го разкри":

    Подкрепен е от 67 хиляди човека с положителни оценки в които разкрива мунчо и олигарсите му как крадат като обезумяли!

    18:45 30.07.2026

  • 58 Радев

    5 3 Отговор
    Тоз гербаджия куция с 0.7% пак ли изпълзя🤣😂🤣😅😆😆😁😄😃😀🤡🤡💩💩💩💩

    18:47 30.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Ам кой да плюе ва пyкaл?

    7 3 Отговор

    До коментар #53 от "Слави излагаш се":

    Кой краде сега ? Мунчо и тежката му червена олигархия! Плюе крадците метил тъпоъгълен! А крадците са мунчо и затова ги разкрива. И в социалните мрежи всички вече го подкрепят и дори настояват да ги поведе да изнесат мунчо напикан от министерски съвет. Слави е отговорил че може отново да бъде техния глас и водач ако пожелаят.

    Коментиран от #70

    18:48 30.07.2026

  • 61 Ти имаш

    3 2 Отговор
    талант. Кривляк

    18:49 30.07.2026

  • 62 Нарко-

    4 2 Отговор
    Апокалипсисът виж как говори от личен опит? Абе кво стана с гномът Тошко африкански?

    18:50 30.07.2026

  • 63 тая маскираната за Славуца

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "7878":

    да не е Деса Крадева?

    18:51 30.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Точно

    2 5 Отговор
    Тая подлога да дава съвети..

    18:52 30.07.2026

  • 66 Глупец муньовски

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "П И Т А Й":

    безсрочно означава, че може да буде прекратен по желание на една от страните след изтичане на срока на договора! Муньо защо не го прекрати сега?!

    18:53 30.07.2026

  • 67 Йово

    6 1 Отговор
    Слави ако беше умен , нямаше да се занимава с политика. Парите явно в политиката са повече. Но това е слабата му страна. По добре е да работиш отколкото да ръсиш акъл, който нямаш за политик. Опитай се да стигнеш Маги в шоуто, но и това не можеш. Най добре иди на лекар.

    18:57 30.07.2026

  • 68 Г€Н€РАЛ Д€$И

    7 1 Отговор
    $ЛАВИ, МОЛЯ ТЕ,НЕДЕЙ ТАКА ЛОШОТО ДА ГОВОРИШ ЗА "БАД ЖА НА КА " $И р"ум€н" ! ВКАРАЙ МУ ,ГО И НА НЕГО КАТО НА МЕНЕ ПРЕДИ !
    АКО ТРЯБВА $ЪМ НА ЛИНИЯ, ВИНАГИ МО Ж€М ДА ГО НА ПРА ВИМ, КАКТО НЯКОГА! ША ДЪРЖА МУНЧА ДА НЕ МЪРДА !
    ТВОЯ Д€$И

    18:58 30.07.2026

  • 69 Даааа

    2 3 Отговор
    Лошото е, че ти, Слави, вече лъга достатъчно. И някак тъпо звучи това, за лъжите, от устата ти!

    18:59 30.07.2026

  • 70 Ами тея дето

    1 5 Отговор

    До коментар #60 от "Ам кой да плюе ва пyкaл?":

    са те извадили да се излагаш. На тролещи глупаци в България плаща ПП, ДБ и ГЕРБ!

    Коментиран от #78

    18:59 30.07.2026

  • 71 Бегай бе!

    3 3 Отговор
    Нищожество

    19:01 30.07.2026

  • 72 От каките ти

    3 1 Отговор
    само фъфлата се уреди, най-оправната каса

    19:01 30.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ДрБр

    3 3 Отговор
    Този чалгар кой го бръсне за слива?

    19:04 30.07.2026

  • 75 Браво на ген. Радев,

    2 1 Отговор
    че не отстъпва на иранския натиск!
    Съюзниците трябва да се подкрепят!

    19:05 30.07.2026

  • 76 Васил

    1 1 Отговор
    И кой го казва поддръжника на Боко и Шиши.

