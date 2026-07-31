Тонали: Де Дзерби ме убеди да избера Тотнъм

Новото попълнение на Тотнъм Сандро Тонали разкри, че именно проектът и футболната философия на Роберто Де Дзерби са го убедили да премине при „шпорите“, въпреки интереса от друг клуб от Висшата лига.

26-годишният италианец пристигна от Нюкасъл срещу сума до 100 милиона паунда, превръщайки се в най-скъпия трансфер в историята на Тотнъм.

„След края на сезона със съпругата ми решихме, че искаме промяна. Разговаряхме с два клуба, но след срещата с Тотнъм веднага разбрах, че това е правилният избор. Усетихме 100% страст и 100% сериозност“, сподели Тонали пред “Daily Mail”.

Халфът призна, че животът в Лондон е бил второстепенен фактор.

„Лондон и животът извън футбола бяха около 10% от решението. Разликата направиха Роберто Де Дзерби и спортният директор Йохан Ланге. Още след първия разговор казах на семейството си, че това може да бъде едно от най-добрите решения в кариерата ми.“

Тонали изкара три сезона в Нюкасъл, където спечели Купата на лигата през 2025 г. и записа 110 мача, 10 гола и 9 асистенции.

Италианецът благодари и на бившия си мениджър Еди Хау, но подчерта, че стилът на Де Дзерби му подхожда повече.

„Еди беше фантастичен с мен, но Де Дзерби работи много върху тактиката и играта с топката. Ние сме голям отбор с големи футболисти и искаме да доминираме чрез притежанието на топката“, каза още Тонали.