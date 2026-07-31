Светият синод осъди нападките на архимандрит Никанор

Светият синод на Българската православна църква излезе с остра позиция срещу архимандрит Никанор (Мишков), след като през последните дни той отправи публични обвинения срещу Българската православна църква и патриарх Даниил. От Синода определят изказванията му като клеветнически, недопустими и създаващи разделение сред вярващите.

В официалното си становище висшето духовно ръководство заявява, че категорично се разграничава от думите на архимандрита, който в момента е с наложено канонично наказание „аргос“ - временна забрана да извършва свещенослужение.

От Светия синод подчертават, че Българската православна църква не бива да бъде използвана за политически цели, нито отделни духовници да се представят като политически жертви. Според тях всякакви опити за насаждане на разкол или подкопаване на единството на Църквата са недопустими и противоречат на църковния устав и канони.

В обръщението си синодалните архиереи призовават духовниците и миряните да не се поддават на провокации, които могат да доведат до противопоставяне, а в дните на Богородичния пост да се молят за мир, единство и покаяние.

Случаят се разрази, след като срещу архимандрит Никанор беше образувано производство в Църковния съд по сигнал от миряни, духовници и членове на Българската православна църква. В него се твърди, че негови публични изяви и действия могат да доведат до разделение в църковната общност.

Още след избора на патриарх Даниил архимандрит Никанор публично изрази несъгласие с избора му, а през последните дни в социалните мрежи отправи тежки критики към предстоятеля на БПЦ, като го нарече „кремълски агент“.

Допълнително напрежение предизвика и проверка в Гигинския манастир, чийто игумен е Никанор. Според представители на Софийската митрополия при ревизията са установени липсващи оправдателни документи за разходването на около 1 млн. евро. Архимандритът отхвърли обвиненията, като заяви, че средствата са вложени в изграждането и възстановяването на манастира, а реалната стойност на извършеното надхвърля 5 млн. евро.

На 29 юли със заповед на патриарх Даниил на Никанор беше наложено наказание „аргос“ за срок от 15 дни заради поведение, което според Софийската митрополия е несъвместимо със свещеническия сан и уронва авторитета на Църквата.

Самият архимандрит обвърза санкцията с приемането на украински деца в манастира и призова вярващите временно да не посещават храмовете на Софийската епархия. От Софийската митрополия категорично отрекоха това твърдение и заявиха, че наказанието няма връзка с украинските деца, а е наложено заради неизпълнение на църковния ред и липса на необходимото благословение.

Предстои Църковният съд да разгледа случая по същество съобразно устава на Българската православна църква и действащите канони.