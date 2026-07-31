Светият синод осъди нападките на архимандрит Никанор

Светият синод на Българската православна църква излезе с остра позиция срещу архимандрит Никанор (Мишков), след като през последните дни той отправи публични обвинения срещу Българската православна църква и патриарх Даниил. От Синода определят изказванията му като клеветнически, недопустими и създаващи разделение сред вярващите.
В официалното си становище висшето духовно ръководство заявява, че категорично се разграничава от думите на архимандрита, който в момента е с наложено канонично наказание „аргос“ - временна забрана да извършва свещенослужение.
От Светия синод подчертават, че Българската православна църква не бива да бъде използвана за политически цели, нито отделни духовници да се представят като политически жертви. Според тях всякакви опити за насаждане на разкол или подкопаване на единството на Църквата са недопустими и противоречат на църковния устав и канони.
В обръщението си синодалните архиереи призовават духовниците и миряните да не се поддават на провокации, които могат да доведат до противопоставяне, а в дните на Богородичния пост да се молят за мир, единство и покаяние.
Случаят се разрази, след като срещу архимандрит Никанор беше образувано производство в Църковния съд по сигнал от миряни, духовници и членове на Българската православна църква. В него се твърди, че негови публични изяви и действия могат да доведат до разделение в църковната общност.
Още след избора на патриарх Даниил архимандрит Никанор публично изрази несъгласие с избора му, а през последните дни в социалните мрежи отправи тежки критики към предстоятеля на БПЦ, като го нарече „кремълски агент“.
Допълнително напрежение предизвика и проверка в Гигинския манастир, чийто игумен е Никанор. Според представители на Софийската митрополия при ревизията са установени липсващи оправдателни документи за разходването на около 1 млн. евро. Архимандритът отхвърли обвиненията, като заяви, че средствата са вложени в изграждането и възстановяването на манастира, а реалната стойност на извършеното надхвърля 5 млн. евро.
На 29 юли със заповед на патриарх Даниил на Никанор беше наложено наказание „аргос“ за срок от 15 дни заради поведение, което според Софийската митрополия е несъвместимо със свещеническия сан и уронва авторитета на Църквата.
Самият архимандрит обвърза санкцията с приемането на украински деца в манастира и призова вярващите временно да не посещават храмовете на Софийската епархия. От Софийската митрополия категорично отрекоха това твърдение и заявиха, че наказанието няма връзка с украинските деца, а е наложено заради неизпълнение на църковния ред и липса на необходимото благословение.
Предстои Църковният съд да разгледа случая по същество съобразно устава на Българската православна църква и действащите канони.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
Коментиран от #10, #27
16:12 31.07.2026
2 Милиционери попове
Коментиран от #8, #12, #29
16:13 31.07.2026
3 Аз Пък Го Осъждам !
Обикновените хора в Тази Страна !
16:14 31.07.2026
4 Володя Гундяев
16:15 31.07.2026
5 Явно,че...
Моля Д-р Цветеслава Гълъбова,да вземе мерки...!
Коментиран от #13
16:16 31.07.2026
6 Горски
Коментиран от #14
16:16 31.07.2026
7 Тик-Ток
16:16 31.07.2026
8 И Никанор...
До коментар #2 от "Милиционери попове":...,нали?!
16:17 31.07.2026
9 Албионският измамник Никанор
Когато разгледах профила на този мошеник, се вбесих. Не за друго, а защото този е поредната калинка на фарисеите от Фенер, начело с агента на ЦРУ Вертоломей.
Много им пречи единството на БПЦ и мислят какви ли не глупости, само и само да разбият православието както у нас, така и в целия православен свят, особено в славяно-православния. Предвид, че оттук започва на славяно-православния цивилизационен модел, Българската Православна Църква изключително важна не само като символ, а и като първоразпространител сред другите славянски народи. Тя е гръбначния мозък на нашия съвременен български свят.
Всичко това пиша, защото петроханците смятат, че в БПЦ са агенти на Кремъл, макар нашата църква да е по-стара от руската. И тук тежката неграмотност на 6-те %, ражда „героизма“ на Христо Мишков, както е името на този измамник. Впрочем същия е живял известно време на Албиона, преди да се замонаши. Същите считат за висша форма на българско духовенство да се снимаш със синьо-жълтия пряпорец и да се благославят нацистите от ВСУ.
Тяхна си работа, те ще отговарят пред Господ за отвратителните си постъпки.
От нас като общество се изисква да опазим и съхраним в цялост Българската Православна Църква. Такива времена са дошли. Някога тя ни съхрани 500 години като народ, а сега е подложена на натиск от онези, които приемайки свеще
Коментиран от #11
16:18 31.07.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Софето":Уволнение бързо за буля никанорова и лечение при психиатър.... Това е решението, брокер станал поп уволнение и Пак уволнение..... Един разкол преживяхме ,втори Не си струва да търпим....
....
Коментиран от #24
16:18 31.07.2026
11 Албионският измамник Никанор
До коментар #9 от "Албионският измамник Никанор":.. а сега е подложена на натиск от онези, които приемайки свещената за тях демокрация, се отрекоха от собствените си родители за 2 гроша, какво остава да се отрекат и от Бога, ако изобщо някога са вярвали в Него.
ЗА НИЩО НА СВЕТА НЕ ТРЯБВА ДА ОСТАВЯМЕ ИНОАГЕНТИ ДА СИ ВЪРТЯТ СИНДЖИРЧЕТО В БПЦ!
16:18 31.07.2026
12 И кво ?!
До коментар #2 от "Милиционери попове":Искаш сега да съм турските служби и ЦиРейУ ли ??
16:19 31.07.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Явно,че...":Да го пращат на пост и молитва този соросоиден боклук. С перце ще го галят.
16:22 31.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сийка
16:23 31.07.2026
16 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Коментиран от #19
16:25 31.07.2026
17 Сега остава!
16:25 31.07.2026
18 Всичко е политика
16:25 31.07.2026
19 Напъваш,се...,но слабо!
До коментар #16 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Звучиш твърде неубедително!
Дай още по мощни напъни ,белким има резултат...?!
16:27 31.07.2026
20 Даа...
Коментиран от #37
16:28 31.07.2026
21 Мдаа
16:28 31.07.2026
22 Някой
Този се опитва да унищожи българската православна църква.
16:30 31.07.2026
23 Архи-
16:30 31.07.2026
24 СофЕто
До коментар #10 от "Европеец":Ами уволнявай се, чимодан вокзал мацква
16:31 31.07.2026
25 Абе
16:34 31.07.2026
26 Димо
16:34 31.07.2026
27 По стъпките на Христа...
До коментар #1 от "Софето":Кой би призовал за бойкот на Светата Божия Църква?
Коментиран от #30
16:36 31.07.2026
28 Жалки продажни северноазоатски еничapи !
В момента цялата копейска орда разпространява твърдението, че Archimandrite Nicanor е изтеглил няколко стотин хиляди от КТБ за манастира си и не ги е върнал. Това би бил страхотен удар по репутацията му, ако пропуснем дребната подробност, че КТБ фалира на 6 ноември 2014 г., след което е обявена в несъстоятелност със съдебно решение на 22 април 2015 г. Архимандрит Никанор става игумен на манастира си на 1 април 2016 г.
Модела е същия като Петрохан, парапета и много други
16:37 31.07.2026
29 по-добре
До коментар #2 от "Милиционери попове":Поп - милиционер, от колкото безбожник - демократ..
16:38 31.07.2026
30 Поп киро КГБ-то
До коментар #27 от "По стъпките на Христа...":Христа не е проповядвал в църкви, не се е гиздил със злато и диаманти, не е превърнал храмовете в църковни молове, обитавани от мутри в черни рокли !
Коментиран от #35
16:40 31.07.2026
31 Самьй вежливьй из КГБ
БГ патриарх син на полоквник от VI управление ДС Смолян
Руския патриарх полковник от КГБ син на еврейка хазарка с фамилия Векселберг от комитерн Москва
16:40 31.07.2026
32 Нормално
16:40 31.07.2026
33 МИНЬОР
16:41 31.07.2026
34 Една позиция
се отказах от православието и приех католическо вероизповедание.
16:50 31.07.2026
35 Не е ли?
До коментар #30 от "Поп киро КГБ-то":Не е проповядвал в синагоги на старозаветната Божия Църква, не е казвал на изцелени да се покажат на свещенник, не казал на св. Петър, че ще създаде на "камъка" на вярата Църква ..и ..вратите адови, няма да я надвият.. така ли? Сигурно сте чели нещо друго...Дано Бог да ви покаже истината... на Св Писание..
16:52 31.07.2026
36 Църквата !
Мръсна Роля !
Спрямо Народа !
16:52 31.07.2026
37 Възраждане
До коментар #20 от "Даа...":Страхотно сравнение. Ясно е че този в дясно е Сатаната. Неугледен, целият в черно. А в ляво е чист, спретнат, в бяло, служещ на народа и всички православни християни
16:54 31.07.2026