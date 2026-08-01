Азия приветства решението на ФИФА да се откаже от плановете за продажба на дялове от Световното първенство

Президентът на Азиатската футболна конфедерация (АФК) шейх Салман бин Ебрахим Ал-Халифа приветства решението на ФИФА да се откаже от плановете за продажба на дялове от Световното първенство и подчерта необходимостта в бъдеще всички подобни ходове да се обсъждат прозрачно, предаде БТА.

Планът на ФИФА беше да събере до 4,2 милиарда долара чрез продажба на около 20% дял на частни инвеститори в ново подразделение – или корпорация, което щеше да управлява събитията на ФИФА, включително Световното първенство – най-големия спортен форум изобщо.

Предложението, обявено за първи път във вторник, срещна бурна съпротива от регионалните конфедерации, отделни държави, водещи световни политици, футболни легенди, както и от УЕФА и АФК, които пък от своя страна заявиха, че са били изненадани от пристъпването към подобен ход.

След острата реакция от всички страни, рано тази сутрин президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че световната футболна федерация е отменила плановете, след като е „изслушала внимателно всички мнения“.

В писмо, публикувано на уебсайта на АФК, шейх Салман изрази очакванията си „всяка инициатива, която има потенциал да повлияе на световния футбол, да бъде представяна и обсъждана с конфедерациите, Съвета на ФИФА, членските асоциации и други заинтересовани страни по навременен, прозрачен и смислен начин“.

„Бъдещето на световния футбол трябва винаги да се оформя чрез подходящи консултации, колективен диалог и уважение към установените управленски структури на нашия спорт“, заяви той.

Преди два дни той изпрати друго писмо до страните от региона Азия, в което обяснява, че начинът на действие „по този въпрос от страна на ФИФА е напълно неприемлив“.