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Към Европа! Испания и Мароко спряха масовото нахлуване на мигранти в Сеута
  Тема: Кризата с бежанците

Към Европа! Испания и Мароко спряха масовото нахлуване на мигранти в Сеута

31 Юли, 2026 16:13 1 477 35

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  • мигранти-
  • испания-
  • мароко

Сеута е малък испански анклав в Северна Африка на брега на Средиземно море, който граничи с територията на Мароко

Към Европа! Испания и Мароко спряха масовото нахлуване на мигранти в Сеута - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Испания и Мароко днес укрепиха пограничната ограда на испанския анклав Сеута и изглежда, че до голяма степен са успели да спрат масовото преминаване на незаконни мигранти, след като по предварителни оценки около 60 000 души са пресекли границата през последните няколко дни, заяви пред журналисти кметът на анклава Хуан Хесус Вивас, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Броят на прекосилите границата мигранти представлява повече от половината от населението на Сеута, отбелязва Ройтерс. Според Франс прес, която се позовава на Вивас, броят на прекосилите се равнява дори на 70 процента от населението на анклава.

Сеута е малък испански анклав в Северна Африка на брега на Средиземно море, който граничи с територията на Мароко. Новината за масовото прекосяване на мигранти предизвика шок и разединение в Европа. Франция заяви, че засилва проверките по границата си с Испания, а Италия призова за суспендиране на Испания от Шенген.

Мароканските власти разположиха камиони с водни оръдия на входовете към Сеута, които вече отблъскват хората. Наблизо се виждат изгорелите останки на автобус и седем автомобила, опожарени при сблъсъци с тълпите.

Испанските власти заявиха, че ще се опитат да експулсират незаконно влезлите в страната лица възможно най-бързо въпреки съдебно решение на Върховния съд на страната от по-рано този месец, което наложи някои ограничения върху специалните правила за "отблъскване на мигранти на границата", позволяващи незабавно експулсиране от анклава.

Очаква се премиерът Педро Санчес днес да посети Сеута заедно с министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка.

Европейският съюз е във връзка с мароканските власти за разрешаване на кризата с огромния брой мигранти, които прекосиха границата към Сеута, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

„(Еврокомисарят по въпросите на Средиземноморието) Дубравка Шуица е в контакт с колегите в Мароко. Уверена съм, че близкото ни партньорство с Мароко ще помогне да се постигнат конкретни резултати“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалната платформа Екс.

Председателката на Европейската комисия каза, че кадрите, на които ставаме свидетели от Сеута са „неприемливи“.

„Не можем да позволим на никой да влезе в нашия ЕС без да спазва правилата ни“, добави Фон дер Лайен.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спирачка за

    21 0 Отговор
    марокански скакалци няма.

    Коментиран от #3

    16:16 31.07.2026

  • 2 Гларус

    20 5 Отговор
    А ние с едни укри не можем да се справим.
    В Поморие има гръцка махала,циганска ,руска,вече и украинска.
    А българска????.......

    16:17 31.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    24 5 Отговор
    Тръмп си отмъщава на Испания.С американски пари са организирани 100 000 млади мароканци.Слугата на Тръмп Мелони се нахвърли върху Испания.

    Коментиран от #16, #17, #31

    16:17 31.07.2026

  • 5 Урсула щяла да ражда осмо чайве

    16 4 Отговор
    от мароканец.

    Коментиран от #7

    16:18 31.07.2026

  • 6 Румен Решетников

    8 21 Отговор
    Тия що се напъват да живеят в ЕС, а не в Рая на земята Рассия?
    Другари? 😀

    Коментиран от #10, #22

    16:18 31.07.2026

  • 7 Копейкин Костя

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Урсула щяла да ражда осмо чайве":

    Не тя, а бившата на Хаяско!

    Коментиран от #9

    16:19 31.07.2026

  • 8 Ганю

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "По същото време":

    Я па се радвам, че у нази има банани.

    Коментиран от #15

    16:19 31.07.2026

  • 9 Марокански скакалци

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "Копейкин Костя":

    налазили ЕС, Урсула се изказва, щото забременяла от мароканец:))

    16:20 31.07.2026

  • 10 Защото ЛГБТ

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Решетников":

    В Русия е забранена

    16:21 31.07.2026

  • 11 Има изход

    16 4 Отговор
    Испания да помоли Путин да издаде заповед и съм сигурен, че нито един мароканец няма да остане там. Който остане ще бъде преместен в Сибир

    16:22 31.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    4 0 Отговор
    Дубравка Шуица ще оправи работата!

