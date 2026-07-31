Въведени са по-строги мерки за охрана на авиобаза "Безмер"

Всички необходими мерки по отношение на авиобазата в Безмер са взети, взели сме повече мерки от степента на опасност, която констатираме.
Това каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, цитиран от БТА.
Той призова гражданите да бъдат абсолютно спокойни и добави, че ситуацията постоянно се следи. "Мерките, които сме взели са много по-високи спрямо степента на застрашеност, която констатираме", повтори министърът и добави, че степента на опасност е минимална.
БТА припомня, че на 22 юли Народното събрание разреши на територията на България да бъдат разположени до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Позволено бе разполагането им в авиационната база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението бе Министерският съвет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кретен!
Коментиран от #9
14:15 31.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 оня с коня
14:17 31.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ягуар
14:18 31.07.2026
6 БРАВО БЕ!
ЗАТОВА ПРЕДПРИЕХТЕ ЗАСИЛЕНИ МЕРКИ.
ПУ, ЛЪЖЛИВИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ.
14:18 31.07.2026
7 Радев ще ни докара
14:19 31.07.2026
8 Муньо и Копринакта щели да дават
14:21 31.07.2026
9 оня с коня
До коментар #1 от "Кретен!":Никакви "истински" Ракети няма да отбива БГ щото е в Период на ваканцуване,за тази работа си има Натовско ПВО което ликвидира безпроблемно Няколкото Ирански ракети насочени към Турция.
14:21 31.07.2026
10 Последния Софиянец
14:22 31.07.2026
11 БАЦЕ ЕООД
14:22 31.07.2026
12 Какви мерки бе?
Коментиран от #22
14:22 31.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Народе ???
КОГА ЩЕ ГО ОСЪЗНАЕШ?
Коментиран от #21
14:23 31.07.2026
15 Пак да питам
14:23 31.07.2026
16 Азззззззз
14:23 31.07.2026
17 Чамови дъски
14:23 31.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Що бе?
14:26 31.07.2026
20 Баце, Баце
До коментар #18 от "БАЦЕ ЕООД":за резила стана да клекнеш за прислуга на Мунчо и Шиши!
14:27 31.07.2026
21 Врагове са ни
До коментар #14 от "Народе ???":Урсулите и тръмповците.
Руснаците са ни братски народ.
14:29 31.07.2026
22 Ааааа
До коментар #12 от "Какви мерки бе?":не е така. Там не може да се влиза, по-лесно ще влезеш в Безмер.
14:29 31.07.2026
23 Олееее🤣🤣🤣
14:31 31.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Българин
Коментиран от #28
14:36 31.07.2026
26 Дано Шиши отстрани по-скоро
Коментиран от #27
14:37 31.07.2026
27 Чамовата
До коментар #26 от "Дано Шиши отстрани по-скоро":Ама мен не може да ме пипне, аз съм кадър на малкото ДПС-Славуца.
14:40 31.07.2026
28 Просто е
До коментар #25 от "Българин":Защото вече 36 години вярвате на празни приказки и лъжливи обещания.
14:46 31.07.2026
29 в кратце
15:06 31.07.2026
30 Хасковски каунь
15:12 31.07.2026
31 Уфффф
15:13 31.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.