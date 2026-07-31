Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тонали: Де Дзерби ме убеди да избера Тотнъм

Тонали: Де Дзерби ме убеди да избера Тотнъм

31 Юли, 2026 19:18 396 0

  • нюкасъл-
  • трансфер-
  • тотнъм-
  • лондон-
  • роберто де дзерби

Италианският халф призна, че визията на новия мениджър е била решаваща за трансфера му в Северен Лондон

Тонали: Де Дзерби ме убеди да избера Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Новото попълнение на Тотнъм Сандро Тонали разкри, че именно проектът и футболната философия на Роберто Де Дзерби са го убедили да премине при „шпорите“, въпреки интереса от друг клуб от Висшата лига.

26-годишният италианец пристигна от Нюкасъл срещу сума до 100 милиона паунда, превръщайки се в най-скъпия трансфер в историята на Тотнъм.

„След края на сезона със съпругата ми решихме, че искаме промяна. Разговаряхме с два клуба, но след срещата с Тотнъм веднага разбрах, че това е правилният избор. Усетихме 100% страст и 100% сериозност“, сподели Тонали пред “Daily Mail”.

Халфът призна, че животът в Лондон е бил второстепенен фактор.

„Лондон и животът извън футбола бяха около 10% от решението. Разликата направиха Роберто Де Дзерби и спортният директор Йохан Ланге. Още след първия разговор казах на семейството си, че това може да бъде едно от най-добрите решения в кариерата ми.“

Тонали изкара три сезона в Нюкасъл, където спечели Купата на лигата през 2025 г. и записа 110 мача, 10 гола и 9 асистенции.

Италианецът благодари и на бившия си мениджър Еди Хау, но подчерта, че стилът на Де Дзерби му подхожда повече.

„Еди беше фантастичен с мен, но Де Дзерби работи много върху тактиката и играта с топката. Ние сме голям отбор с големи футболисти и искаме да доминираме чрез притежанието на топката“, каза още Тонали.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове