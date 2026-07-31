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Внукът на цар Симеон Сакскобургготски се сгоди за лекарка

Внукът на цар Симеон Сакскобургготски се сгоди за лекарка

31 Юли, 2026 16:35 1 439 29

  • принц мирко-
  • симеон сакскобургготски-
  • марта ембид-
  • сгоди

Кралска сватба в Мадрид

Внукът на цар Симеон Сакскобургготски се сгоди за лекарка - 1
Снимка: X
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Европейският кралски календар се обогати с още едно предстоящо тържество. Принц Мирко Панагюрски, най-големият син на княз Кубрат и внук на последния български цар Симеон II, обяви годежа си с д-р Марта Ембид. Двамата се запознават, докато завършват специализацията си по медицина в испанската столица, пише HOLA!, цитирано от vesti.bg

Според испанските медии двойката, която е заедно от 2023 г., ще сключи брак през следващото лято в Мадрид — градът, който има фундаментално значение и за двамата.

Това, което прави годежа им изключително специален, не са само благородническите корени. За разлика от много млади представители на кралски фамилии в Европа, принц Мирко е посветил живота си на хуманната професия, а бъдещата му съпруга споделя абсолютно същата кариера.

Въпреки принадлежността си към царското семейство, принц Мирко живее далеч от публичните и официалните кралски прояви. Роден в Мадрид, той завършва медицина в Университета на Навара, след което специализира обща и храносмилателна хирургия в болница „Клинико Сан Карлос“.

Именно в болничните коридори той среща д-р Марта Ембид, която по същото време специализира анестезиология и реанимация. Споделената им отдаденост към медицината и грижата за пациентите постепенно прераства в дълбока лична връзка.

Принц Мирко наследява любовта към медицината от своя баща, княз Кубрат Панагюрски — един от най-уважаваните и известни хирурзи в Испания. Младият принц неведнъж е споделял, че баща му е неговият най-голям пример за подражание в живота и професията.

И двамата годеници са родени в Мадрид, където са преминали през цялото си академично и медицинско обучение. Една от първите им по-публични появи заедно бе през април 2024 г., когато присъстваха на сватбата на кмета на Мадрид Хосе Луис Мартинес-Алмейда, редом до представители на испанското кралско семейство.

Принц Мирко е внук на Симеон II, който след десетилетия в изгнание бе избран и за министър-председател на България в периода 2001–2005 г. Въпреки че монархията в България е премахната през 1946 г., семейството поддържа близки исторически и приятелски връзки с редица европейски кралски династии, особено в Испания.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За 800 дни

    29 7 Отговор
    От даровете на сватбата му има голяма част от Българският Народ...-дедо му бая изкраде и сега от тези средства сватбени подараци ще има...

    Коментиран от #19, #27

    16:39 31.07.2026

  • 2 Без име

    24 7 Отговор
    Мирко Панагюрски подхожда само на римлянин.

    16:40 31.07.2026

  • 3 Скорцени

    22 7 Отговор
    с.мърт на Кобурга и цялата им скотска фамилия

    16:46 31.07.2026

  • 4 хаха

    20 3 Отговор
    "Принц" е на м амка ви мисирки ориенталски.

    Колкото е и "кралска сватба". ХАХАХА

    16:47 31.07.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    26 4 Отговор
    България е РЕПУБЛИКА - няма царе, принцове и принцеси...

    Коментиран от #11, #14

    16:47 31.07.2026

  • 6 Специалист

    16 3 Отговор
    И нас обикновенните какво ни интересува

    16:48 31.07.2026

  • 7 Една кокошка

    13 1 Отговор
    Да не би да е психоложка 😀

    16:49 31.07.2026

  • 8 Боруна Лом

    14 3 Отговор
    ПОРЕДНИЯТ ПАРАЗИТ!ЦАРО С КАКВО СЕ ИЗДЪРЖА?

    16:54 31.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 морския

    9 1 Отговор
    бмх за г-н никой !

    16:55 31.07.2026

  • 11 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    АААА, ИМА БАЦЕ..У ФАКУЛТЕТО!

