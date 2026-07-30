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Левски се подсили с португалски защитник

Левски се подсили с португалски защитник

30 Юли, 2026 17:11 471 1

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Хевeртон Сириако Сантос подписа договор до лятото на 2028 година

Левски се подсили с португалски защитник - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски подписа договор със защитника Хевeртон Сириако Сантос. Контрактът с португалския футболист е до лятото на 2028 година, съобщиха от клуба.

Хевертон е роден на 1 февруари 2001 година в Сао Матеус (Бразилия). Той е юноша на португалския гранд „Спортинг“ (Лисабон), като преминава през всички юношески формации на клуба.

Изиграва 25 мача и вкарва 4 гола за отбора до 23 години и 26 мача с 1 гол за втория тим на „лъвовете“. През лятото на 2022 година преминава в друг португалски клуб – „Ещрела Амадора“ записвайки 48 мача.

В средата на 2024 година преминава в английския „Куинс Парк Рейнджърс“, с чийто екип изиграва 9 мача и вкарва 1 гол.

В началото на 2025 година е преотстъпен на португалския „Витория“ (Гимараеш), записвайки 8 мача. Година по-къснко е преотстъпен на друг португалси клуб – „Жил Висенте“, с чийто екип изиграва 25 мача.


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