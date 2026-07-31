Пожар пламна в Национален парк „Пирин“, хеликоптер на „Гранична полиция“ се включи в гасенето

Пожар избухна в района под връх Шаралия в Национален парк „Пирин“, на около 2150 метра надморска височина. Сигналът за огнената стихия е подаден около 20:30 часа в четвъртък вечерта, съобщават от Нова телевизия.
Веднага след получаването му към мястото са насочени служители на Дирекция „Национален парк Пирин“, към които се присъединяват екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Благоевград, както и планински спасители от отряда в Сандански.
В гасенето се включва и хеликоптер на „Гранична полиция”, който доставил вода и противопожарен инвентар до труднодостъпния район. Машината е извършила сложна маневра, като достига до изключително стръмен и труднодостъпен планински ръб, за да бъдат безопасно разтоварени необходимите материали.
По оценка на участниците в операцията, това е акция без аналог, извършвана досега в Национален парк „Пирин“, информират от МОСВ.
Гасенето било изключително затруднено заради пресечения терен и голямата денивелация в района, които правят достъпа до огнището труден и създават сериозни рискове за участниците в операцията.
След продължилата през цялата нощ борба с пламъците пожарът вече е овладян и разпространението му е ограничено. Екипите продължават работа на терен, като изграждат противопожарни просеки, за да предотвратят повторно възпламеняване и окончателно да локализират огнището.
От Национален парк „Пирин“ подчертават, че през нощта служителите на парка, пожарникарите и планинските спасители са работили без прекъсване в тежки високопланински условия, за да не допуснат разрастване на пожара и да защитят горските масиви.
Допълнителна информация за причините за възникването на пожара и засегнатата площ ще бъде предоставена след приключване на операцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пръ + д !
Държава !
Не може Да Си Опази !
Територията !
Само 111 хиляди !
Квадратни Километра !
19:08 31.07.2026
2 Чума
19:12 31.07.2026
3 Супер
19:13 31.07.2026
4 Госあ
19:13 31.07.2026
5 .....
19:17 31.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Това са
19:23 31.07.2026
8 Много сте зле
19:33 31.07.2026
9 плевен
19:36 31.07.2026
10 Край Безмер
19:38 31.07.2026
11 Дон Кихот
19:41 31.07.2026
12 дано скоро и безмер изгори!
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
20:10 31.07.2026