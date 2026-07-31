Миро представя „Твоето секси Аз“

Музиката може да е лекота, усмивка, усещане, че всичко е възможно. Така звучи новият сингъл на Миро, озаглавен „Твоето секси аз“, който отваря още по-широко вратата към предстоящия му албум „Миротворци“.

В „Твоето секси аз“ Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп културата - вместо знак за външен образ, „секси“ става символ и метафора за вътрешната ни свобода.

По музиката и текста Миро работи съвместно с дългогодишните си творчески съмишленици Крум Георгиев и Ана Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро (“Повече”, “Любов като небе”, “Губя контрол, когато…”).

Освен с аудио, “Твоето секси аз” излиза и с музикално видео, по което работи млад и амбициозен екип, начело с режисьора Кристиан Русев. Визуалният разказ е близък и непринуден, носещ се естествено с настроението на песента. Гледайте тук.

Само след броени дни феновете на Миро ще имат възможността да чуят „Твоето секси аз“ за първи път на живо - на 6 август, в Античния театър в Пловдив, където ще бъде даден старт на националното му турне „Миротворци“. След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София.

За тазгодишното си турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящия албум „Миротворци“ и най-големите му хитове.

БИЛЕТИ:

Eventim, Ticket.bg и Grabo.

Премиерата на „Твоето секси аз“ е днес, 31 юли, едновременно в YouTube канала на Миро, както и в българския радио и телевизионен ефир.