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Рома с нов голмайстор: Сантиаго Кастро пристига, Артьом Довбик поема към Болоня

Рома с нов голмайстор: Сантиаго Кастро пристига, Артьом Довбик поема към Болоня

30 Юли, 2026 20:39 333 0

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Аржентински талант ще води атаката на "вълците"

Рома с нов голмайстор: Сантиаго Кастро пристига, Артьом Довбик поема към Болоня - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рома официално обяви привличането на Сантиаго Кастро – нападателят, който впечатли с изявите си за Болоня през последния сезон. 22-годишният аржентинец ще облече емблематичната деветка на "Олимпико", след като клубът се съгласи да плати внушителните 35 милиона евро за правата му. Кастро се отличи с 11 попадения и 4 асистенции в 51 срещи през изминалата кампания, а общият му актив за Болоня възлиза на 22 гола в 105 мача.

Докато Рома се радва на новото си попълнение, в обратна посока поема украинският нападател Артьом Довбик. Той ще подсили Болоня под наем, като италианският клуб ще заплати 3 милиона евро за временното му привличане. В договора е включена и опция за окончателен трансфер срещу още 18 милиона евро, което може да превърне Довбик в дългосрочно решение за атаката на "червено-сините".

С пристигането на Сантиаго Кастро, Рома залага на младост, скорост и голов нюх в предни позиции. Очакванията към аржентинеца са високи, а феновете вече тръпнат в очакване да го видят в действие с екипа на "вълците". От своя страна, Болоня се надява Артьом Довбик да внесе свежест и разнообразие в нападението, като украинецът ще има възможност да се докаже в Серия А.


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