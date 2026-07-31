Изгоря част от острова в язовир „Батак“

Пожар засегна туристическия остров в язовир „Батак“ в късния следобед на 30 юли, като огънят унищожи суха растителност, храсти и дървета. Благодарение на бързата намеса на пожарникари и доброволци пламъците са били локализирани, преди да причинят по-сериозни щети, съобщи БТА.

Огнената стихия е обхванала приблизително една трета от острова, който е предпочитано място за отдих през летните месеци. След намесата на екипите пожарът е напълно потушен.

Въпреки че районът е труднодостъпен, не е съществувала опасност огънят да се прехвърли към околните горски масиви. Това е ограничило риска от по-мащабен пожар.

До мястото на инцидента противопожарният екип от Батак и доброволци са достигнали с туристическа лодка, което е позволило гасителните действия да започнат без забавяне и да предотвратят разрастването на пламъците. Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Първоначалните данни сочат, че най-вероятно огънят е тръгнал от незагасен открит огън, оставен от посетители на острова.