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Производители на розово масло са против държавната лаборатория за проверка на автентичността

Производители на розово масло са против държавната лаборатория за проверка на автентичността

21 Август, 2026 09:09 831 18

  • гергана андреева-
  • розопроизводство-
  • лаборатория

Според тях истинският проблем е вносът от трети страни

Производители на розово масло са против държавната лаборатория за проверка на автентичността - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Производители и търговци на българско розово масло се обявиха срещу решението на държавата да създаде собствена лаборатория за изследване на автентичността на продукта. Според бранша подобна структура е излишна, ще създаде допълнителна административна тежест и няма да реши основния проблем - вноса на розово масло от трети страни и риска то да бъде представяно като българско. Това обясни в „Здравей, България“ по Нова ТВ изпълнителният директор на Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ Гергана Андреева. Поводът е решението на правителството да отпусне около половин милион евро за създаването на държавна лаборатория, която да изследва розовото масло.

По думите на Андреева и в момента всяка партида българско розово масло, предназначена за износ, преминава през анализ и се придружава от документи, удостоверяващи нейното качество и съдържание. „Към настоящия момент българското розово масло излиза с аналитичен сертификат за качество и съдържание от акредитирани независими лаборатории, чийто списък е в Агенция „Митници“. Това е абсолютно ненужна и излишна стъпка“, заяви тя.

Андреева обясни, че в независимите акредитирани лаборатории се извършват газхроматографски и органолептични анализи. С тях се удостоверяват съставът и качеството на продукта. „Няма как да бъде изнесено българско розово масло със защитено географско указание, без партидата да бъде съпътствана от документите, които доказват съдържанието и качеството ѝ“, подчерта тя.

Представителят на бранша обаче призна, че сегашните анализи в България не могат да установят всички възможни синтетични примеси или да докажат категорично произхода на маслото.

По думите ѝ за установяването например на допълнително вложен синтетичен цитронелол са необходими по-сложни изотопни и хирални анализи. Такива изследвания могат да покажат и дали в дадена партида е смесено масло от други държави. „Това може да бъде доказано в международни лаборатории. Две са такива в Европа – едната е във Франция, другата в Обединеното кралство“, обясни Андреева.

Според нея именно подобно високотехнологично оборудване би било необходимо, ако целта на бъдещата държавна лаборатория е действително да установява автентичността и произхода на продукта.

От асоциацията не очакват новата лаборатория да стимулира продажбите на българско розово масло зад граница. Напротив - според Андреева съществува риск да се добави още една процедура към вече сложния процес по износ. „По никакъв начин няма да насърчи експорта. Напротив, ще го затрудни, защото и в момента българският износител на розово масло минава през редица стъпки“, заяви тя.

До 16 000 евро за килограм: Необрани полета от маслодайна роза и голям скок в цените

Андреева посочи, че международните парфюмерийни компании, които купуват българско розово масло, също извършват собствени анализи на мостри от заявените партиди. По думите ѝ цената на продукта достига между 13 000 и 16 000 евро. „Не е необходима държавна намеса или държавен монопол“, категорична беше тя. Според представителите на бизнеса вниманието на държавата трябва да бъде насочено не толкова към износа, колкото към розовото масло, което влиза в България от други държави.

Тя даде примери с внесени количества от Иран, Азербайджан, Турция и Китай. По думите ѝ преди четири години от Иран са внесени 150 килограма розово масло, а през миналата година – 300 килограма от Азербайджан. Регистриран е и внос на по-малки количества от Турция и Китай.

„Защо държавата не се намеси във вноса и при положение че има официална информация от Агенция „Митници“, не се установи къде отива този внос и какво се случва с него?“, попита Андреева.

От Министерството на земеделието и храните защитиха решението за създаване на държавна лаборатория. В позиция за NOVA от ведомството посочват, че целта е да бъдат гарантирани обективност, проследимост и надеждност на изследванията за автентичността на българското розово масло.

От министерството уверяват, че новата структура няма да създава допълнителна административна тежест за производителите и преработвателите. Според ведомството предприетите действия са насочени към защита на целия сектор, без необосновано натоварване на бизнеса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кака кифла

    10 2 Отговор
    сме против държавната лаборатория за проверка на
    наличието на допълнитено вода в маслото

    Коментиран от #4

    09:13 21.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Чудно ли е защо🤔❗

    09:15 21.08.2026

  • 3 Пич

    9 3 Отговор
    По изключение ще заема страната на бизнеса!!! Такава лаборатория с нищо няма да им бъде полезна, освен да ги рекетира!!!
    Нали някой не си въобразява, че френските парфюмеристи примерно, ще купят на доверие, без да проверят качеството в собствена лаборатория!

