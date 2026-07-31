Каземиро: Дойдох в Интер Маями, за да играя с “Бога на футбола”

Новото попълнение на Интер Маями Каземиро заяви, че основната причина да продължи кариерата си в САЩ е възможността да играе редом до Лионел Меси, когото определя като най-великия футболист в историята.

Бразилският халф дебютира за тима при победата с 1:0 над Монреал, а сега очаква с нетърпение първия си мач заедно с осемкратния носител на „Златната топка“, който се завърна към тренировки след Световното първенство.

„Дойдох единствено, за да играя с най-великия футболист на всички времена. Искам да му помогна да продължи да печели. Той е победител, а аз също искам да печеля. Меси е един от, ако не и Богът на футбола“, каза Каземиро.

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед разкри, че е имал оферти от Италия и други първенства, но е избрал Интер Маями именно заради възможността да бъде съотборник на аржентинеца.

Каземиро и Меси многократно са били съперници в Ел Класико, когато бразилецът носеше екипа на Реал Мадрид.

„Меси ми създаваше толкова много проблеми. Никога не можех да го спра сам – винаги имах нужда от помощта на съотборниците си. Сега съм щастлив, че ще играя с него и ще се опитам да му помогна да печели още трофеи“, добави той.