    16:55 31.07.2026

  • 12 а бе

    14 1 Отговор
    никакви царе и князе не са ни тези наложени персони

    16:55 31.07.2026

  • 13 6135

    14 1 Отговор
    Какъв цар бе, да ви онождам Родител 1

    16:55 31.07.2026

  • 14 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    абе нямало крале и ралици щом КУРВИТЕса станали МИСИРКИ значи всичко има

    16:58 31.07.2026

  • 15 Евгени от Алфапласт

    14 0 Отговор
    Принц Мирко кому точно е принц? Деда му, комарджията, с какво друго е е известен, освен кражбите, разбира се?

    16:59 31.07.2026

  • 16 Питам

    13 0 Отговор
    1. Симеон Борисов Фердинандов кога е бил коронясван за цар?
    2. На коя България посоченото по-горе лице е цар?
    3. До кога разни мисири и мисирки ще титуловат изпечения мошеник и крадец с титлата цар след като и домашните му не се обръщат към него с титлата ЦАРЮ ?

    Коментиран от #22

    17:01 31.07.2026

  • 17 върнатите

    1 1 Отговор
    кости на Фердинанд бяха тест за лоялност на династията към третата българска държава, който поръчителите на това събитие не издържаха.......!

    17:03 31.07.2026

  • 18 пешо

    12 0 Отговор
    тоя ако принц български аз сум принца на вселената , саксите нямат нищо българско

    17:03 31.07.2026

  • 19 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "За 800 дни":

    Ако не ги е проиграл в казиното вече, може и да има.

    17:05 31.07.2026

  • 20 Пилотът Гошу

    10 0 Отговор
    Кво ги развявате мине се, не мине някой ден… Нито баща му е цар, нито е бил цар (не е коронясван, а нещата трябва да се правят правилно при тези неща), България е република, та на какво точно е принц този?
    Никой от фамилията му няма общо с България, освен че от десетилетия крадат от нас…

    17:10 31.07.2026

  • 21 АБЕ...

    9 0 Отговор
    Само да попитам за един прЕател тия сИКскобургодски на кой народ са КРАЛЕ щото доколкото знам България е народна република....или нещо паметта ме лъже

    17:19 31.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Панагюрище

    7 0 Отговор
    Слава на нашио принц Мирко, царската махала в Панагюрище ще ударят един мощен кючек в чест на своя вожд.

    17:29 31.07.2026

  • 24 Механик

    8 1 Отговор
    Хайде стига с тоя цар!
    България НЯМА цар по 3 причини:
    1.България по конституция е РЕПУБЛИКА. Републиките нямат цар.
    2.Симеон КобурСкотски НЕ е коронясван и никога не е бил цар.
    3.Симеон КобурСкотски дойде в БГ, официално се отказа от всякакви титли и стана МИНИСТР ПРЕДСЕДАТЕЛ. Няма как един цар да е министър, както и обратното. Защото това е носенс и е нещо като "железна дъска".

    17:30 31.07.2026

  • 25 Стеф

    2 2 Отговор
    Честито на младите! И да заповядат в България!
    Кадърните тук са "втора ръка", но това са избрали!

    17:39 31.07.2026

  • 26 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Дядо им никога не е бил цар,бащите князе а те принцове. Те са монархо фашистки психопати, които умело правят българите на глупаци. За това ползват услугите на платени подлоги журналисти,които втълпяват тази опашата лъжа.

    17:52 31.07.2026

  • 27 Павел Пенев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "За 800 дни":

    Проф. Божидар Димитров като беше шеф на НИМ изкупи роклята и гащите на Калина от сватбата с Кико Муньос и ги изложи в музея и така сватбата организирана от фалшивия цар му излезе безплатна. Още една кражба извършена от Симеончо,този велик комарджия,алкохолик и народен грабител. По късно като премиер назначи зет си мореплавателя Кико Муньос в нашето посолство в Париж като градинар с 8000 евро заплата. Също така отмъкна 1200 дка гора в Рила, изряза дърветата и ги продаде в Гърция за милиони. До сега откакто се е върнал от Испания е оплячкосал около 280 милиона. Гнусно нищожество.

    18:13 31.07.2026

  • 28 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 0 Отговор
    Само, да не идва във, България, че "няма да има претенции" за някоя гора

    Коментиран от #29

    18:16 31.07.2026

  • 29 доктор Цветелина Сали

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Може да си направи частна болница в някой от семейните имоти, работа има много. Аз и кака за 3 месеца обслужихме 4000 пациенти, всички по здравна каса и никой от тях не разбра кога е лекуван.

    18:30 31.07.2026