Арне Слот – новата голяма цел на Ал Ахли?

Футболната сцена в Саудитска Арабия отново е разтърсена от слухове и спекулации. След като Матиас Яйсле е на крачка от сензационен трансфер във Висшата лига, ръководството на Ал Ахли е изправено пред предизвикателството да намери достоен наследник на треньорския пост. Сред най-обсъжданите имена изпъква това на Арне Слот – бившият мениджър на Ливърпул, който в момента е свободен агент.

Германският тактик Матиас Яйсле пристигна в Джеда през 2023 година, след като напусна Ред Бул Залцбург. За кратко време той превърна Ал Ахли в доминираща сила, записвайки впечатляващите 92 победи от 138 мача и завоювайки две последователни титли в Азиатската Шампионска лига. Сега обаче, след пет години на върха, Яйсле е на път да поеме кормилото на Нюкасъл, оставяйки вакуум в сърцето на саудитския клуб.

След раздялата си с Ливърпул през май, където прекара малко повече от два сезона и изведе „червените“ до шампионската титла през 2025 г., 47-годишният нидерландец Арне Слот остана без клуб. Въпреки интереса от Фулъм, Милан и дори националния отбор на Нидерландия, той предпочете да изчака най-подходящата възможност. Сега, когато Ал Ахли търси нов стратег, Слот се очертава като един от най-желаните кандидати.

Въпреки че Арне Слот е сред фаворитите, ръководството на Ал Ахли не бърза с решението. Клубът разглежда и други утвърдени имена от Висшата лига, търсейки най-добрия вариант за бъдещето си.