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Светият синод осъди нападките на архимандрит Никанор

Светият синод осъди нападките на архимандрит Никанор

31 Юли, 2026 16:10 668 37

  • светия синод-
  • архимандрид никанор-
  • отец никанор

Самият духовник обвърза санкцията с приемането на украински деца и призова вярващите временно да не посещават храмовете на Софийската епархия

Светият синод осъди нападките на архимандрит Никанор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Светият синод на Българската православна църква излезе с остра позиция срещу архимандрит Никанор (Мишков), след като през последните дни той отправи публични обвинения срещу Българската православна църква и патриарх Даниил. От Синода определят изказванията му като клеветнически, недопустими и създаващи разделение сред вярващите.

В официалното си становище висшето духовно ръководство заявява, че категорично се разграничава от думите на архимандрита, който в момента е с наложено канонично наказание „аргос“ - временна забрана да извършва свещенослужение.

От Светия синод подчертават, че Българската православна църква не бива да бъде използвана за политически цели, нито отделни духовници да се представят като политически жертви. Според тях всякакви опити за насаждане на разкол или подкопаване на единството на Църквата са недопустими и противоречат на църковния устав и канони.

В обръщението си синодалните архиереи призовават духовниците и миряните да не се поддават на провокации, които могат да доведат до противопоставяне, а в дните на Богородичния пост да се молят за мир, единство и покаяние.

Случаят се разрази, след като срещу архимандрит Никанор беше образувано производство в Църковния съд по сигнал от миряни, духовници и членове на Българската православна църква. В него се твърди, че негови публични изяви и действия могат да доведат до разделение в църковната общност.

Още след избора на патриарх Даниил архимандрит Никанор публично изрази несъгласие с избора му, а през последните дни в социалните мрежи отправи тежки критики към предстоятеля на БПЦ, като го нарече „кремълски агент“.

Допълнително напрежение предизвика и проверка в Гигинския манастир, чийто игумен е Никанор. Според представители на Софийската митрополия при ревизията са установени липсващи оправдателни документи за разходването на около 1 млн. евро. Архимандритът отхвърли обвиненията, като заяви, че средствата са вложени в изграждането и възстановяването на манастира, а реалната стойност на извършеното надхвърля 5 млн. евро.

На 29 юли със заповед на патриарх Даниил на Никанор беше наложено наказание „аргос“ за срок от 15 дни заради поведение, което според Софийската митрополия е несъвместимо със свещеническия сан и уронва авторитета на Църквата.

Самият архимандрит обвърза санкцията с приемането на украински деца в манастира и призова вярващите временно да не посещават храмовете на Софийската епархия. От Софийската митрополия категорично отрекоха това твърдение и заявиха, че наказанието няма връзка с украинските деца, а е наложено заради неизпълнение на църковния ред и липса на необходимото благословение.

Предстои Църковният съд да разгледа случая по същество съобразно устава на Българската православна църква и действащите канони.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    14 19 Отговор
    Бойкот на църквата до смяна на руския дявол

    Коментиран от #10, #27

    16:12 31.07.2026

  • 2 Милиционери попове

    8 12 Отговор
    Всичките бяха от ДС!

    Коментиран от #8, #12, #29

    16:13 31.07.2026

  • 3 Аз Пък Го Осъждам !

    9 4 Отговор
    Че Въвежда В Заблуждение !

    Обикновените хора в Тази Страна !

    16:14 31.07.2026

  • 4 Володя Гундяев

    3 2 Отговор
    И аз ги осъждам! А , и да не забравя, аз съм за мир, нали знаете?

    16:15 31.07.2026

  • 5 Явно,че...

    11 8 Отговор
    ...тоя Никанор е изперкал и има нужда от лечение...!
    Моля Д-р Цветеслава Гълъбова,да вземе мерки...!

    Коментиран от #13

    16:16 31.07.2026

  • 6 Горски

    14 6 Отговор
    Този нагъл тип използва Църквата за политика и поражда вражда и разделение, лъже нагло! Гледах го вчера при Крум Савов - кретена на заплата при Сорос, чрез смешния НБУ в който бил преподавател (горките студенти дори си плащат за това) позор за нацията и църквата са и двамата. Според документа всяко посегателство срещу единството на БПЦ-БП или подстрекателство към разкол е недопустимо и строго осъдително според Устава на Църквата и свещените канони. - Преди 25-30 години фори-Светулката (Хистофор Събев) направи цял алтернативен църковен синод.

    Коментиран от #14

    16:16 31.07.2026

  • 7 Тик-Ток

    11 5 Отговор
    Никанор - бивш финансист от ситито на Лондон,агент на Ватикана

    16:16 31.07.2026

  • 8 И Никанор...

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Милиционери попове":

    ...,нали?!

    16:17 31.07.2026

  • 9 Албионският измамник Никанор

    13 2 Отговор
    ЕТО ТОВА Е ДУХОВНО ЛИЦЕ за пример, според стандартите на ПП, ДБ и сродните им уродливи НПО-та, сдружения и всякаква друга свързана с тях орда.
    Когато разгледах профила на този мошеник, се вбесих. Не за друго, а защото този е поредната калинка на фарисеите от Фенер, начело с агента на ЦРУ Вертоломей.
    Много им пречи единството на БПЦ и мислят какви ли не глупости, само и само да разбият православието както у нас, така и в целия православен свят, особено в славяно-православния. Предвид, че оттук започва на славяно-православния цивилизационен модел, Българската Православна Църква изключително важна не само като символ, а и като първоразпространител сред другите славянски народи. Тя е гръбначния мозък на нашия съвременен български свят.

    Всичко това пиша, защото петроханците смятат, че в БПЦ са агенти на Кремъл, макар нашата църква да е по-стара от руската. И тук тежката неграмотност на 6-те %, ражда „героизма“ на Христо Мишков, както е името на този измамник. Впрочем същия е живял известно време на Албиона, преди да се замонаши. Същите считат за висша форма на българско духовенство да се снимаш със синьо-жълтия пряпорец и да се благославят нацистите от ВСУ.
    Тяхна си работа, те ще отговарят пред Господ за отвратителните си постъпки.
    От нас като общество се изисква да опазим и съхраним в цялост Българската Православна Църква. Такива времена са дошли. Някога тя ни съхрани 500 години като народ, а сега е подложена на натиск от онези, които приемайки свеще

    Коментиран от #11

    16:18 31.07.2026

  • 10 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    Уволнение бързо за буля никанорова и лечение при психиатър.... Това е решението, брокер станал поп уволнение и Пак уволнение..... Един разкол преживяхме ,втори Не си струва да търпим....
    ....

    Коментиран от #24

    16:18 31.07.2026

  • 11 Албионският измамник Никанор

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Албионският измамник Никанор":

    .. а сега е подложена на натиск от онези, които приемайки свещената за тях демокрация, се отрекоха от собствените си родители за 2 гроша, какво остава да се отрекат и от Бога, ако изобщо някога са вярвали в Него.
    ЗА НИЩО НА СВЕТА НЕ ТРЯБВА ДА ОСТАВЯМЕ ИНОАГЕНТИ ДА СИ ВЪРТЯТ СИНДЖИРЧЕТО В БПЦ!

    16:18 31.07.2026

  • 12 И кво ?!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Милиционери попове":

    Искаш сега да съм турските служби и ЦиРейУ ли ??

    16:19 31.07.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Явно,че...":

    Да го пращат на пост и молитва този соросоиден боклук. С перце ще го галят.

    16:22 31.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сийка

    1 5 Отговор
    Всичко е заради омразата на руският агент Данаилович към Украйна. Тази омраза е подклаждана от парите, които полк. Митрофанович предава на Данъци ежемесечно в торбичка! И затова същият не спазва решението на Вселенската патриаршия ( Томова).

    16:23 31.07.2026

  • 16 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    2 6 Отговор
    Идеологията на русия е вечна - плячкосване на чужди земи и асимилиране на народите. Комунистическата идеология вършеше работа докато беше соца, след рухването му отново впрегнаха религията. Затова поповете им са с пагони и военни звания.

    Коментиран от #19

    16:25 31.07.2026

  • 17 Сега остава!

    6 0 Отговор
    Да забрани,като Фори-Светулката-червените яйца за Великден,защото... ,,били комунистически" и напълно ще си заформя картинката за Никанор...!

    16:25 31.07.2026

  • 18 Всичко е политика

    3 0 Отговор
    Никанор е другата страна на една и съща монета.

    16:25 31.07.2026

  • 19 Напъваш,се...,но слабо!