    09:15 21.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "кака кифла":

    Розовото масло НЕ СЕ РАЗРЕЖДА С ВОДА❗

    /подобно на мастика, узо и др./

    Коментиран от #12

    09:17 21.08.2026

  • 5 глоги

    0 1 Отговор
    изпълнителнАТА директорКА на Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“- Гергана Андреева.

    09:18 21.08.2026

  • 6 шири

    2 0 Отговор
    проверка на личността на розовото масло

    09:21 21.08.2026

  • 7 2025 нямало произведено розово масло .

    3 1 Отговор
    заради време , пожари , суша . 2026 г им пречи лабораторията . Един грам масло е около 9 евро . стига за 4-5 мацвания . Като цяло е по печелившо от гъбарството и туризма с лодки по дунава и ропотамо . Важно е някой като прави нещо да има някой да го анализира и да прави проверка на качеството . Менте зехтина е в 3 пъти повече на пазара от истинския . На ТВ предаванията лобисти на заехтина не отварят уста за подмяната му с олио , свинска мас , масло . Все едно са някакви чужденци и ядат само непознати манджи .

    09:23 21.08.2026

  • 8 в кратце

    4 0 Отговор
    Нощем проверявам автентичността на розовата цвайка на моята чернокоса хубавица.

    09:26 21.08.2026

  • 9 Целта е да се създаде още

    6 0 Отговор
    едно звено в държавната администрация, което да рекетира производителите. Накрая ще съсипе и този отрасъл за да може продукти от Китай, Азербайджан, Турция и др. спокойно да бъдат представяни за български, защото те вече са рекетирани от местните чиновници. И така - рекет даден, рекет приет и осчетоводен. И накрая край на българското розово масло!

    09:26 21.08.2026

  • 10 Любопитно

    6 0 Отговор
    Защо ли в България няма такава специализирана лаборатория, след като уникалното българско розово масло е световно известно от повече от столетие? Защо ли държавна администрация с много пари ще пречи,вместо да се помага на производителите и вместо да се увеличават, розовите насаждения се намаляват? Върховната некомпетентност, алчност и корупция пречат на развитието на България във всички области. Безбройните ненужни държавни институции са развъдник на корупция.

    09:28 21.08.2026

  • 11 Сигурно има причина

    1 0 Отговор
    Да се създаде държавна лаборатория. Тази идея едва ли е възникнала просто ей така. А,че нашите хора смесват родното масло с внос е повече от сигурно. Ако всяка легално внесена партида се изследва със съвременни хроматографски методи на вход, сигурно ще може да се проследи в кои партиди за износ е отишла.

    09:31 21.08.2026

  • 12 нивото на краварските тролове пада

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    трола е недоучило краварче, но пък компетентно тик токърче

    откъде да знае със какво се разрежда мастиката ?

    09:32 21.08.2026

  • 13 в казанлъшко няма кой да бере розите

    7 0 Отговор
    колко диванни трола са ставали във 05 часа да берат розов цвят?

    да видят как до обад едвам пълниш един чувал със рози? а по колко пари се плаща? за дена едвам ще изкараш 40 еврака а ще си обит и пребит от работа

    09:35 21.08.2026

  • 14 ще го търсите вие тошо

    2 1 Отговор
    по тошото време поне имаше ученически бригади сега и това няма

    09:36 21.08.2026

  • 15 пак ли ще връщаме държавните фирми

    1 1 Отговор
    само чиновници в тая държава

    има ли държавна фирма да следи за млякото? няма! ама за розовото масло искат да има

    айде бе

    09:37 21.08.2026

  • 16 то всичката ни е наред до тия опряхме

    1 0 Отговор
    имало две фирми във света и искали третата да е в най бедната страна брееее...

    09:37 21.08.2026

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Ще ви проверяват в държавната лаборатория,
    защото навън продавате със сертификат,
    а по нашите магазини - препакетиран внос от Китай, Турция, Иран, Азербайджан и т.н...

    09:40 21.08.2026

  • 18 Перо

    2 0 Отговор
    Поредното корупционно хрумване, без зачитане на експертното мнение! Това правителство не се спря да харчи безогледно пари за несъществуващи проблеми в селското стопанство, енергетиката, строителството, а изостави некомпетентните регулаторни органи, важните неща, касаещи непосредствено живота на хората, остават непонятни за тях!

    09:45 21.08.2026

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