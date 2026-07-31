Байер Леверкузен с интерес към Мигел Гутиерес от Наполи

След като Алехандро Грималдо пое към Атлетико Мадрид, ръководството на Байер Леверкузен е изправено пред предизвикателството да запълни празнината в защитата. Въпреки че „аспирините“ ще пропуснат вълнението на Шампионската лига през следващия сезон и ще се състезават в Лига Европа, амбициите им остават високи.

Според водещи немски издания, Байер Леверкузен е насочил вниманието си към Мигел Гутиерес – един от ключовите защитници на Наполи. Испанецът, който впечатли с изявите си през изминалия сезон, е смятан за идеалния заместник на напусналия Грималдо. Ръководството на германския клуб вижда в лицето на Гутиерес не само стабилност в дефанзивен план, но и потенциал за развитие.

Въпреки че Наполи настоява за трансферна сума от порядъка на 30 милиона евро за 25-годишния си футболист, Байер Леверкузен все още не е склонен да плати исканата цена. Въпреки това, последните информации сочат, че диалогът между двата клуба протича конструктивно и сделката може да бъде финализирана в близките дни.

През изминалата кампания Мигел Гутиерес записа 36 участия във всички турнири с екипа на Наполи, доказвайки се като един от най-надеждните играчи в отбора.