    19:07 30.07.2026

  • 77 капитан Лукаш

    1 0 Отговор
    Скрий се бе , Т,.,А,,,Л-А--С,.Ъ-М

    19:07 30.07.2026

  • 78 На 70 хиляди ли са платили

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Ами тея дето":

    Които подкрепят славчо за истината и фактите които разкрива за грабежа на мунчо и крадливата му червена олигархия които опоскват в момента държавата като термити!? Не е нужно някой да плаща на гражданите и на славчо да показват истината за крадеца боташ Крадев!

    Коментиран от #89

    19:10 30.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Каменов

    2 1 Отговор
    Най голямия ЛЪЖЕЦ дава съвети !

    Коментиран от #90

    19:10 30.07.2026

  • 81 Турурутка

    2 2 Отговор
    Отивай да пееш на кларинета на Пеевски.

    19:12 30.07.2026

  • 82 какъвто единия

    2 3 Отговор
    такъв и другия.Чалгар на зелен чорап си дават съвети. Идвамата лъжат колкото си искат но....всичко до време.Дългия го разбра по късно.Военния ще го разбере по рано!

    19:14 30.07.2026

  • 83 Осъзна се

    3 2 Отговор
    Слави ,радвам се че разбра колко глупав си бил.Употребиха те максимално.

    19:15 30.07.2026

  • 84 🐂🎃г о в вед 😯

    3 2 Отговор
    Хахайаааа Славуняка ,нема ли най после да ПУ кнеш беше сакато из пра ж мнение като лубенс дилофъ сПин????

    19:17 30.07.2026

  • 85 Все тая

    2 2 Отговор
    Ти седна на банкянския. Сега ще мълчиш

    19:17 30.07.2026

  • 86 Грешките

    2 1 Отговор
    Нямат думата.

    19:18 30.07.2026

  • 87 Няма на цял свят по

    3 2 Отговор
    Голям от тебе лъжец
    Нещастник зъл
    Ти излъга цял народ предимно баби и т.н.
    Нагляк долен си ти

    19:18 30.07.2026

  • 88 Само да добавя

    1 1 Отговор
    Ти кой беше, че даваш съвети на министър-председателя? Гледай си чалгата. Обущарят не по-високо от обувките!

    19:18 30.07.2026

  • 89 Ако можеше да разбереш

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "На 70 хиляди ли са платили":

    че изглеждаш глупаво, нямаше да те ползват такива като ПП, ДБ и ГЕРБ!

    Коментиран от #91

    19:21 30.07.2026

  • 90 Не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Каменов":

    Студентите по журналистика изследваха лъжите на политиците през 2021 г., като срвсника твърденията им с факти и документи. Водач на листата беше Костадинов.

    19:21 30.07.2026

  • 91 Ти изглеждаш голям умник,

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ако можеше да разбереш":

    когато те използва Мунчо.🥳🥳🥳🥳

    Коментиран от #94

    19:22 30.07.2026

  • 92 Така лъготеше и Нинова

    0 0 Отговор
    Не продаваме оръжие на Украйна. Нито патрон! А то, за милиарди! Нито милилитър гориво от безмерските цистерни не отива за Близкия изток. А то, хиляди тонове. Бога ми, преди време не можех и да помисля дори, че сме толкова жалки лъжци. А то, лъжци и още как. При това - некадърни, както във всичко. Не че аятоласите са света вода ненапита, но ние се оказахме продажни лакеи. Да си къса лампазите и да освободи плаца.

    19:22 30.07.2026

  • 93 Е да

    0 1 Отговор
    Но теб те хванахме отдавна,добре че не гласувах за теб едно време нямаше да си го простя.

    19:23 30.07.2026

  • 94 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Ти изглеждаш голям умник,":

    Боклука на България ПП, ДБ и ГЕРБ не ме ползва да троля и да се излагам.

    19:24 30.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

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