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Каземиро: Дойдох в Интер Маями, за да играя с “Бога на футбола”

Каземиро: Дойдох в Интер Маями, за да играя с “Бога на футбола”

31 Юли, 2026 18:31 681 2

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Бразилецът нарече аржентинеца „Бога на футбола“ и призна, че това е основната причина да избере клуба от МЛС

Каземиро: Дойдох в Интер Маями, за да играя с “Бога на футбола” - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Новото попълнение на Интер Маями Каземиро заяви, че основната причина да продължи кариерата си в САЩ е възможността да играе редом до Лионел Меси, когото определя като най-великия футболист в историята.

Бразилският халф дебютира за тима при победата с 1:0 над Монреал, а сега очаква с нетърпение първия си мач заедно с осемкратния носител на „Златната топка“, който се завърна към тренировки след Световното първенство.

„Дойдох единствено, за да играя с най-великия футболист на всички времена. Искам да му помогна да продължи да печели. Той е победител, а аз също искам да печеля. Меси е един от, ако не и Богът на футбола“, каза Каземиро.

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед разкри, че е имал оферти от Италия и други първенства, но е избрал Интер Маями именно заради възможността да бъде съотборник на аржентинеца.

Каземиро и Меси многократно са били съперници в Ел Класико, когато бразилецът носеше екипа на Реал Мадрид.

„Меси ми създаваше толкова много проблеми. Никога не можех да го спра сам – винаги имах нужда от помощта на съотборниците си. Сега съм щастлив, че ще играя с него и ще се опитам да му помогна да печели още трофеи“, добави той.


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  • 1 Янко

    1 2 Отговор
    За първи път видях как бога на футбола рева

    18:53 31.07.2026

  • 2 Бай амед сиганина

    3 4 Отговор
    Не е бога на футбола а е принцесата на инфантино

    19:01 31.07.2026

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