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Треньорът на Черно море призна: Липсва ни класа

Треньорът на Черно море призна: Липсва ни класа

2 Август, 2026 08:09 616 2

  • първа лига-
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  • черно море-
  • ботев пловдив

Липсва ни малко класа в завършващата фаза - в последните тридесет метра, каза Илиан Илиев

Треньорът на Черно море призна: Липсва ни класа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев призна, че в неговия тим липсва класа в завършващата фаза след загубата с 0:1 от Ботев (Пловдив) в среща от третия кръг на Първа лига. Така "моряците" остават без успех от началото на новия сезон, предаде БТА.

"Резултатът е водещ. Поздравявам Ботев за победата. Влязохме по-добре в мача. Футболистите на Ботев бяха по-нервни. Създадохме няколко опасности, но не успяхме да ги завършим. След дузпата домакините се успокоиха. Липсва ни малко класа в завършващата фаза - в последните тридесет метра. Имаме някои хора, които трябва да влизат по-бързо в отбора, защото са закъснели с подготовката. Това са ни резервите. Трябва да продължим да работим, за да се развиваме", заяви след срещата наставникът на "моряците".

"Играхме с един отбор, който има по-големи ресурси от нас. Целта и програмата ни е такава, че трябва да забравим мача днес, да извлечем поуките и да поправим нашите грешки. Казах и на футболистите, че трябва да излизат на терена със самочувствие", каза още Илиан Илиев.

С гол от дузпа на Асен Чандъров Ботев (Пловдив) стигна до минимална победа с 1:0 като домакин на Черно море в среща от третия кръг на футболната Първа лига. Полузащитникът на „канарчетата“ се разписа от бялата точка срещу бившия си тим в 24-ата минута, след като бе фаулиран в наказателното поле от Мохамед Аши и така донесе първи успех на „жълто-черните“ от началото на новия сезон.

По този начин възпитаниците на Станислав Генчев вече имат четири точки в актива си, докато „моряците“ остават без успех в първите си три мача и имат само една спечелена точка.


България
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  • 1 Ъъъ

    1 0 Отговор
    "Треньорът на Черно море призна: Липсва ни класа"

    Ми Илияне, четири от новите ви попълнения ги взехте от три изпдлани отбора..... От къде да дойде класата?

    08:16 02.08.2026

  • 2 Не е фатално

    0 0 Отговор
    класата се придобива най-лесно в Втора ефбет лига.

    08:24 02.08.2026

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