Внукът на цар Симеон Сакскобургготски се сгоди за лекарка

Европейският кралски календар се обогати с още едно предстоящо тържество. Принц Мирко Панагюрски, най-големият син на княз Кубрат и внук на последния български цар Симеон II, обяви годежа си с д-р Марта Ембид. Двамата се запознават, докато завършват специализацията си по медицина в испанската столица, пише HOLA!, цитирано от vesti.bg

Според испанските медии двойката, която е заедно от 2023 г., ще сключи брак през следващото лято в Мадрид — градът, който има фундаментално значение и за двамата.

A royal wedding is on the way! How Prince Mirko of Bulgaria found love with a fellow doctor in Madridhttps://t.co/QJpeuLHgu6 pic.twitter.com/fDjWMgoYpN — Tatler (@Tatlermagazine) July 29, 2026

Това, което прави годежа им изключително специален, не са само благородническите корени. За разлика от много млади представители на кралски фамилии в Европа, принц Мирко е посветил живота си на хуманната професия, а бъдещата му съпруга споделя абсолютно същата кариера.

Въпреки принадлежността си към царското семейство, принц Мирко живее далеч от публичните и официалните кралски прояви. Роден в Мадрид, той завършва медицина в Университета на Навара, след което специализира обща и храносмилателна хирургия в болница „Клинико Сан Карлос“.

Именно в болничните коридори той среща д-р Марта Ембид, която по същото време специализира анестезиология и реанимация. Споделената им отдаденост към медицината и грижата за пациентите постепенно прераства в дълбока лична връзка.

Принц Мирко наследява любовта към медицината от своя баща, княз Кубрат Панагюрски — един от най-уважаваните и известни хирурзи в Испания. Младият принц неведнъж е споделял, че баща му е неговият най-голям пример за подражание в живота и професията.

И двамата годеници са родени в Мадрид, където са преминали през цялото си академично и медицинско обучение. Една от първите им по-публични появи заедно бе през април 2024 г., когато присъстваха на сватбата на кмета на Мадрид Хосе Луис Мартинес-Алмейда, редом до представители на испанското кралско семейство.

Принц Мирко е внук на Симеон II, който след десетилетия в изгнание бе избран и за министър-председател на България в периода 2001–2005 г. Въпреки че монархията в България е премахната през 1946 г., семейството поддържа близки исторически и приятелски връзки с редица европейски кралски династии, особено в Испания.