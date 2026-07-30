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Спартак Варна се разделя и с внука на Гьоко Хаджиевски

Спартак Варна се разделя и с внука на Гьоко Хаджиевски

30 Юли, 2026 17:35 790 1

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Георг Стояновски напуска "соколите"

Спартак Варна се разделя и с внука на Гьоко Хаджиевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изненадващи промени разтърсиха футболния Спартак Варна, след като стана ясно, че Георг Стояновски – талантливият нападател и внук на напусналия старши треньор Гьоко Хаджиевски – също напуска отбора. Новината бе официално потвърдена от спортния директор Енгибар Енгибаров по време на специална пресконференция, на която присъстваха още самият Хаджиевски и председателят на Управителния съвет Алекс Илиев.

22-годишният Стояновски стартира сезона с гръм и трясък, като отбеляза два гола и подаде за още едно попадение в първите два кръга на Първа лига. Въпреки впечатляващата си форма, младият нападател е на крачка от трансфер в катарски клуб, като се очаква подписването на договора да стане факт до часове.

Георг Стояновски се присъедини към варненския тим през септември 2025 година и бързо се превърна в един от основните играчи. За периода си в Спартак той изигра 29 мача, в които реализира 10 гола и асистира за още 5 попадения – статистика, която говори сама за себе си.


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  • 1 Славист

    2 0 Отговор
    Шефовете се правят на луди.Вероятно са обидили достойния треньор,щом и внука си тръгва...Хубав отбор,лакоми,селски собственици.

    17:49 30.07.2026

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