ЦСКА може да прати Пиедраита под наем в друг отбор

ЦСКА може да пусне под наем до края на сезона Алехандро Пиедраита, който все по-рядко намира място в състава на „червените“. Колумбиецът дойде в клуба в началото на годината, но оттогава блесна единствено в дербито със Славия миналия сезон, в което вкара феноменален гол със задна ножица, пише "Мач Телеграф".

23-годишното ляво крило е взело участие в два мача от началото на настоящата кампания, в които влиза като резерва в края. Той игра 14 минути срещу Славия в първия кръг на първенството и се представи под всякаква критика. Преди това пък се появи в игра в 85-ата мин. на домакинството с Дери Сити в Лига Европа. Много е вероятно Пиедраита да бъде пратен в Ботев Враца поне до зимата.

Междувременно се очаква старши треньорът на „армейците“ Христо Янев да промени отново схемата за домакинството на Дунав Русе. Най-вероятно той ще заложи на 4-1-4-1 и ще даде почивка на част от основните си футболисти, с които изнесе битката с Карабах. В същото време пък се очаква за първи път от началото на сезона сред титулярите срещу „драконите“ да бъде футболист №1 на тима за миналия сезон Джеймс Ето'о.