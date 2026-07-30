Бъдещето на Зиркзее в Манчестър Юнайтед се изяснява

Бъдещето на Джошуа Зиркзее в Манчестър Юнайтед постепенно се изяснява, след като възможността за трансфер в Ювентус почти отпадна.

Италианският гранд е близо до привличането на Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен, а след задължителното откупуване на Лоис Опенда и очаквания трансфер на Керим Алайбегович финансовите възможности на клуба са силно ограничени. Това прави евентуален ход за Зиркзее малко вероятен.

Според “The Athletic” Манчестър Юнайтед е готов да изслуша оферти за 25-годишния нидерландец, но не търси активно неговата продажба. Интересът от Аякс е охладнял след други входящи трансфери, а засега само два неназовани клуба от Висшата лига следят ситуацията.

Зиркзее така и не успя да се наложи напълно на „Олд Трафорд“, но през новия сезон се очаква да получи повече възможности за изява заради завръщането на отбора в Шампионската лига и по-натоварената програма.

В клуба смятат, че нападателят често е погрешно възприеман като класически централен таран. Всъщност силните му качества са играта между линиите, комбинациите и създаването на положения, а не единствено завършването на атаките. Именно това демонстрира и в контролата срещу Розенборг, когато се отчете с гол и асистенция.