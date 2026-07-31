Велислава Петрова не дойде в парламента за контрол, имала неотложни ангажименти

Половин час след началото на последния за този сезон парламентарен контрол председателстващият заседанието Атанас Атанасов обяви, че заради неотложни ангажименти външният министър Велислава Петрова няма да дойде в Народното събрание.
Тя трябваше да отговаря на два въпроса от ГЕРБ и ПП за 21-ия пакет санкционни мерки, които Европейският съюз наложи на Русия.
Преди дни в действията на управляващите по този въпрос бяха объркващи. Премиерът Румен Радев дори се закани на вето, след това обаче от списъка санкционирани по искане и на България бяха извадени няколко лица, сред които и руския патриарх Кирил. Радев заяви недоволство срещу т.нар. Коалиция на желаещите, а в същото време министър Петрова бе в Киев и се оказа, че името ѝ фигурира в декларация, даваща подкрепа точно за тази коалиция.
Вчера Петрова проведе телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи. След него от МВнР съобщиха, министър Петрова е уверила Арагчи, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Но от профила на посолството на Иран у нас стана ясно, че Техеран иска България да преосмисли решението си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само пилоти…
13:26 31.07.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #5, #18
13:28 31.07.2026
3 Чамовата талпа
13:29 31.07.2026
4 Сила
В мазето на село ....
13:30 31.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Микробиоложката
13:30 31.07.2026
7 Да си пише
13:31 31.07.2026
8 На Хакан бей
13:33 31.07.2026
9 гаф след гаф след гаф след гаф
Коментиран от #21
13:33 31.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ясно
До коментар #10 от "Вашето мнение":от безплатние малоумници на Муньо и Шишо, така и предположихме.
13:36 31.07.2026
12 електорална 1-ца
П.П. Аз не съм гласувал за тях, ама все тая.
Коментиран от #15
13:36 31.07.2026
13 Фейк - либераст
13:38 31.07.2026
14 Щото е по-лесно
13:38 31.07.2026
15 ако си гласувал за сбирщината
До коментар #12 от "електорална 1-ца":от крадци на ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН=ПБ, наистина много жалко за теб!
13:38 31.07.2026
16 "Ангажиментите"
13:39 31.07.2026
17 Обосновано предположение
13:41 31.07.2026
18 Мунчо фърколета
До коментар #2 от "Вашето мнение":Кое не Ви харесва, господине? Велислава зане, Велислава може... тя ще ви оправи!
13:42 31.07.2026
19 И тия почнаха
13:44 31.07.2026
20 Механик
Прав ли съм или просто така ми се струва?
Коментиран от #23
13:46 31.07.2026
21 Факт
До коментар #9 от "гаф след гаф след гаф след гаф":Щото сме на Слънчака да си харчим заработеното
13:47 31.07.2026
22 А ДАЛИ
Коментиран от #24
13:48 31.07.2026
23 Факт
До коментар #20 от "Механик":Като дъртата пиратка на костов
13:49 31.07.2026
24 Ама е на работа
До коментар #22 от "А ДАЛИ":Просто е ангажирана да потанцува на пилона в турското посолство.
13:50 31.07.2026
25 Ленко
14:00 31.07.2026
26 някой вирус
14:01 31.07.2026
27 един
14:04 31.07.2026
28 Коко
Всичко до есента ще стане видимо и нетърпимо! Рундьо велик лъжец и после велик играч на успоредката!
Коментиран от #29, #30
14:07 31.07.2026
29 абе
До коментар #28 от "Коко":Не съм сигурен че все още може да направи коремното. Много се ояде.
14:10 31.07.2026
30 абе
До коментар #28 от "Коко":Не съм сигурен че все още може да направи коремното. Много се ояде.
14:10 31.07.2026
31 Ягуар
14:22 31.07.2026
32 Ква стана тя бе?!
14:25 31.07.2026
33 Колев
14:27 31.07.2026
34 Филито
Курило я очаква
14:33 31.07.2026
35 Нексус
14:44 31.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Истинско обещание 🇮🇷
14:49 31.07.2026
39 гологъzи
14:51 31.07.2026
40 !!!?
14:57 31.07.2026
41 да излезе гълаба
Коментиран от #42
14:59 31.07.2026
42 бангаранга
До коментар #41 от "да излезе гълаба":гълаб ке нацвъка България!
15:01 31.07.2026
43 !!!?
15:04 31.07.2026
44 Ели
15:06 31.07.2026
45 Специалист
15:09 31.07.2026