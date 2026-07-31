Изгоря част от острова в язовир „Батак“

Пожар засегна туристическия остров в язовир „Батак“ в късния следобед на 30 юли, като огънят унищожи суха растителност, храсти и дървета. Благодарение на бързата намеса на пожарникари и доброволци пламъците са били локализирани, преди да причинят по-сериозни щети, съобщи БТА.
Огнената стихия е обхванала приблизително една трета от острова, който е предпочитано място за отдих през летните месеци. След намесата на екипите пожарът е напълно потушен.
Въпреки че районът е труднодостъпен, не е съществувала опасност огънят да се прехвърли към околните горски масиви. Това е ограничило риска от по-мащабен пожар.
До мястото на инцидента противопожарният екип от Батак и доброволци са достигнали с туристическа лодка, което е позволило гасителните действия да започнат без забавяне и да предотвратят разрастването на пламъците. Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Първоначалните данни сочат, че най-вероятно огънят е тръгнал от незагасен открит огън, оставен от посетители на острова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От Батак съм чичо
Коментиран от #10
14:06 31.07.2026
2 Сила
Забранете достъпа до този остров !!!
Коментиран от #3
14:11 31.07.2026
3 оня с коня
До коментар #2 от "Сила":Често е полуостров,почти всяка година по това време
Коментиран от #6
14:13 31.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
До коментар #3 от "оня с коня":Е точно сега язовира е пълен ....
14:16 31.07.2026
7 Ганьо пак
14:20 31.07.2026
8 нннн
Коментиран от #14
14:22 31.07.2026
9 ИВАН
14:32 31.07.2026
10 От Батак съм чичо
До коментар #1 от "От Батак съм чичо":Новият кмет цоциалист Атедже Гоше разпродаде и продължава да разпродава Батак. В момента се води търг за ски влека с който ще изплащат заплатите на пасмината служители. Автобусното движение е прекратено като през същото време Нова Махала се разраства и става с по-голямо население дори и от Батак. До къде я докарахме турци да ръководят нашият Град
Коментиран от #12
14:32 31.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Батак = Равногор
До коментар #12 от "оня с коня":Единственият исторически град в цяла България без безплатен паркинг и междуградски превоз. Вижте какво е във Калофер, Ботевград и Панагюрище и направете сравнение с Батак и околията
Коментиран от #15, #16
14:43 31.07.2026
14 Така е
До коментар #8 от "нннн":Нацията с неограничени възможностите сме.
14:47 31.07.2026
15 оня с коня
До коментар #13 от "Батак = Равногор":Междуградският транспорт до и от Батак се осъществява основно с автобуси, свързващи града с Пещера, Пазарджик и Пловдив
14:47 31.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.