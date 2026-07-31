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Велислава Петрова не дойде в парламента за контрол, имала неотложни ангажименти

Велислава Петрова не дойде в парламента за контрол, имала неотложни ангажименти

31 Юли, 2026 13:22 1 074 45

  • велислава петрова-
  • велислава петрова - чамова-
  • парламент-
  • парламентарен контрол-
  • руски санкции

Тя трябваше да отговаря на два въпроса от ГЕРБ и ПП за 21-ия пакет санкционни мерки, които Европейският съюз наложи на Русия

Велислава Петрова не дойде в парламента за контрол, имала неотложни ангажименти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Половин час след началото на последния за този сезон парламентарен контрол председателстващият заседанието Атанас Атанасов обяви, че заради неотложни ангажименти външният министър Велислава Петрова няма да дойде в Народното събрание.

Тя трябваше да отговаря на два въпроса от ГЕРБ и ПП за 21-ия пакет санкционни мерки, които Европейският съюз наложи на Русия.

Преди дни в действията на управляващите по този въпрос бяха объркващи. Премиерът Румен Радев дори се закани на вето, след това обаче от списъка санкционирани по искане и на България бяха извадени няколко лица, сред които и руския патриарх Кирил. Радев заяви недоволство срещу т.нар. Коалиция на желаещите, а в същото време министър Петрова бе в Киев и се оказа, че името ѝ фигурира в декларация, даваща подкрепа точно за тази коалиция.

Вчера Петрова проведе телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи. След него от МВнР съобщиха, министър Петрова е уверила Арагчи, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Но от профила на посолството на Иран у нас стана ясно, че Техеран иска България да преосмисли решението си.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само пилоти…

    37 0 Отговор
    …парашутисти и други помагачи на по-силния за момента брат, със силна недостатъчност на далекобойните ракети ф момента, но нейсе…..

    13:26 31.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    24 23 Отговор
    Генерале изритай тоя парцал дето са обича със урсулица и зеления наркоман докато е време. После ще е късно и ще питаш защо.

    Коментиран от #5, #18

    13:28 31.07.2026

  • 3 Чамовата талпа

    37 0 Отговор
    на Славуц, Шишо и Муню защо не поакза гoл баджaк на другарят Арагчи по време на видеоконферентната връзка? Сега със сигурност ще ни треснат ракетите.

    13:29 31.07.2026

  • 4 Сила

    41 1 Отговор
    Търси роклята на майка си от абитуриентския и бал ....и обувките на баба си !!!
    В мазето на село ....

    13:30 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Микробиоложката

    38 0 Отговор
    Аз като калинка на Мунчо разбирам само от пи чи въшки.

    13:30 31.07.2026

  • 7 Да си пише

    38 2 Отговор
    оставката и никога да не влиза в Парламента ! Топтан с целия отряд от регресивните другари !

    13:31 31.07.2026

  • 8 На Хакан бей

    28 0 Отговор
    мерника събран на Х, а на наща чамова дъска бие разкрачен на V. Как ли са се целнали на еpoтичнaта им седянка?

    13:33 31.07.2026

  • 9 гаф след гаф след гаф след гаф

    37 0 Отговор
    Защо не сте на площада бе?

    Коментиран от #21

    13:33 31.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ясно

    20 1 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    от безплатние малоумници на Муньо и Шишо, така и предположихме.

    13:36 31.07.2026

  • 12 електорална 1-ца

    32 0 Отговор
    Гласувахме ли за тях? Гласувахме. Ето ни резултата.
    П.П. Аз не съм гласувал за тях, ама все тая.

    Коментиран от #15

    13:36 31.07.2026

  • 13 Фейк - либераст

    31 0 Отговор
    Нашите външни министри са дипломати от световна класа: Като започнеш от Ганев антирусиста женен за дъщерята на генерал от КГБ, минеш през Надка, удари Пасито, целуни ръкоцеловача Георгиев и заголи рамото на микробиоложката Петрова!

    13:38 31.07.2026

  • 14 Щото е по-лесно

    35 0 Отговор
    Избягала от час.;)

    13:38 31.07.2026

  • 15 ако си гласувал за сбирщината

    24 6 Отговор

    До коментар #12 от "електорална 1-ца":

    от крадци на ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН=ПБ, наистина много жалко за теб!

    13:38 31.07.2026

  • 16 "Ангажиментите"

    24 1 Отговор
    са по важни от контрола! После може да е късно а контрол ако имаше до сега държавата щеше да е вързала...

    13:39 31.07.2026

  • 17 Обосновано предположение

    27 1 Отговор
    ангажирана е да танцува на пилон в турското посолство

    13:41 31.07.2026

  • 18 Мунчо фърколета

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Кое не Ви харесва, господине? Велислава зане, Велислава може... тя ще ви оправи!

    13:42 31.07.2026

  • 19 И тия почнаха

    28 1 Отговор
    с тербаджийнските номера ина Боко и Хаяшито, Нищо чудно, де, в ПБ е пълно с "бивши" гербери.

    13:44 31.07.2026

  • 20 Механик

    22 1 Отговор
    Погледнете това мишкоглаво личици и ми кажете, дали съм прад да подозирам, че е отгледано и възпитано в някое сороско НПО!
    Прав ли съм или просто така ми се струва?

    Коментиран от #23

    13:46 31.07.2026

  • 21 Факт

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "гаф след гаф след гаф след гаф":

    Щото сме на Слънчака да си харчим заработеното

    13:47 31.07.2026

  • 22 А ДАЛИ

    21 1 Отговор
    Надникът и верви,когато не се явява на работа?

