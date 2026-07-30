Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арне Слот – новата голяма цел на Ал Ахли?

Арне Слот – новата голяма цел на Ал Ахли?

30 Юли, 2026 19:28 497 1

  • арне слот-
  • ал ахли-
  • нов треньор-
  • матиас яйсле-
  • футболни трансфери-
  • саудитска арабия-
  • висша лига-
  • ливърпул-
  • свободен агент-
  • треньорски пост

Саудитският гранд търси наследник на Яйсле, а нидерландският специалист изплува като фаворит

Арне Слот – новата голяма цел на Ал Ахли? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната сцена в Саудитска Арабия отново е разтърсена от слухове и спекулации. След като Матиас Яйсле е на крачка от сензационен трансфер във Висшата лига, ръководството на Ал Ахли е изправено пред предизвикателството да намери достоен наследник на треньорския пост. Сред най-обсъжданите имена изпъква това на Арне Слот – бившият мениджър на Ливърпул, който в момента е свободен агент.

Германският тактик Матиас Яйсле пристигна в Джеда през 2023 година, след като напусна Ред Бул Залцбург. За кратко време той превърна Ал Ахли в доминираща сила, записвайки впечатляващите 92 победи от 138 мача и завоювайки две последователни титли в Азиатската Шампионска лига. Сега обаче, след пет години на върха, Яйсле е на път да поеме кормилото на Нюкасъл, оставяйки вакуум в сърцето на саудитския клуб.

След раздялата си с Ливърпул през май, където прекара малко повече от два сезона и изведе „червените“ до шампионската титла през 2025 г., 47-годишният нидерландец Арне Слот остана без клуб. Въпреки интереса от Фулъм, Милан и дори националния отбор на Нидерландия, той предпочете да изчака най-подходящата възможност. Сега, когато Ал Ахли търси нов стратег, Слот се очертава като един от най-желаните кандидати.

Въпреки че Арне Слот е сред фаворитите, ръководството на Ал Ахли не бърза с решението. Клубът разглежда и други утвърдени имена от Висшата лига, търсейки най-добрия вариант за бъдещето си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тошо

    0 0 Отговор
    Халал да им е този некадърник?

    20:27 30.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове