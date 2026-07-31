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Антъни Джошуа ще нокаутира Тайсън Фюри в шести рунд, убеден е Олександър Усик

Антъни Джошуа ще нокаутира Тайсън Фюри в шести рунд, убеден е Олександър Усик

31 Юли, 2026 17:39 635 3

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Украинският шампион вярва в категоричен успех на бившия си съперник в очаквания мегасблъсък

Антъни Джошуа ще нокаутира Тайсън Фюри в шести рунд, убеден е Олександър Усик - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Светът на бокса е в трескаво очакване на грандиозния сблъсък между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри, а думите на Олександър Усик хвърлят още повече светлина върху предстоящата битка. Украинският ас, който вече е мерил сили и с двамата британски титани, не крие увереността си: Джошуа ще излезе победител – и то по категоричен начин.

В интервю за британския "Мирър" Усик не остави място за съмнения. Според него, Антъни Джошуа ще приключи двубоя още в шестия рунд, след като пласира мощен десен прав, който ще изпрати Фюри на пода. "Вярвам, че Джошуа ще нокаутира Фюри в шести рунд," заяви категорично украинецът, който отлично познава стила и на двамата.

Любопитен е фактът, че Усик, който отне световните титли на Джошуа в два епични двубоя, сега е сред най-големите му поддръжници. Двамата вече работят в тясно сътрудничество, като Джошуа черпи опит от украинския шампион и неговия екип в подготовката си за най-голямото предизвикателство в кариерата си.

Усик подчертава, че през последните месеци Джошуа е израснал не само като спортист, но и като личност. "Антъни вече е друг човек – по-зрял, по-уверен, по-решителен," споделя Усик. Според него именно способността на Джошуа да признава грешките си и да се учи от тях го отличава от останалите и му дава предимство срещу Фюри.

Докато феновете броят дните до мегасблъсъка, остава неясно къде ще се проведе двубоят. Великобритания и САЩ са сред обсъжданите варианти, но официално решение все още няма. Промоутърът Еди Хърн уверява, че до дни ще има яснота по въпроса.

Въпреки неизвестностите около мястото на срещата, за Усик изходът е ясен. Украинският шампион е убеден, че Антъни Джошуа ще излезе от ринга като победител – и то далеч преди финалния гонг.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анди Руиз

    2 1 Отговор
    Фюри е класи над нигерийския британец, няма никакъв шанс срещу циганския крал.

    17:43 31.07.2026

  • 2 Някой

    3 0 Отговор
    Гледа ли последното театро на Джошуа, където пада 2 пъти в нокдаун първият рунд, а вторият бие с нокаут.
    Като нищо вече и двамата ще са зле.

    17:50 31.07.2026

  • 3 МП4

    2 0 Отговор
    Усик вече е предобрил с тренировките е трезав ум и е бутнал освен масло и антифриз. Джошуа има сламена глава , стъклена брада и психика на заек. Джипсито го е взел на кантара 70% А в мача ще му играе родео и страхливия ще бъде отказан !!

    18:02 31.07.2026

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