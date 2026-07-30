Прокуратурата поиска ефективни присъди за двама ултраси на Ница заради бой над футболисти

Френската прокуратура поиска ефективни присъди за двама ултраси на Ница, обвинени, че са съдействали за нападението срещу футболистите Терем Мофи и Жереми Бога през ноември 2025 година.

След загубата с 1:3 от Лориен над 200 привърженици блокираха клубния автобус пред тренировъчната база. Според обвинението двамата обвиняеми, бивши членове на ултрас групата “Populaire Sud”, са убедили играчите, че могат безопасно да слязат и да разговарят с феновете.

Докато повечето футболисти преминали без проблем, Мофи и Бога били обиждани, заплювани и блъскани. След инцидента двамата играчи и клубът подадоха жалби.

Прокурорът Дамиен Мартинели определи случилото се като „засада“ и заяви, че нападението не би било възможно без действията на обвиняемите, въпреки че няма доказателства те лично да са упражнили насилие.

Прокуратурата поиска две години наказание за всеки от тях, като за единия една година да бъде ефективно лишаване от свобода, а за другия – две години затвор с незабавно привеждане в изпълнение, както и отменяне на предишна условна присъда.

Решението на съда в Ница ще бъде обявено на 11 септември.