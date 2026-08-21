Производители на розово масло са против държавната лаборатория за проверка на автентичността

Производители и търговци на българско розово масло се обявиха срещу решението на държавата да създаде собствена лаборатория за изследване на автентичността на продукта. Според бранша подобна структура е излишна, ще създаде допълнителна административна тежест и няма да реши основния проблем - вноса на розово масло от трети страни и риска то да бъде представяно като българско. Това обясни в „Здравей, България“ по Нова ТВ изпълнителният директор на Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ Гергана Андреева. Поводът е решението на правителството да отпусне около половин милион евро за създаването на държавна лаборатория, която да изследва розовото масло.

По думите на Андреева и в момента всяка партида българско розово масло, предназначена за износ, преминава през анализ и се придружава от документи, удостоверяващи нейното качество и съдържание. „Към настоящия момент българското розово масло излиза с аналитичен сертификат за качество и съдържание от акредитирани независими лаборатории, чийто списък е в Агенция „Митници“. Това е абсолютно ненужна и излишна стъпка“, заяви тя.

Андреева обясни, че в независимите акредитирани лаборатории се извършват газхроматографски и органолептични анализи. С тях се удостоверяват съставът и качеството на продукта. „Няма как да бъде изнесено българско розово масло със защитено географско указание, без партидата да бъде съпътствана от документите, които доказват съдържанието и качеството ѝ“, подчерта тя.

Представителят на бранша обаче призна, че сегашните анализи в България не могат да установят всички възможни синтетични примеси или да докажат категорично произхода на маслото.

По думите ѝ за установяването например на допълнително вложен синтетичен цитронелол са необходими по-сложни изотопни и хирални анализи. Такива изследвания могат да покажат и дали в дадена партида е смесено масло от други държави. „Това може да бъде доказано в международни лаборатории. Две са такива в Европа – едната е във Франция, другата в Обединеното кралство“, обясни Андреева.

Според нея именно подобно високотехнологично оборудване би било необходимо, ако целта на бъдещата държавна лаборатория е действително да установява автентичността и произхода на продукта.

От асоциацията не очакват новата лаборатория да стимулира продажбите на българско розово масло зад граница. Напротив - според Андреева съществува риск да се добави още една процедура към вече сложния процес по износ. „По никакъв начин няма да насърчи експорта. Напротив, ще го затрудни, защото и в момента българският износител на розово масло минава през редица стъпки“, заяви тя.

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Андреева посочи, че международните парфюмерийни компании, които купуват българско розово масло, също извършват собствени анализи на мостри от заявените партиди. По думите ѝ цената на продукта достига между 13 000 и 16 000 евро. „Не е необходима държавна намеса или държавен монопол“, категорична беше тя. Според представителите на бизнеса вниманието на държавата трябва да бъде насочено не толкова към износа, колкото към розовото масло, което влиза в България от други държави.

Тя даде примери с внесени количества от Иран, Азербайджан, Турция и Китай. По думите ѝ преди четири години от Иран са внесени 150 килограма розово масло, а през миналата година – 300 килограма от Азербайджан. Регистриран е и внос на по-малки количества от Турция и Китай.

„Защо държавата не се намеси във вноса и при положение че има официална информация от Агенция „Митници“, не се установи къде отива този внос и какво се случва с него?“, попита Андреева.

От Министерството на земеделието и храните защитиха решението за създаване на държавна лаборатория. В позиция за NOVA от ведомството посочват, че целта е да бъдат гарантирани обективност, проследимост и надеждност на изследванията за автентичността на българското розово масло.

От министерството уверяват, че новата структура няма да създава допълнителна административна тежест за производителите и преработвателите. Според ведомството предприетите действия са насочени към защита на целия сектор, без необосновано натоварване на бизнеса.