Новини
Спорт »
Световен футбол »
Прокуратурата поиска ефективни присъди за двама ултраси на Ница заради бой над футболисти

Прокуратурата поиска ефективни присъди за двама ултраси на Ница заради бой над футболисти

30 Юли, 2026 16:26 496 2

  • прокуратура-
  • присъди-
  • ултраси-
  • ница-
  • футболистите-
  • терем мофи-
  • жереми бога-
  • привърженици-
  • автобус-
  • феновете

Феновете са обвинени, че са улеснили нападението срещу Терем Мофи и Жереми Бога през ноември 2025 година

Прокуратурата поиска ефективни присъди за двама ултраси на Ница заради бой над футболисти - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Френската прокуратура поиска ефективни присъди за двама ултраси на Ница, обвинени, че са съдействали за нападението срещу футболистите Терем Мофи и Жереми Бога през ноември 2025 година.

След загубата с 1:3 от Лориен над 200 привърженици блокираха клубния автобус пред тренировъчната база. Според обвинението двамата обвиняеми, бивши членове на ултрас групата “Populaire Sud”, са убедили играчите, че могат безопасно да слязат и да разговарят с феновете.

Докато повечето футболисти преминали без проблем, Мофи и Бога били обиждани, заплювани и блъскани. След инцидента двамата играчи и клубът подадоха жалби.

Прокурорът Дамиен Мартинели определи случилото се като „засада“ и заяви, че нападението не би било възможно без действията на обвиняемите, въпреки че няма доказателства те лично да са упражнили насилие.

Прокуратурата поиска две години наказание за всеки от тях, като за единия една година да бъде ефективно лишаване от свобода, а за другия – две години затвор с незабавно привеждане в изпълнение, както и отменяне на предишна условна присъда.

Решението на съда в Ница ще бъде обявено на 11 септември.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 0 Отговор
    В цяла Украйна се издирват набирателни пунктове за военни за лица, които са помагали на хора да избягват военна служба срещу пари.

    16:27 30.07.2026

  • 2 Всичко е полиция

    0 0 Отговор
    Всичко е полиция тоест Инквизиция в Европа.

    16:49 30.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове