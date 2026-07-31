Новини
Свят »
Египет »
Солидна заплаха за сигурността на енергийните доставки! Ударът с дрон в Египет предизвика опасения и за Суецкия канал

Солидна заплаха за сигурността на енергийните доставки! Ударът с дрон в Египет предизвика опасения и за Суецкия канал

31 Юли, 2026 16:43 1 545 20

  • суецки канал-
  • египет-
  • иран-
  • дронове-
  • ракети

Техеран заплаши да спре целия износ на енергийни суровини от Близкия изток, заявявайки, че от региона не трябва да се изнася никакъв петрол, докато Съединените щати блокират ирански танкери

Солидна заплаха за сигурността на енергийните доставки! Ударът с дрон в Египет предизвика опасения и за Суецкия канал - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Ударът с дрон, който ден по-рано повреди два танкера за превоз на втечнен газ в египетски води, породи опасения и за сигурността на енергийните доставки през близките Суецки канал и Суецко-средиземноморския петролопровод (SUMED) - важен маршрут за износа на саудитски петрол от началото на войната с Иран, съобщава "Ройтерс".

Докато Иран и неговите съюзници хути атакуваха танкери, преминаващи през Ормузкия проток и протока Баб ел-Мандеб, Суецкият канал продължаваше да осигурява безопасен северен маршрут за износ на саудитски енергийни товари от пристанищата на Червено море.

Иран заплаши да спре целия износ на енергийни суровини от Близкия изток, заявявайки, че от региона не трябва да се изнася никакъв петрол, докато Съединените щати блокират ирански танкери.

Макар че никоя страна не е поела отговорност за атаката с дрон в сряда срещу двата танкера в египетското пристанище Дамиета, разположено на един от ръкавите на делтата на Нил близо до Средиземно море, нито публично е отправяла заплахи към Суецкия канал, потенциалният риск за този стратегически морски проход засили тревогите на пазарите.

"Преминаването през Червено море, дори по по-дългия маршрут през Средиземно море, може да бъде поставено под риск. Това застрашава до пет милиона барела петрол дневно, които в момента могат да заобикалят Ормузкия проток", заяви Саул Кавоник, ръководител на отдела за енергийни изследвания в консултантската компания MST Marquee.

В момента през Ормузкия проток, през който преди преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, преминават изключително малко танкери.

След началото на войната Саудитска Арабия пренасочи по-голямата част от износа на своя петрол към Червено море. Заплахите и атаките на хутите от миналата седмица насам обаче накараха много танкери да преустановят използването на този маршрут.

Според данни на компанията за пазарни анализи Kpler все по-големи количества саудитски петрол и други товари се насочват на север през Червено море към Суецкия канал.

За клиентите в Азия това означава по-дълго плаване около Африка.

През юли обемът на петрола, транспортиран по тръбопровода SUMED, който пресича Египет от Червено море до средиземноморското пристанище Сиди Керир, е нараснал до 28,79 милиона барела спрямо 19,52 милиона барела през април - преди заплахата на хутите от 20 юли да възпрепятстват износа на саудитски петрол през протока Баб ел-Мандеб.

Според данни за проследяване на корабите от платформата MarineTraffic, публикувани в четвъртък, около 30 кораба са край Порт Саид - при средиземноморския вход на Суецкия канал, в сравнение с около 20 по-рано през седмицата.

"Наблюдаваме ясно увеличение на броя на танкерите за суров петрол и кондензат, които след товарене в Червено море се насочват на север", заяви Джордж Морис от компанията за енергийни анализи Vortexa, като отдаде тази промяна на заплахите от страна на хутите.

Въпреки това суровият петрол продължава да се транспортира на юг през протока Баб ел-Мандеб, макар и в около два пъти по-малък обем в сравнение с началото на месеца, показват данните на Kpler. Около 43% от товаренето на петрол в Янбу сега е насочено на юг, при 81% през юни.


Египет
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    25 1 Отговор
    Дончо съчмата и шестопръсттовия забъркаха голяма каша.

