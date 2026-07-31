Към Европа! Испания и Мароко спряха масовото нахлуване на мигранти в Сеута

Испания и Мароко днес укрепиха пограничната ограда на испанския анклав Сеута и изглежда, че до голяма степен са успели да спрат масовото преминаване на незаконни мигранти, след като по предварителни оценки около 60 000 души са пресекли границата през последните няколко дни, заяви пред журналисти кметът на анклава Хуан Хесус Вивас, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Броят на прекосилите границата мигранти представлява повече от половината от населението на Сеута, отбелязва Ройтерс. Според Франс прес, която се позовава на Вивас, броят на прекосилите се равнява дори на 70 процента от населението на анклава.

Сеута е малък испански анклав в Северна Африка на брега на Средиземно море, който граничи с територията на Мароко. Новината за масовото прекосяване на мигранти предизвика шок и разединение в Европа. Франция заяви, че засилва проверките по границата си с Испания, а Италия призова за суспендиране на Испания от Шенген.

Мароканските власти разположиха камиони с водни оръдия на входовете към Сеута, които вече отблъскват хората. Наблизо се виждат изгорелите останки на автобус и седем автомобила, опожарени при сблъсъци с тълпите.

Испанските власти заявиха, че ще се опитат да експулсират незаконно влезлите в страната лица възможно най-бързо въпреки съдебно решение на Върховния съд на страната от по-рано този месец, което наложи някои ограничения върху специалните правила за "отблъскване на мигранти на границата", позволяващи незабавно експулсиране от анклава.

Очаква се премиерът Педро Санчес днес да посети Сеута заедно с министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка.

Европейският съюз е във връзка с мароканските власти за разрешаване на кризата с огромния брой мигранти, които прекосиха границата към Сеута, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

„(Еврокомисарят по въпросите на Средиземноморието) Дубравка Шуица е в контакт с колегите в Мароко. Уверена съм, че близкото ни партньорство с Мароко ще помогне да се постигнат конкретни резултати“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалната платформа Екс.

Председателката на Европейската комисия каза, че кадрите, на които ставаме свидетели от Сеута са „неприемливи“.

„Не можем да позволим на никой да влезе в нашия ЕС без да спазва правилата ни“, добави Фон дер Лайен.