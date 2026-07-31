Новини
България »
Всички градове »
Пожар пламна в Национален парк „Пирин“, хеликоптер на „Гранична полиция“ се включи в гасенето

Пожар пламна в Национален парк „Пирин“, хеликоптер на „Гранична полиция“ се включи в гасенето

31 Юли, 2026 19:04 591 12

  • пожар-
  • национален парк пирин-
  • хеликоптер-
  • гасене-
  • гранична полиция

След продължилата през цялата нощ борба с пламъците пожарът вече е овладян и разпространението му е ограничено. Екипите продължават работа на терен, като изграждат противопожарни просеки, за да предотвратят повторно възпламеняване и окончателно да локализират огнището.

Пожар пламна в Национален парк „Пирин“, хеликоптер на „Гранична полиция“ се включи в гасенето - 1
Снимка: Национален парк Пирин
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Пожар избухна в района под връх Шаралия в Национален парк „Пирин“, на около 2150 метра надморска височина. Сигналът за огнената стихия е подаден около 20:30 часа в четвъртък вечерта, съобщават от Нова телевизия.
Веднага след получаването му към мястото са насочени служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, към които се присъединяват екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Благоевград, както и планински спасители от отряда в Сандански.

В гасенето се включва и хеликоптер на „Гранична полиция”, който доставил вода и противопожарен инвентар до труднодостъпния район. Машината е извършила сложна маневра, като достига до изключително стръмен и труднодостъпен планински ръб, за да бъдат безопасно разтоварени необходимите материали.
По оценка на участниците в операцията, това е акция без аналог, извършвана досега в Национален парк „Пирин“, информират от МОСВ.
Гасенето било изключително затруднено заради пресечения терен и голямата денивелация в района, които правят достъпа до огнището труден и създават сериозни рискове за участниците в операцията.
След продължилата през цялата нощ борба с пламъците пожарът вече е овладян и разпространението му е ограничено. Екипите продължават работа на терен, като изграждат противопожарни просеки, за да предотвратят повторно възпламеняване и окончателно да локализират огнището.
От Национален парк „Пирин“ подчертават, че през нощта служителите на парка, пожарникарите и планинските спасители са работили без прекъсване в тежки високопланински условия, за да не допуснат разрастване на пожара и да защитят горските масиви.

Допълнителна информация за причините за възникването на пожара и засегнатата площ ще бъде предоставена след приключване на операцията.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пръ + д !

    11 3 Отговор
    Лива !

    Държава !

    Не може Да Си Опази !

    Територията !

    Само 111 хиляди !

    Квадратни Километра !

    19:08 31.07.2026

  • 2 Чума

    1 4 Отговор
    Италианска Агуста 139

    19:12 31.07.2026

  • 3 Супер

    8 1 Отговор
    подготвени другарите за всяка такава ситуация , бе , няма що !

    19:13 31.07.2026

  • 4 Госあ

    4 4 Отговор
    Добре че пожарникарО го нема, че пожарите да не горят седмици ! Нали помним ?

    19:13 31.07.2026

  • 5 .....

    3 3 Отговор
    Баце нема ли да се включи?

    19:17 31.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Това са

    3 4 Отговор
    само овчари. Нормален човек там няма да се качи. Горят клека за да отворят пасища. ТПИ човекоподобни.

    19:23 31.07.2026

  • 8 Много сте зле

    3 1 Отговор
    Мароко нападна ЕС с 60 000 урода,те пак за милиционери пишат!

    19:33 31.07.2026

  • 9 плевен

    4 0 Отговор
    Не беше толкова отдавна, когато руската авиация гасеше пожари в българските планини. Но американската телевизия не го помни и иска и ние да го забравим.

    19:36 31.07.2026

  • 10 Край Безмер

    5 0 Отговор
    КОГА?

    19:38 31.07.2026

  • 11 Дон Кихот

    1 1 Отговор
    Безумие е да палиш гората. Това е абсолютно престъпление. Не е много далеч от убийство. Убиваш бавно, неусетно, но мащабно и продължително във времето - ето това е което правиш… ти престъпнико от ада изпълзял.

    19:41 31.07.2026

  • 12 дано скоро и безмер изгори!

    0 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    20:10 31.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол