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Инфантино натисна спирачката: пропадна планът за продажба на Световните първенства

Инфантино натисна спирачката: пропадна планът за продажба на Световните първенства

1 Август, 2026 10:17 484 6

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ФИФА се предаде пред мощния обществен натиск по целия свят и се отказа от плана си да продаде дял от печалбите от мондиалите

Инфантино натисна спирачката: пропадна планът за продажба на Световните първенства - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Световната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино „няма да продължи“ с плановете за продажба на дялове в компания, която да управлява търговските и оперативните аспекти на нейните състезания, се посочва в изявление на президента Джани Инфантино, предаде БТА.

Новината за това действие на лидера на световния футбол най-напред беше разпространена от вестник „Ню Йорк пост“, а след това потвърдена и от много други медии, преди да дойде и изявлението на самия Инфантино. Така швейцарецът се предаде пред мощния обществен натиск по целия свят и се отказа от плана си да продаде дял от печалбите от Световното първенство на частни инвестиционни фондове. Планът, който щеше да обхване Световните първенства по футбол за мъже и жени, беше отхвърлен от три континентални конфедерации, като УЕФА настоя, че страните-членки - общо 55 и България в това число, ще бойкотират събитията на ФИФА.

В изявление, публикувано рано в събота, Инфантино заявява: „Проектът „FIFA Forward Enterprise“ имаше за цел да предостави основа за по-нататъшно укрепване на нашите членски-асоциации и нашия спорт по целия свят, особено в онези страни, където подкрепата е най-необходима. И още повече, както казахме от самото начало, да го направим само ако мнозинството от членските асоциации на ФИФА го подкрепят и винаги след консултационен процес с тях, със Съвета на ФИФА, конфедерациите и по-широкия кръг от заинтересовани страни“, започва писмото на президента на световната централа.

„След като внимателно изслушахме всички мнения, стана ясно, че проектът е създал разделения от такова естество, и независимо от нивото на подкрепа, те вече не са в интерес на първоначално поставената цел. Нашата цел винаги е била – и винаги ще бъде – да обединяваме и да подобряваме. В резултат на това предложението няма да бъде реализирано. Занапред намерението ми е да събера отново всички заинтересовани страни в следващите дни и седмици в духа на общия интерес към нашия спорт и с цел да продължим да развиваме футбола навсякъде, особено в онези страни, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа“, се казва в писмото на Инфантино.

Решението му да влезе в посока на продажба на дялове от Световните първенства на мастни инвеститори доведе и до оставката на неговия старши съветник Карлос Кордейло, като агенция АР твърди за разговор на висок тон между двамата, завършил с рязко прекъсване на телефонната линия.

Проектът „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) за управление на турнирите имаше много посоки, но идеята, която отключи протестите по света беше намерението да се продаде 20-процентен дял на частни инвеститори.

„Thrive Eternal“ – компания, основана от Джошуа Кушнър, брат на зетя на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Кушнър, беше определена за водещ инвеститор. До момента тя е отказала да коментира въпроса. В петък пък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е разговарял с Инфантино относно предложението.

Освен бойкота на УЕФА и отхвърлянето от страна на КОНКАКАФ, която представлява държавите от Северна Америка, Централна Америка и Карибите, Азиатската футболна конфедерация призова за „спешно преразглеждане“ на рамката за управление и вземане на решения във ФИФА. От Южна Америка (КОНМЕБОЛ) пък заявиха, че след като този план е бил оповестен пред медиите, те са поискали допълнителни детайли, за да се запознаят.

Против решението за още по-голямо комерсиализиране на Световните първенства се изказаха и редица клубовни шефове, както и легенди на футбола.

Предшественикът на Инфантино – Сеп Блатер пък директно го призова да си подаде оставката или конфедерациите да го свалят от поста.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 далновидността

    0 0 Отговор
    Идеята за продажба бе подкрепена от камата.

    10:27 01.08.2026

  • 2 Колко

    4 0 Отговор
    да е отпаднал? Чичо Дончо знае ли за тази спирачка? Защото той раздава и отменя червените картони.

    10:32 01.08.2026

  • 3 Замесени са

    0 0 Отговор
    Богоизбраният народ.

    10:37 01.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Тоя корумпиран бо"кл"ук трябва да бъде изритан на секундата и докато е на власт никой да не му ходи на световно. Няма по-корумпиран човек, на тая земя, от тоя миз"ерник

    10:41 01.08.2026

  • 6 Любопитко

    0 0 Отговор
    А сега Инфантилня ще връща ли парите барабар с лихвите? Или ще опита да довърши плана го направи под масата?

    10:47 01.08.2026

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