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Джесика Пегула се класира за финала на турнира по тенис във Вашингтон

Джесика Пегула се класира за финала на турнира по тенис във Вашингтон

2 Август, 2026 08:51 413 1

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32-годишната американка, която триумфира в надпреварата през 2019 и 2021 година, надделя над Даяна Шнайдер

Джесика Пегула се класира за финала на турнира по тенис във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двукратната шампионка и водачка в схемата Джесика Пегула (САЩ) се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 500 в американската столица Вашингтон с награден фонд 1 637 982 долара, предаде БТА.

32-годишната американка, която триумфира в надпреварата през 2019 и 2021 година, надделя над четвъртата поставена Даяна Шнайдер (Русия) със 7:5, 6:4 за час и 27 минути.

Пегула преодоля пасив от 2:5 в първия сет, но след серия от пет поредни гейма стигна до обрат. Във втората част тя взе аванс от 5:2 и без проблеми затвори мача.

За трета титла от надпреварата утре Пегула ще играе срещу Александра Еала (Филипини), която елиминира номер 3 Наоми Осака (Япония) с 6:4, 6:2 за 78 минути.

Филипинката направи решаващ пробив в деветия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втория тя стигна до нови два брейка и спечели срещата с третия си мачбол.

По пътя си до финала Еала елиминира още действащата шампионка Лейла Фернандес (Канада) във втория кръг и номер 2 в схемата Елина Свитолина (Украйна) на четвъртфиналите.


САЩ
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