Въведени са по-строги мерки за охрана на авиобаза "Безмер"

Всички необходими мерки по отношение на авиобазата в Безмер са взети, взели сме повече мерки от степента на опасност, която констатираме.

Това каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, цитиран от БТА.

Той призова гражданите да бъдат абсолютно спокойни и добави, че ситуацията постоянно се следи. "Мерките, които сме взели са много по-високи спрямо степента на застрашеност, която констатираме", повтори министърът и добави, че степента на опасност е минимална.

БТА припомня, че на 22 юли Народното събрание разреши на територията на България да бъдат разположени до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Позволено бе разполагането им в авиационната база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението бе Министерският съвет.