    16:24 31.07.2026

  • 14 Лайен

    17 0 Отговор
    каза "Не можем да позволим на никой да влезе в нашия ЕС без да спазва правилата ни“ но въпреки това 60000 влязоха за два дни. Та също обясни че е недопустимо руски ракети да падат в Полша но не обясни какво ще предприеме за да не го допуска. Май само си приказва общи приказки

    16:25 31.07.2026

  • 15 Джонатан от рода Грейнстоук

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ганю":

    каквото си пожемахме, това има..

    16:25 31.07.2026

  • 16 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Тя сега слуга ли му е станала? Знам, че преди му въртеше тръби...

    16:28 31.07.2026

  • 17 Нищо ново

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Който не слушка, така е, пожари, мигранти, майдани..

    16:28 31.07.2026

  • 18 БеГемот

    9 1 Отговор
    Товае началото...почакайте климатичните бе жанци....милиони ще тичат на север...

    16:29 31.07.2026

  • 19 Къш ма

    5 1 Отговор
    Фон лаин да отиде на място а не да пази отстрани.

    16:32 31.07.2026

  • 20 Kaлпазанин

    8 5 Отговор
    А кой ще спре ,говедата да бомбят близкия изток та хората да мирясат там

    16:33 31.07.2026

  • 21 Гошо

    3 2 Отговор
    Важното е ,че"НАТО планира засилване на ядреното си възпиране в Европа"

    16:34 31.07.2026

  • 22 Без име

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Решетников":

    Защото там не им дават помощи, трябва да работят и на всеки три дни се разписват. Плюс това полицията работи със сериозния Макаренковски метод.

    16:34 31.07.2026

  • 23 Карма бате

    5 3 Отговор
    Великите конкистадори окупираха половина Африка от алчност, сега треперят от същите тези които експлоатират през последните столетия.

    16:34 31.07.2026

  • 24 Механик

    13 1 Отговор
    А защо чак сега ги спряхте? М? Кво стана с "Вилкомен, милкомен" "ще се справим"? М ?
    От както почернихте континента вече е късно да казавате на "бежанците" мигранти. Помните ли когато това почна" Ако в коментар се споменеше думата "мигрант", коментарът биваше автоматично изтрит.
    Надявам се някой ден и вие да си платите с лихвите за тия неща и за снимките на малки разплакани момиченца с кукли в ръцете!

    16:34 31.07.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    Аби гледаш ги сигани черномази про3ди, ама и те в Рассия не щат !!! Пачему ли ? 😁

    16:36 31.07.2026

  • 26 Aлфа Вълкът

    4 0 Отговор
    А бе, това ли е било? Аз гледах някакви клипове, ама си мислех, че е някаква хорор версия на "Властелинът на пръстените: Двете кули".

    16:39 31.07.2026

  • 27 Все Путин е виновен

    3 1 Отговор
    Путин е виновен! Хибридни атаки. Орките връхлитат.

    16:39 31.07.2026

  • 28 Каята

    1 1 Отговор
    Оха, черните шпаги идват на помощ. Язденето започва оха

    16:41 31.07.2026

  • 29 ЗИП

    3 0 Отговор
    Испанска циганийка.Да се оправят..:)

    16:41 31.07.2026

  • 30 Жанго без окови

    4 0 Отговор
    Защо бледоликите се възмущават и спират нашествието на поробените от тях хора? Нима не им бяха господари и не наричаха децата им роби?

    16:44 31.07.2026

  • 31 Учудващо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    как обвиняваха СССР за прекалено строг контрол на дружеските страни..
    Не съм чувал, по това време да стават такива мизерии Варшавския договор..

    16:44 31.07.2026

  • 32 Чичко шорош

    3 0 Отговор
    Иде краят на Европа такава, каквато я познаваме... Подмяната на коренното население става с тихата подкрепа на Урсула и другите безмозъчни сороски кукли на конци около нея, скоро играта ще загрубее...

    16:47 31.07.2026

  • 33 Госあ

    4 0 Отговор
    Нашʼте сини скакалци са по опасни от мароканските ! Целата промишленост, енергетика, земеделие, наука и култура и спорт на България опоскаха !

    16:50 31.07.2026

  • 34 народа

    2 0 Отговор
    Нали видяхте как се интегрираха в Германия и Франция ? ЕС е едно голямо НИЩО ,а НАТО действа против ЕС .Сега ще излязат в Брюксел , ще осбъждат , ще гласуват , ще изнасят речи , ще пишат декларации и накрая ще обявят едно опаковано тържествено НИЩО . Загубена нация сме , че им се вързахме да ни нарежат армията , да ни затворят заводите , АЕЦ, да ни сменят парите и куп други "благини"

    16:52 31.07.2026

  • 35 пешо

    1 0 Отговор
    давайте им по 2000 евро социални и от марс ще дойдат

    16:57 31.07.2026

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