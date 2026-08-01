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Инфантино може скоро да се оттегли от поста президент на ФИФА, загубил е контрол над организацията

Инфантино може скоро да се оттегли от поста президент на ФИФА, загубил е контрол над организацията

1 Август, 2026 07:39 907 6

  • джани инфантино-
  • фифа-
  • футбол

Инфантино е загубил подкрепата на служители на ФИФА и контрола над организацията, така че оставката му може да се очаква

Инфантино може скоро да се оттегли от поста президент на ФИФА, загубил е контрол над организацията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джани Инфантино може скоро да се оттегли от поста президент на Международната футболна федерация (ФИФА), съобщава журналистът Ромен Молина в профила си в социалната мрежа X, предаде БТА.

Според Молина, Инфантино е загубил подкрепата на служители на ФИФА и контрола над организацията, така че оставката му може да се очаква.

През април Инфантино обяви намерението си да се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА. Изборите ще се проведат в Мароко на 18 март 2027 година.

56-годишният Инфантино беше избран за президент на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016-а. Той наследи Сеп Блатер, който подаде оставка след множество корупционни скандали. Инфантино беше преизбиран на поста през 2019-а и 2023-а.

Преди няколко дни стана ясно, че Инфантино планира да продаде дял от търговските права за Световното първенство по футбол на частни инвеститори. ФИФА заяви, че тази схема може да донесе приходи от 4,2 милиарда долара. Тази инициатива беше широко критикувана и осъдена от служители, федерации и други организации. УЕФА обяви бойкот на турнирите, администрирани от ФИФА. Това решение беше подкрепено от всички 55 членове на организацията.

Предложението беше отхвърлено и от членовете на Конфедерацията на футболните асоциации на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ). Азиатската футболна конфедерация призова за реформи в управлението на ФИФА.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Дзак

    8 1 Отговор
    И без това почти не гледаме футбол!

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  • 2 Близкото "приятелство"

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  • 3 Зеления

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    Светът проявява нетърпимост и се противопоставя на подлогите на Дончо, ние тук нашите си ги търпим и им гледаме доволните физиономии по всяка телевизия.

    07:51 01.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НА ФОТОТО..........

    5 0 Отговор
    ...........ДВАМА ИНФАНТИ ЛИ...........

    07:59 01.08.2026

  • 6 ХиХи

    1 0 Отговор
    Инфантилю да изчезва

    08:25 01.08.2026

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