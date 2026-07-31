Внукът на цар Симеон Сакскобургготски се сгоди за лекарка

Европейският кралски календар се обогати с още едно предстоящо тържество. Принц Мирко Панагюрски, най-големият син на княз Кубрат и внук на последния български цар Симеон II, обяви годежа си с д-р Марта Ембид. Двамата се запознават, докато завършват специализацията си по медицина в испанската столица, пише HOLA!, цитирано от vesti.bg
Според испанските медии двойката, която е заедно от 2023 г., ще сключи брак през следващото лято в Мадрид — градът, който има фундаментално значение и за двамата.
A royal wedding is on the way! How Prince Mirko of Bulgaria found love with a fellow doctor in Madridhttps://t.co/QJpeuLHgu6 pic.twitter.com/fDjWMgoYpN
— Tatler (@Tatlermagazine) July 29, 2026
Това, което прави годежа им изключително специален, не са само благородническите корени. За разлика от много млади представители на кралски фамилии в Европа, принц Мирко е посветил живота си на хуманната професия, а бъдещата му съпруга споделя абсолютно същата кариера.
Въпреки принадлежността си към царското семейство, принц Мирко живее далеч от публичните и официалните кралски прояви. Роден в Мадрид, той завършва медицина в Университета на Навара, след което специализира обща и храносмилателна хирургия в болница „Клинико Сан Карлос“.
Именно в болничните коридори той среща д-р Марта Ембид, която по същото време специализира анестезиология и реанимация. Споделената им отдаденост към медицината и грижата за пациентите постепенно прераства в дълбока лична връзка.
Принц Мирко наследява любовта към медицината от своя баща, княз Кубрат Панагюрски — един от най-уважаваните и известни хирурзи в Испания. Младият принц неведнъж е споделял, че баща му е неговият най-голям пример за подражание в живота и професията.
И двамата годеници са родени в Мадрид, където са преминали през цялото си академично и медицинско обучение. Една от първите им по-публични появи заедно бе през април 2024 г., когато присъстваха на сватбата на кмета на Мадрид Хосе Луис Мартинес-Алмейда, редом до представители на испанското кралско семейство.
Принц Мирко е внук на Симеон II, който след десетилетия в изгнание бе избран и за министър-председател на България в периода 2001–2005 г. Въпреки че монархията в България е премахната през 1946 г., семейството поддържа близки исторически и приятелски връзки с редица европейски кралски династии, особено в Испания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За 800 дни
Коментиран от #19, #27
16:39 31.07.2026
2 Без име
16:40 31.07.2026
3 Скорцени
16:46 31.07.2026
4 хаха
Колкото е и "кралска сватба". ХАХАХА
16:47 31.07.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #11, #14
16:47 31.07.2026
6 Специалист
16:48 31.07.2026
7 Една кокошка
16:49 31.07.2026
8 Боруна Лом
16:54 31.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 морския
16:55 31.07.2026
11 Боруна Лом
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":АААА, ИМА БАЦЕ..У ФАКУЛТЕТО!
16:55 31.07.2026
12 а бе
16:55 31.07.2026
13 6135
16:55 31.07.2026
14 оня с коня
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":абе нямало крале и ралици щом КУРВИТЕса станали МИСИРКИ значи всичко има
16:58 31.07.2026
15 Евгени от Алфапласт
16:59 31.07.2026
16 Питам
2. На коя България посоченото по-горе лице е цар?
3. До кога разни мисири и мисирки ще титуловат изпечения мошеник и крадец с титлата цар след като и домашните му не се обръщат към него с титлата ЦАРЮ ?
Коментиран от #22
17:01 31.07.2026
17 върнатите
17:03 31.07.2026
18 пешо
17:03 31.07.2026
19 Българин
До коментар #1 от "За 800 дни":Ако не ги е проиграл в казиното вече, може и да има.
17:05 31.07.2026
20 Пилотът Гошу
Никой от фамилията му няма общо с България, освен че от десетилетия крадат от нас…
17:10 31.07.2026
21 АБЕ...
17:19 31.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Панагюрище
17:29 31.07.2026
24 Механик
България НЯМА цар по 3 причини:
1.България по конституция е РЕПУБЛИКА. Републиките нямат цар.
2.Симеон КобурСкотски НЕ е коронясван и никога не е бил цар.
3.Симеон КобурСкотски дойде в БГ, официално се отказа от всякакви титли и стана МИНИСТР ПРЕДСЕДАТЕЛ. Няма как един цар да е министър, както и обратното. Защото това е носенс и е нещо като "железна дъска".
17:30 31.07.2026
25 Стеф
Кадърните тук са "втора ръка", но това са избрали!
17:39 31.07.2026
26 Павел Пенев
17:52 31.07.2026
27 Павел Пенев
До коментар #1 от "За 800 дни":Проф. Божидар Димитров като беше шеф на НИМ изкупи роклята и гащите на Калина от сватбата с Кико Муньос и ги изложи в музея и така сватбата организирана от фалшивия цар му излезе безплатна. Още една кражба извършена от Симеончо,този велик комарджия,алкохолик и народен грабител. По късно като премиер назначи зет си мореплавателя Кико Муньос в нашето посолство в Париж като градинар с 8000 евро заплата. Също така отмъкна 1200 дка гора в Рила, изряза дърветата и ги продаде в Гърция за милиони. До сега откакто се е върнал от Испания е оплячкосал около 280 милиона. Гнусно нищожество.
18:13 31.07.2026
28 ⚒️⚒️⚒️⚒️
Коментиран от #29
18:16 31.07.2026
29 доктор Цветелина Сали
До коментар #28 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Може да си направи частна болница в някой от семейните имоти, работа има много. Аз и кака за 3 месеца обслужихме 4000 пациенти, всички по здравна каса и никой от тях не разбра кога е лекуван.
18:30 31.07.2026