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Звучиш твърде неубедително!
    Дай още по мощни напъни ,белким има резултат...?!

    16:27 31.07.2026

  • 20 Даа...

    2 0 Отговор
    Само им вижте излъчването и определете кой е слугата на Сатаната.

    Коментиран от #37

    16:28 31.07.2026

  • 21 Мдаа

    0 0 Отговор
    Когато политиката стане неразделна част от делата на църквата е така, лагери,взаимни обвинения, но не и страх от Бога.

    16:28 31.07.2026

  • 22 Някой

    3 0 Отговор
    Зеленски унищожи украинската православна църква.
    Този се опитва да унищожи българската православна църква.

    16:30 31.07.2026

  • 23 Архи-

    3 0 Отговор
    Дебелия трябва повечко пост и молитви.

    16:30 31.07.2026

  • 24 СофЕто

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Ами уволнявай се, чимодан вокзал мацква

    16:31 31.07.2026

  • 25 Абе

    0 0 Отговор
    Когато сложиш храма на главата си,изглеждаш като тия.

    16:34 31.07.2026

  • 26 Димо

    2 3 Отговор
    Светия синод са комунисти по модела на руската църква, агенти и ченгета! Използват религията за политическо влияние! Даниил е руско прокси!

    16:34 31.07.2026

  • 27 По стъпките на Христа...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    Кой би призовал за бойкот на Светата Божия Църква?

    Коментиран от #30

    16:36 31.07.2026

  • 28 Жалки продажни северноазоатски еничapи !

    3 3 Отговор
    Как работи кремълската пропаганда, когато иска да омаскари някого.
    В момента цялата копейска орда разпространява твърдението, че Archimandrite Nicanor е изтеглил няколко стотин хиляди от КТБ за манастира си и не ги е върнал. Това би бил страхотен удар по репутацията му, ако пропуснем дребната подробност, че КТБ фалира на 6 ноември 2014 г., след което е обявена в несъстоятелност със съдебно решение на 22 април 2015 г. Архимандрит Никанор става игумен на манастира си на 1 април 2016 г.
    Модела е същия като Петрохан, парапета и много други

    16:37 31.07.2026

  • 29 по-добре

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Милиционери попове":

    Поп - милиционер, от колкото безбожник - демократ..

    16:38 31.07.2026

  • 30 Поп киро КГБ-то

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "По стъпките на Христа...":

    Христа не е проповядвал в църкви, не се е гиздил със злато и диаманти, не е превърнал храмовете в църковни молове, обитавани от мутри в черни рокли !

    Коментиран от #35

    16:40 31.07.2026

  • 31 Самьй вежливьй из КГБ

    1 3 Отговор
    ДС и КГБ союз нерушимьй
    БГ патриарх син на полоквник от VI управление ДС Смолян
    Руския патриарх полковник от КГБ син на еврейка хазарка с фамилия Векселберг от комитерн Москва

    16:40 31.07.2026

  • 32 Нормално

    0 0 Отговор
    Православието е институция, като всички други в държавата,затова подлежи на контрол с лонтовете и механизмите на властта.

    16:40 31.07.2026

  • 33 МИНЬОР

    2 1 Отговор
    Христо Мишков - Никанор да си ходи.Разколник и вредител.

    16:41 31.07.2026

  • 34 Една позиция

    1 0 Отговор
    Заради патриарх Данаил протеже на руския "патриарх" Гуняев полковник от КГБ
    се отказах от православието и приех католическо вероизповедание.

    16:50 31.07.2026

  • 35 Не е ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Поп киро КГБ-то":

    Не е проповядвал в синагоги на старозаветната Божия Църква, не е казвал на изцелени да се покажат на свещенник, не казал на св. Петър, че ще създаде на "камъка" на вярата Църква ..и ..вратите адови, няма да я надвият.. така ли? Сигурно сте чели нещо друго...Дано Бог да ви покаже истината... на Св Писание..

    16:52 31.07.2026

  • 36 Църквата !

    1 0 Отговор
    Винаги е Играла !

    Мръсна Роля !

    Спрямо Народа !

    16:52 31.07.2026

  • 37 Възраждане

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Даа...":

    Страхотно сравнение. Ясно е че този в дясно е Сатаната. Неугледен, целият в черно. А в ляво е чист, спретнат, в бяло, служещ на народа и всички православни християни

    16:54 31.07.2026

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