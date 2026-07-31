Солидна заплаха за сигурността на енергийните доставки! Ударът с дрон в Египет предизвика опасения и за Суецкия канал

Ударът с дрон, който ден по-рано повреди два танкера за превоз на втечнен газ в египетски води, породи опасения и за сигурността на енергийните доставки през близките Суецки канал и Суецко-средиземноморския петролопровод (SUMED) - важен маршрут за износа на саудитски петрол от началото на войната с Иран, съобщава "Ройтерс".

Докато Иран и неговите съюзници хути атакуваха танкери, преминаващи през Ормузкия проток и протока Баб ел-Мандеб, Суецкият канал продължаваше да осигурява безопасен северен маршрут за износ на саудитски енергийни товари от пристанищата на Червено море.

Иран заплаши да спре целия износ на енергийни суровини от Близкия изток, заявявайки, че от региона не трябва да се изнася никакъв петрол, докато Съединените щати блокират ирански танкери.

Макар че никоя страна не е поела отговорност за атаката с дрон в сряда срещу двата танкера в египетското пристанище Дамиета, разположено на един от ръкавите на делтата на Нил близо до Средиземно море, нито публично е отправяла заплахи към Суецкия канал, потенциалният риск за този стратегически морски проход засили тревогите на пазарите.

"Преминаването през Червено море, дори по по-дългия маршрут през Средиземно море, може да бъде поставено под риск. Това застрашава до пет милиона барела петрол дневно, които в момента могат да заобикалят Ормузкия проток", заяви Саул Кавоник, ръководител на отдела за енергийни изследвания в консултантската компания MST Marquee.

В момента през Ормузкия проток, през който преди преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, преминават изключително малко танкери.

След началото на войната Саудитска Арабия пренасочи по-голямата част от износа на своя петрол към Червено море. Заплахите и атаките на хутите от миналата седмица насам обаче накараха много танкери да преустановят използването на този маршрут.

Според данни на компанията за пазарни анализи Kpler все по-големи количества саудитски петрол и други товари се насочват на север през Червено море към Суецкия канал.

За клиентите в Азия това означава по-дълго плаване около Африка.

През юли обемът на петрола, транспортиран по тръбопровода SUMED, който пресича Египет от Червено море до средиземноморското пристанище Сиди Керир, е нараснал до 28,79 милиона барела спрямо 19,52 милиона барела през април - преди заплахата на хутите от 20 юли да възпрепятстват износа на саудитски петрол през протока Баб ел-Мандеб.

Според данни за проследяване на корабите от платформата MarineTraffic, публикувани в четвъртък, около 30 кораба са край Порт Саид - при средиземноморския вход на Суецкия канал, в сравнение с около 20 по-рано през седмицата.

"Наблюдаваме ясно увеличение на броя на танкерите за суров петрол и кондензат, които след товарене в Червено море се насочват на север", заяви Джордж Морис от компанията за енергийни анализи Vortexa, като отдаде тази промяна на заплахите от страна на хутите.

Въпреки това суровият петрол продължава да се транспортира на юг през протока Баб ел-Мандеб, макар и в около два пъти по-малък обем в сравнение с началото на месеца, показват данните на Kpler. Около 43% от товаренето на петрол в Янбу сега е насочено на юг, при 81% през юни.