Гьозтепе с ново попълнение в атака

Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, направи сериозна крачка към укрепване на нападението си за предстоящия сезон в турската Суперлига. Клубът финализира трансфера на Бекир Турач Бьоке от Сиваспор, като според информация на журналиста Решат Джан Йозбудак, двете страни вече са постигнали пълно съгласие по сделката. 27-годишният нападател, който се отличава с бързина и усет към гола, ще внесе свежест и нови възможности в атаката на Гьозтепе.

В досегашната си кариера Бьоке е записал 63 мача и 13 попадения с екипа на Сиваспор, а преди това е защитавал цветовете на Алтънда, Етимесгут, Артвин, Чанкая и Денизлиспор.

Докато Гьозтепе се сдобива с нов нападател, халфът Муса Мохамед се разделя с клуба. Ганаецът ще продължи кариерата си в Първа лига, където ще се опита да затвърди добрите си изяви и да се наложи като ключова фигура в новия си отбор.

В близките дни се очаква още една значима трансферна новина от лагера на Гьозтепе. Нападателят Хуан е на прага на преминаване в руския гранд ЦСКА Москва. Сделката се оценява на внушителните 15 милиона евро, като са предвидени и допълнителни бонуси, които могат да увеличат сумата.