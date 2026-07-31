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Въведени са по-строги мерки за охрана на авиобаза "Безмер"

Въведени са по-строги мерки за охрана на авиобаза "Безмер"

31 Юли, 2026 14:12, обновена 31 Юли, 2026 14:14 690 32

  • иван демерджиев-
  • безмер-
  • охрана

На 22 юли Народното събрание разреши на територията на България да бъдат разположени до осем военни въздухоплавателни средства

Въведени са по-строги мерки за охрана на авиобаза "Безмер" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички необходими мерки по отношение на авиобазата в Безмер са взети, взели сме повече мерки от степента на опасност, която констатираме.

Това каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, цитиран от БТА.

Той призова гражданите да бъдат абсолютно спокойни и добави, че ситуацията постоянно се следи. "Мерките, които сме взели са много по-високи спрямо степента на застрашеност, която констатираме", повтори министърът и добави, че степента на опасност е минимална.

БТА припомня, че на 22 юли Народното събрание разреши на територията на България да бъдат разположени до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Позволено бе разполагането им в авиационната база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението бе Министерският съвет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кретен!

    27 2 Отговор
    С ракети за Федербал ли ще отбивате истинските ракети?!

    Коментиран от #9

    14:15 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    20 0 Отговор
    Защо МВР шефа ще варди военен обект къде са патканите от МО

    14:17 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ягуар

    21 0 Отговор
    Сигурно са сложили един ред бодлива тел, а при малко по-голям умствен напън от хората в мвр, може и малък ров с вода да изкопаят! Така базата става недосегаема за иранските балистични ракети!

    14:18 31.07.2026

  • 6 БРАВО БЕ!

    21 1 Отговор
    ПОНЕЖЕ НЯМА "НИКАКВА ОПАСНОСТ " ЗА НАСЕЛЕНИЕТО,
    ЗАТОВА ПРЕДПРИЕХТЕ ЗАСИЛЕНИ МЕРКИ.
    ПУ, ЛЪЖЛИВИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ.

    14:18 31.07.2026

  • 7 Радев ще ни докара

    18 2 Отговор
    Хизбула!

    14:19 31.07.2026

  • 8 Муньо и Копринакта щели да дават

    21 0 Отговор
    денонощен караул!

    14:21 31.07.2026

  • 9 оня с коня

    1 16 Отговор

    До коментар #1 от "Кретен!":

    Никакви "истински" Ракети няма да отбива БГ щото е в Период на ваканцуване,за тази работа си има Натовско ПВО което ликвидира безпроблемно Няколкото Ирански ракети насочени към Турция.

    14:21 31.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Безмер е малък.Самолетите цистерни са в София и Варна.

    14:22 31.07.2026

  • 11 БАЦЕ ЕООД

    17 1 Отговор
    И иранските И руските И севернокорейските ракети няма да питат ФАЩ относно защита ... пълни глупости говори тоз човек ..

    14:22 31.07.2026

  • 12 Какви мерки бе?

    19 0 Отговор
    В държавни учреждения например, се влиза без проблем!

    Коментиран от #22

    14:22 31.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Народе ???

    6 23 Отговор
    РУСИЯ Е ГЛАВЕН ВРАГ НА НАШАТА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ!
    КОГА ЩЕ ГО ОСЪЗНАЕШ?

    Коментиран от #21

    14:23 31.07.2026

  • 15 Пак да питам

    20 0 Отговор
    Този какво точн оработи? Медийна зведа ли е? Пи-ар на шайката Боташ ли е?

    14:23 31.07.2026

  • 16 Азззззззз

    19 1 Отговор
    Нали няма опасност бре и.з.роди!

    14:23 31.07.2026

  • 17 Чамови дъски

    18 1 Отговор
    Ма как така бе?!! Нали няма ниакква опасност!!!

    14:23 31.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Що бе?

    18 1 Отговор
    Още един разговор на Чамова по телефона с иранския и колега, и може да се наложи да напускаме масово България.

    14:26 31.07.2026

  • 20 Баце, Баце

    15 0 Отговор

    До коментар #18 от "БАЦЕ ЕООД":

    за резила стана да клекнеш за прислуга на Мунчо и Шиши!

    14:27 31.07.2026

  • 21 Врагове са ни

    14 5 Отговор

    До коментар #14 от "Народе ???":

    Урсулите и тръмповците.
    Руснаците са ни братски народ.

    14:29 31.07.2026

  • 22 Ааааа

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "Какви мерки бе?":

    не е така. Там не може да се влиза, по-лесно ще влезеш в Безмер.

    14:29 31.07.2026

  • 23 Олееее🤣🤣🤣

    14 0 Отговор
    Значи некоя сотажииска фирма ше охраняма там🤣🤣🤣

    14:31 31.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Българин

    16 1 Отговор
    Уж няма опасност,пък сте взели по-строги мерки,защо ни заблуждавате?!

    Коментиран от #28

    14:36 31.07.2026

  • 26 Дано Шиши отстрани по-скоро

    15 0 Отговор
    този иди. от!

    Коментиран от #27

    14:37 31.07.2026

  • 27 Чамовата

    15 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дано Шиши отстрани по-скоро":

    Ама мен не може да ме пипне, аз съм кадър на малкото ДПС-Славуца.

    14:40 31.07.2026

  • 28 Просто е

    12 1 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Защото вече 36 години вярвате на празни приказки и лъжливи обещания.

    14:46 31.07.2026

  • 29 в кратце

    1 0 Отговор
    Авиобаза "Безмер" ще остане без мера,след иранските ракети по нея.

    15:06 31.07.2026

  • 30 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Не се безпокойте.ние не убиваме. Само спомагаме убиецът да убива повече

    15:12 31.07.2026

  • 31 Уфффф

    0 0 Отговор
    И какви по- строги мерки. Те ако ще думкат ще е отгоре. С какво ще я пазите? С автомати ли, щото ракети нямате. Или сега ще ни задължат да си купим от САЩ Пейтриът, нищо, че скоро ще излезнат от употреба. Ама нали сме съюзници на САЩ - миротворците!

    15:13 31.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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