    Коментиран от #7

    16:46 31.07.2026

  • 2 ИРАН издаде заповед

    24 3 Отговор
    В радиус от 2000 км всички кораби, свързани с Израел могат да плават единствено под вода!

    Коментиран от #14

    16:47 31.07.2026

  • 3 Ъххх

    20 1 Отговор
    Перукан затова прави спешни срещу, защото се вкара в капан.

    16:47 31.07.2026

  • 4 мърсулаа така каза:

    23 4 Отговор
    ако дрона е окрансски , няма проблем ние сме му съюзници на наркомана значи наш човек ги е бомбил

    ако е руски ще квичим колко можем с пълно гърло за санкций

    16:48 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    7 1 Отговор
    ако ще и 5 евро да стане бензина ас имам колло без седалка яд да ви е

    16:53 31.07.2026

  • 7 Марш

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Всички васали, при дядо ви Дончо, на опашка за газ и нефт..!
    Плащане - предварително, доставка - друг път.

    Коментиран от #9

    16:54 31.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор
    Световната война е факт❗

    16:59 31.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Марш":

    Дядо ти Дончо вече не е шерифа❗
    Скоро ще стане ясно, че не е и диригент на филхармонията❗

    17:01 31.07.2026

  • 10 Факт

    9 2 Отговор
    Лудия Трамп ще запали света

    17:04 31.07.2026

  • 11 Минувач

    6 1 Отговор
    Свмо като видях "За клиентите в Азия това означава по-дълго плаване около Африка." спрях дп чета.
    дЖурналя, сър....
    И правилна атлвнтическа позиция....

    17:06 31.07.2026

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 1 Отговор
    Изтpити са ми всички коментари в много статии назад! Защо?

    17:17 31.07.2026

  • 13 Това е военният аргумент

    12 1 Отговор
    на Иран и съюзниците му- хути и Хусбула.

    Затварят Ормуз- Баб ел- Мандеб и Суец ( Червено море ).
    Корабите за Европа и САЩ трябва да обикалят нос Добра Надежда, корт е много по скъпо.
    При това НЕ СТАВА ВЪПРОС САМО ЗА ТАНКЕРИ ОТ ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ , а за всеки вид кораби.
    Допълнително блокират 20% от световния петрол и газ.

    Тръмп е безсилен пред това.
    Трябваше да вземе мерки предварително.

    Темата я нищихме вече много пъти.

    17:18 31.07.2026

  • 14 Пълни глупости!

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "ИРАН издаде заповед":

    Израел има пристанища на Средиземно море и изобщо независи от Ормуз и Суец.
    Израел не зависи от Персийския залив и нефт.
    Образовай се малко, да не се излагаш!

    Коментиран от #18

    17:22 31.07.2026

  • 15 селяк

    3 1 Отговор
    Ясно миротворците и спасителите на света ще превземат и него скоро

    17:43 31.07.2026

  • 16 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Фараоните са все още английска колония ,персите да удрят и там

    17:48 31.07.2026

  • 17 Бай той Толстой

    4 2 Отговор
    Голям майтап Нахендрихте се яко,а?А? Аааа,как болить!

    17:49 31.07.2026

  • 18 Бай той Толстой

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пълни глупости!":

    Имаше.Вече няма!!

    17:50 31.07.2026

  • 19 Някой

    1 0 Отговор
    Ех, а колко спокойно си плаваха корабите и в Ормузкия проток, и през Суецкия канал, и през Баб Ал Маннамквоси, преди тъпигьоса от бялата колиба да нападне вероломно Иран!!!

    18:30 31.07.2026

  • 20 Приказка за лека нощ

    1 0 Отговор
    "Никоя страна не е поела отговорност"? Има спътници и предупреждават за въздушни атаки. И никой не видя от къде е изстрелян дрона? От останките на дрона не пишеше ли сделано в Русия и адрес на доставчика? Автопровокация?

    18:32 31.07.2026