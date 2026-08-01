Инфантино може скоро да се оттегли от поста президент на ФИФА, загубил е контрол над организацията

Джани Инфантино може скоро да се оттегли от поста президент на Международната футболна федерация (ФИФА), съобщава журналистът Ромен Молина в профила си в социалната мрежа X, предаде БТА.

Според Молина, Инфантино е загубил подкрепата на служители на ФИФА и контрола над организацията, така че оставката му може да се очаква.

През април Инфантино обяви намерението си да се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА. Изборите ще се проведат в Мароко на 18 март 2027 година.

56-годишният Инфантино беше избран за президент на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016-а. Той наследи Сеп Блатер, който подаде оставка след множество корупционни скандали. Инфантино беше преизбиран на поста през 2019-а и 2023-а.

Преди няколко дни стана ясно, че Инфантино планира да продаде дял от търговските права за Световното първенство по футбол на частни инвеститори. ФИФА заяви, че тази схема може да донесе приходи от 4,2 милиарда долара. Тази инициатива беше широко критикувана и осъдена от служители, федерации и други организации. УЕФА обяви бойкот на турнирите, администрирани от ФИФА. Това решение беше подкрепено от всички 55 членове на организацията.

Предложението беше отхвърлено и от членовете на Конфедерацията на футболните асоциации на Северна, Централна Америка и Карибите (КОНКАКАФ). Азиатската футболна конфедерация призова за реформи в управлението на ФИФА.