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Изгоря част от острова в язовир „Батак“

Изгоря част от острова в язовир „Батак“

31 Юли, 2026 14:04 1 263 16

  • остров-
  • язовир батак-
  • пожар

Предполага се, че причината е човешка небрежност

Изгоря част от острова в язовир „Батак“ - 1
Снимка: Пресцентър на ОДМВР - Пазарджик
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар засегна туристическия остров в язовир „Батак“ в късния следобед на 30 юли, като огънят унищожи суха растителност, храсти и дървета. Благодарение на бързата намеса на пожарникари и доброволци пламъците са били локализирани, преди да причинят по-сериозни щети, съобщи БТА.

Огнената стихия е обхванала приблизително една трета от острова, който е предпочитано място за отдих през летните месеци. След намесата на екипите пожарът е напълно потушен.

Въпреки че районът е труднодостъпен, не е съществувала опасност огънят да се прехвърли към околните горски масиви. Това е ограничило риска от по-мащабен пожар.

До мястото на инцидента противопожарният екип от Батак и доброволци са достигнали с туристическа лодка, което е позволило гасителните действия да започнат без забавяне и да предотвратят разрастването на пламъците. Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Първоначалните данни сочат, че най-вероятно огънят е тръгнал от незагасен открит огън, оставен от посетители на острова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Батак съм чичо

    12 4 Отговор
    Ти знаеш ли къде е Батак? Вече го няма.ДПС го изгори

    Коментиран от #10

    14:06 31.07.2026

  • 2 Сила

    19 3 Отговор
    Баш там ли трябва да ходите да палите огън и скари да плюскате бе .... Толкова ли няма други места наоколо ??!
    Забранете достъпа до този остров !!!

    Коментиран от #3

    14:11 31.07.2026

  • 3 оня с коня

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Често е полуостров,почти всяка година по това време

    Коментиран от #6

    14:13 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Е точно сега язовира е пълен ....

    14:16 31.07.2026

  • 7 Ганьо пак

    16 0 Отговор
    е пекъл пържоли и е хвърлял фасове.

    14:20 31.07.2026

  • 8 нннн

    10 0 Отговор
    Ние и на дъното на язовира можем да направим пожар.

    Коментиран от #14

    14:22 31.07.2026

  • 9 ИВАН

    10 0 Отговор
    Навъди се доста безмозъчен и безсъвестен народец, преди като че ли имаха страх от закона, от Бога, имаха съвест, а сега ....

    14:32 31.07.2026

  • 10 От Батак съм чичо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "От Батак съм чичо":

    Новият кмет цоциалист Атедже Гоше разпродаде и продължава да разпродава Батак. В момента се води търг за ски влека с който ще изплащат заплатите на пасмината служители. Автобусното движение е прекратено като през същото време Нова Махала се разраства и става с по-голямо население дори и от Батак. До къде я докарахме турци да ръководят нашият Град

    Коментиран от #12

    14:32 31.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Батак = Равногор

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Единственият исторически град в цяла България без безплатен паркинг и междуградски превоз. Вижте какво е във Калофер, Ботевград и Панагюрище и направете сравнение с Батак и околията

    Коментиран от #15, #16

    14:43 31.07.2026

  • 14 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "нннн":

    Нацията с неограничени възможностите сме.

    14:47 31.07.2026

  • 15 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Батак = Равногор":

    Междуградският транспорт до и от Батак се осъществява основно с автобуси, свързващи града с Пещера, Пазарджик и Пловдив

    14:47 31.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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