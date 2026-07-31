Към Европа! Испания и Мароко спряха масовото нахлуване на мигранти в Сеута

Испания и Мароко днес укрепиха пограничната ограда на испанския анклав Сеута и изглежда, че до голяма степен са успели да спрат масовото преминаване на незаконни мигранти, след като по предварителни оценки около 60 000 души са пресекли границата през последните няколко дни, заяви пред журналисти кметът на анклава Хуан Хесус Вивас, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Броят на прекосилите границата мигранти представлява повече от половината от населението на Сеута, отбелязва Ройтерс. Според Франс прес, която се позовава на Вивас, броят на прекосилите се равнява дори на 70 процента от населението на анклава.
Сеута е малък испански анклав в Северна Африка на брега на Средиземно море, който граничи с територията на Мароко. Новината за масовото прекосяване на мигранти предизвика шок и разединение в Европа. Франция заяви, че засилва проверките по границата си с Испания, а Италия призова за суспендиране на Испания от Шенген.
Мароканските власти разположиха камиони с водни оръдия на входовете към Сеута, които вече отблъскват хората. Наблизо се виждат изгорелите останки на автобус и седем автомобила, опожарени при сблъсъци с тълпите.
Испанските власти заявиха, че ще се опитат да експулсират незаконно влезлите в страната лица възможно най-бързо въпреки съдебно решение на Върховния съд на страната от по-рано този месец, което наложи някои ограничения върху специалните правила за "отблъскване на мигранти на границата", позволяващи незабавно експулсиране от анклава.
Очаква се премиерът Педро Санчес днес да посети Сеута заедно с министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка.
Европейският съюз е във връзка с мароканските власти за разрешаване на кризата с огромния брой мигранти, които прекосиха границата към Сеута, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.
„(Еврокомисарят по въпросите на Средиземноморието) Дубравка Шуица е в контакт с колегите в Мароко. Уверена съм, че близкото ни партньорство с Мароко ще помогне да се постигнат конкретни резултати“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалната платформа Екс.
Председателката на Европейската комисия каза, че кадрите, на които ставаме свидетели от Сеута са „неприемливи“.
„Не можем да позволим на никой да влезе в нашия ЕС без да спазва правилата ни“, добави Фон дер Лайен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спирачка за
Коментиран от #3
16:16 31.07.2026
2 Гларус
В Поморие има гръцка махала,циганска ,руска,вече и украинска.
А българска????.......
16:17 31.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #17, #31
16:17 31.07.2026
5 Урсула щяла да ражда осмо чайве
Коментиран от #7
16:18 31.07.2026
6 Румен Решетников
Другари? 😀
Коментиран от #10, #22
16:18 31.07.2026
7 Копейкин Костя
До коментар #5 от "Урсула щяла да ражда осмо чайве":Не тя, а бившата на Хаяско!
Коментиран от #9
16:19 31.07.2026
8 Ганю
До коментар #3 от "По същото време":Я па се радвам, че у нази има банани.
Коментиран от #15
16:19 31.07.2026
9 Марокански скакалци
До коментар #7 от "Копейкин Костя":налазили ЕС, Урсула се изказва, щото забременяла от мароканец:))
16:20 31.07.2026
10 Защото ЛГБТ
До коментар #6 от "Румен Решетников":В Русия е забранена
16:21 31.07.2026
11 Има изход
16:22 31.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
16:24 31.07.2026
14 Лайен
16:25 31.07.2026
15 Джонатан от рода Грейнстоук
До коментар #8 от "Ганю":каквото си пожемахме, това има..
16:25 31.07.2026
16 Евгени от Алфапласт
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Тя сега слуга ли му е станала? Знам, че преди му въртеше тръби...
16:28 31.07.2026
17 Нищо ново
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Който не слушка, така е, пожари, мигранти, майдани..
16:28 31.07.2026
18 БеГемот
16:29 31.07.2026
19 Къш ма
16:32 31.07.2026
20 Kaлпазанин
16:33 31.07.2026
21 Гошо
16:34 31.07.2026
22 Без име
До коментар #6 от "Румен Решетников":Защото там не им дават помощи, трябва да работят и на всеки три дни се разписват. Плюс това полицията работи със сериозния Макаренковски метод.
16:34 31.07.2026
23 Карма бате
16:34 31.07.2026
24 Механик
От както почернихте континента вече е късно да казавате на "бежанците" мигранти. Помните ли когато това почна" Ако в коментар се споменеше думата "мигрант", коментарът биваше автоматично изтрит.
Надявам се някой ден и вие да си платите с лихвите за тия неща и за снимките на малки разплакани момиченца с кукли в ръцете!
16:34 31.07.2026
25 Владимир Путин, президент
16:36 31.07.2026
26 Aлфа Вълкът
16:39 31.07.2026
27 Все Путин е виновен
16:39 31.07.2026
28 Каята
16:41 31.07.2026
29 ЗИП
16:41 31.07.2026
30 Жанго без окови
16:44 31.07.2026
31 Учудващо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":как обвиняваха СССР за прекалено строг контрол на дружеските страни..
Не съм чувал, по това време да стават такива мизерии Варшавския договор..
16:44 31.07.2026
32 Чичко шорош
16:47 31.07.2026
33 Госあ
16:50 31.07.2026
34 народа
16:52 31.07.2026
35 пешо
16:57 31.07.2026