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Барселона е разследвана заради опита да привлече Хулиан Алварес

Барселона е разследвана заради опита да привлече Хулиан Алварес

31 Юли, 2026 18:06 608 0

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Испанската футболна федерация започна проверка след жалба на Атлетико Мадрид за предполагаем незаконен контакт с аржентинския нападател

Барселона е разследвана заради опита да привлече Хулиан Алварес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Испанската кралска футболна федерация (RFEF) официално започна разследване срещу Барселона във връзка с опита на клуба да привлече нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес.

Разследването беше инициирано след жалба на Атлетико, подадена още на 30 юни. Според мадридския клуб Барселона е осъществила нерегламентиран контакт с играча извън трансферния прозорец, след като стана известно и за оферта на стойност 100 милиона евро.

По информация на “MARCA”, федерацията вече е уведомила Барселона за започналата процедура и е поискала както от каталунците, така и от Атлетико да представят своята версия на събитията.

След като бъдат разгледани позициите на двата клуба, дисциплинарната комисия на RFEF ще прецени дали има основания за повдигане на обвинения срещу Барселона. Очаква се каталунският клуб също да подаде официално възражение по случая.


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