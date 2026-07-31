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Миро представя „Твоето секси Аз“

Миро представя „Твоето секси Аз“

31 Юли, 2026 13:18 593 3

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  • миротворци-
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  • нова песен

По музиката и текста Миро работи съвместно с дългогодишните си творчески съмишленици Крум Георгиев и Ана Пешева

Миро представя „Твоето секси Аз“ - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Музиката може да е лекота, усмивка, усещане, че всичко е възможно. Така звучи новият сингъл на Миро, озаглавен „Твоето секси аз“, който отваря още по-широко вратата към предстоящия му албум „Миротворци“.

В „Твоето секси аз“ Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп културата - вместо знак за външен образ, „секси“ става символ и метафора за вътрешната ни свобода.

По музиката и текста Миро работи съвместно с дългогодишните си творчески съмишленици Крум Георгиев и Ана Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро (“Повече”, “Любов като небе”, “Губя контрол, когато…”).

Освен с аудио, “Твоето секси аз” излиза и с музикално видео, по което работи млад и амбициозен екип, начело с режисьора Кристиан Русев. Визуалният разказ е близък и непринуден, носещ се естествено с настроението на песента. Гледайте тук.

Само след броени дни феновете на Миро ще имат възможността да чуят „Твоето секси аз“ за първи път на живо - на 6 август, в Античния театър в Пловдив, където ще бъде даден старт на националното му турне „Миротворци“. След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София.

За тазгодишното си турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящия албум „Миротворци“ и най-големите му хитове.

БИЛЕТИ:

Eventim, Ticket.bg и Grabo.

Премиерата на „Твоето секси аз“ е днес, 31 юли, едновременно в YouTube канала на Миро, както и в българския радио и телевизионен ефир.


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    кайша

    14:54 31.07.2026