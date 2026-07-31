Велислава Петрова не дойде в парламента за контрол, имала неотложни ангажименти

Половин час след началото на последния за този сезон парламентарен контрол председателстващият заседанието Атанас Атанасов обяви, че заради неотложни ангажименти външният министър Велислава Петрова няма да дойде в Народното събрание.

Тя трябваше да отговаря на два въпроса от ГЕРБ и ПП за 21-ия пакет санкционни мерки, които Европейският съюз наложи на Русия.

Преди дни в действията на управляващите по този въпрос бяха объркващи. Премиерът Румен Радев дори се закани на вето, след това обаче от списъка санкционирани по искане и на България бяха извадени няколко лица, сред които и руския патриарх Кирил. Радев заяви недоволство срещу т.нар. Коалиция на желаещите, а в същото време министър Петрова бе в Киев и се оказа, че името ѝ фигурира в декларация, даваща подкрепа точно за тази коалиция.

Вчера Петрова проведе телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи. След него от МВнР съобщиха, министър Петрова е уверила Арагчи, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Но от профила на посолството на Иран у нас стана ясно, че Техеран иска България да преосмисли решението си.