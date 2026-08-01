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Григор Димитров получи „уайлд кард“ и ще участва на турнира в Синсинати

Григор Димитров получи „уайлд кард“ и ще участва на турнира в Синсинати

1 Август, 2026 11:22 544 9

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  • тенис

Димитров е една от четирите звезди, които ще влязат в турнира по този начин с покана

Григор Димитров получи „уайлд кард“ и ще участва на турнира в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската тенис-звезда Григор Димитров получи „уайлд кард“ от организаторите на турнира в Синсинати, който е от веригата АТР Мастърс 1000. Димитров е една от четирите топ-звезди, които ще влязат в турнира по този начин с покана заедно с трикратния шампион от турнирите в „Големия шлем“ Стан Вавринка (Швейцария), Джак Дрейпър (бивш номер 4 в ранглистата), както и Гаел Монфис (бивш номер 6), предаде БТА.

Но също така Димитров се завръща в Синсинати като единственият тенисист с титла от тази група на „уайлд кард“-участници. Тенис центърът „Линднър Фемили“ беше мястото, където той спечели единствената си титла от ATP „Мастърс 1000“, след като на финала през 2017-а година не наложи над Ник Кирьос (Австралия) с 6:3, 7:5. А тазгодишното издание на турнира ще се проведе от 13 до 23 август.

Димитров получи подобна покана и от организаторите на турнира от сериите АТП 250 в Лос Кабос (Мексико), тъй като е получил дискомфорт в крака на тренировка в дните преди първите мачове.

Вавринка, който играе в последния си сезон в ATP тура, ще направи 15-то си участие в Синсинати и първото от 2024 година насам. Към него ще се присъедини и Монфис, който прави 14-то и последно участие, тъй като французинът също ще се състезава в последния си сезон.

Дрейпър ще направи второто си участие в Синсинати, след като достигна до четвъртфиналите в дебюта си през 2024-а Дрейпър притежава една титла от Мастърс 1000, спечелена на Индиън Уелс през 2025 година.


САЩ
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  • 1 Евгени от Алфапласт

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    Мач-кай, Гри-шу!🤣🤣🤣

    11:25 01.08.2026

  • 2 1488

    7 0 Отговор
    туй „уайлд кард“ същото като "джендьр" ли е ?

    11:25 01.08.2026

  • 3 Ко каза

    4 1 Отговор
    Страшна звезда е , но в Хасково.

    11:34 01.08.2026

  • 4 Читател

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    Не завиждайте скъсани цървули.Човека е милионер с честен труд.

    11:36 01.08.2026

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    Коментиран от #8

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  • 8 Много професосири тука

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