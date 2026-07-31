Реми между Славия и Локомотив София в Овча купел

Мачът Славия - Локомотив София завърши без победител – 1:1, на стадион „Александър Шаламанов“.

Още от първия съдийски сигнал гостите от „Надежда“ демонстрираха амбиция и натиск, като Делев бе близо до откриване на резултата, но неговият удар с глава не намери целта. "Белите" не останаха длъжни и отвърнаха с бързи контраатаки, при които Николов и Костадинов изпуснаха да реализират.

В 36-ата минута Локомотив София успя да материализира превъзходството си. След изпълнение на ъглов удар топката попадна у Николас Пенев – син на Любослав Пенев, който с премерен изстрел, отклонил се в защитник, изведе „железничарите“ напред.

Радостта на гостите обаче трая само миг – пет минути по-късно груба грешка на Красимир Станоев при изнасянето на топката позволи на Иван Минчев да се възползва и да възстанови равенството с хладнокръвен удар.

След почивката интригата се запази до последния съдийски сигнал. Локомотив София стигна до ново попадение чрез Райчев, но радостта им бе попарена от намесата на ВАР, който маркира тънка засада и голът бе отменен.

Славия също имаше златен шанс да грабне трите точки, но Балде не успя да преодолее стража на гостите.

След този драматичен сблъсък Славия заема деветото място с две точки, докато Локомотив София е осми със същия актив.