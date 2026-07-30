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Бъдещето на Зиркзее в Манчестър Юнайтед се изяснява

Бъдещето на Зиркзее в Манчестър Юнайтед се изяснява

30 Юли, 2026 16:49 428 0

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Завръщане в Серия А изглежда все по-малко вероятно, а „червените дяволи“ не бързат да се разделят с нидерландския нападател

Бъдещето на Зиркзее в Манчестър Юнайтед се изяснява - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бъдещето на Джошуа Зиркзее в Манчестър Юнайтед постепенно се изяснява, след като възможността за трансфер в Ювентус почти отпадна.

Италианският гранд е близо до привличането на Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен, а след задължителното откупуване на Лоис Опенда и очаквания трансфер на Керим Алайбегович финансовите възможности на клуба са силно ограничени. Това прави евентуален ход за Зиркзее малко вероятен.

Според “The Athletic” Манчестър Юнайтед е готов да изслуша оферти за 25-годишния нидерландец, но не търси активно неговата продажба. Интересът от Аякс е охладнял след други входящи трансфери, а засега само два неназовани клуба от Висшата лига следят ситуацията.

Зиркзее така и не успя да се наложи напълно на „Олд Трафорд“, но през новия сезон се очаква да получи повече възможности за изява заради завръщането на отбора в Шампионската лига и по-натоварената програма.

В клуба смятат, че нападателят често е погрешно възприеман като класически централен таран. Всъщност силните му качества са играта между линиите, комбинациите и създаването на положения, а не единствено завършването на атаките. Именно това демонстрира и в контролата срещу Розенборг, когато се отчете с гол и асистенция.


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