Левски се подсили с португалски защитник

Левски подписа договор със защитника Хевeртон Сириако Сантос. Контрактът с португалския футболист е до лятото на 2028 година, съобщиха от клуба.

Хевертон е роден на 1 февруари 2001 година в Сао Матеус (Бразилия). Той е юноша на португалския гранд „Спортинг“ (Лисабон), като преминава през всички юношески формации на клуба.

Изиграва 25 мача и вкарва 4 гола за отбора до 23 години и 26 мача с 1 гол за втория тим на „лъвовете“. През лятото на 2022 година преминава в друг португалски клуб – „Ещрела Амадора“ записвайки 48 мача.

В средата на 2024 година преминава в английския „Куинс Парк Рейнджърс“, с чийто екип изиграва 9 мача и вкарва 1 гол.

В началото на 2025 година е преотстъпен на португалския „Витория“ (Гимараеш), записвайки 8 мача. Година по-къснко е преотстъпен на друг португалси клуб – „Жил Висенте“, с чийто екип изиграва 25 мача.