    Коментиран от #24

    13:48 31.07.2026

  • 23 Факт

    15 1 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Като дъртата пиратка на костов

    13:49 31.07.2026

  • 24 Ама е на работа

    22 1 Отговор

    До коментар #22 от "А ДАЛИ":

    Просто е ангажирана да потанцува на пилона в турското посолство.

    13:50 31.07.2026

  • 25 Ленко

    11 0 Отговор
    Страхотен ангажимент! Да бичи чамови дъски и рендосва! Петдесет кубика за покров на Реверсивната България! Две напред, две назад, две в страни и многото лъжи! Колкото по-рано, толкова по-добре да хванете пътя към небитието! Измет!

    14:00 31.07.2026

  • 26 някой вирус

    7 0 Отговор
    ще да е, а може и бактерия да й се е опряла. Щото тя и на бактерията път прави.....

    14:01 31.07.2026

  • 27 един

    7 0 Отговор
    може би ѝ е дошло на зор ...

    14:04 31.07.2026

  • 28 Коко

    8 1 Отговор
    За многото гласували за Лъжливата България, бавно и сигурно идва деня - в джоба си бръкни, пенсията подари и за фронта в Украйна се приготви!
    Всичко до есента ще стане видимо и нетърпимо! Рундьо велик лъжец и после велик играч на успоредката!

    Коментиран от #29, #30

    14:07 31.07.2026

  • 29 абе

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Коко":

    Не съм сигурен че все още може да направи коремното. Много се ояде.

    14:10 31.07.2026

  • 30 абе

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Коко":

    Не съм сигурен че все още може да направи коремното. Много се ояде.

    14:10 31.07.2026

  • 31 Ягуар

    5 0 Отговор
    Как ще иде? Нали ако отиде ще я скъсат от подигравки!!!

    14:22 31.07.2026

  • 32 Ква стана тя бе?!

    7 0 Отговор
    Тая микробиоложка напоследък се появява облечена като учителка по латински и ученичка от ксредновековен колеж за благородни девииц! Посруе лято, на 35 градуса, облякла сако, поло с яка до брадата й, че си сложила и очила с тъмни рамки! Късно е мо, чолгарке, късно е ма, мисирке нагла, нахална и грозна слугиньо, дето сменяше памперсите на сакатото учиндолско нищожество, от пък нали беше ортак на Фатмака от село Славяноов, те пробута за външен министър! Само че, селяндурино от Славяново! Тази на снимката е много голям срам и позор за теб ично бе, Фатмако, много голям позор и за "Прогресивните" нищожества в смешната ти партия от чалгари, ГЕРБерасти и ДъПъСари, но тя е огромен срам за Бългаиря бе, Фатмако!! Защото, и фередже да си сложи на мутрата, и в шалвари да се напъха, в историята на МвнР остава с голото рамо пред турския си колега и с цепката на полата до мръсните й прашки! Това е положениеот, Фатмако! Ама то пък, като си помисли човек, КОЙ от твоите "Министри" не е срам и резил?! Да не би Иво кремълската подлога и ваксаджия на фатмашки ботуши, дето в кратуната му дрънчат ръждясали сърпове и чукове, та затова мозъчето му ражда само простащини, грозни обиди към опозицията и простотии! Че какво друго да роди?

    14:25 31.07.2026

  • 33 Колев

    10 1 Отговор
    Това недоразумение е такава куха лейка, че ако и размениш обувките, няма да може да се обуе. Радев, това нещо е срам и позор за България!

    14:27 31.07.2026

  • 34 Филито

    6 2 Отговор
    Мензисът е спрял на това недоразумение

    Курило я очаква

    14:33 31.07.2026

  • 35 Нексус

    4 3 Отговор
    Тази е проста селска пръчка, също мато Надежда Йорданова от Комунистическа България.

    14:44 31.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Истинско обещание 🇮🇷

    3 0 Отговор
    Крие се чи,ф,ут,ката м,ръ,с,на

    14:49 31.07.2026

  • 39 гологъzи

    1 0 Отговор
    са нейде

    14:51 31.07.2026

  • 40 !!!?

    4 0 Отговор
    Скоро и Мистър Кеш ще започне да се скатава...!!!?

    14:57 31.07.2026

  • 41 да излезе гълаба

    2 0 Отговор
    да каже КОГА почва да бори мафията и олигархията и мутрите и да спира кражбите?!

    Коментиран от #42

    14:59 31.07.2026

  • 42 бангаранга

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "да излезе гълаба":

    гълаб ке нацвъка България!

    15:01 31.07.2026

  • 43 !!!?

    5 0 Отговор
    Външният министър на Мистър Кеш е всъщност кремълския пропагандист Иво Христов...но дали ще посмее да го сложи на амбразурата...!!!?

    15:04 31.07.2026

  • 44 Ели

    2 0 Отговор
    Неотложен ангажимент да отиде на работа. На учениците пишат отсъствие за това. Дали не може да се измисли и програма да следи присъствието на народните представители. Когато им е неудобно да отговарят отсъстват. Като им се отреже надницата, ще се спести от парите на народа.

    15:06 31.07.2026

  • 45 Специалист

    2 0 Отговор
    Махайте по бързо това недоразумение.Има много по кадърни от нея.Завършили дипломация но нямат връзки.Радев кадрите решават всичко.Забрави ли Ленин

    15:09 31.07.2026

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