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2 август 1934: Как Хитлер стана фюрер на Германия

2 август 1934: Как Хитлер стана фюрер на Германия

2 Август, 2026 11:45 924 11

  • хитлер-
  • паул фон хинденбург-
  • диктатура-
  • третия райх-
  • фюрер-
  • германия

На днешната дата се навършват 92 години от смъртта на президента Паул фон Хинденбург, която отваря пътя към абсолютната диктатура в Третия райх

2 август 1934: Как Хитлер стана фюрер на Германия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния 2 август отбелязваме една от най-мрачните и повратни дати в световната история. На този ден през 1934 г. германският канцлер Адолф Хитлер официално обединява постовете на канцлер и президент. Той се самопровъзгласява за „Фюрер и райхсканцлер“, с което концентрира цялата власт в Германия в свои ръце и слага край на Ваймарската република.

Повече за хронологията на тези събития можете да прочетете в историческите архиви на Института за съвременна история в Мюнхен.

Смъртта на Паул фон Хинденбург и възходът на диктатурата

Часове след смъртта на 86-годишния президент Паул фон Хинденбург, нацисткото правителство задейства предварително подготвен закон. Този закон нарушава действащата конституция, като забранява назначаването на нов президент и прехвърля правомощията на държавния глава директно на Хитлер. С този акт армията на Германия (Райхсверът) е принудена да положи клетва за вярност лично към Хитлер, а не към държавата или конституцията.

Легитимиране на абсолютната власт

За да придаде законен вид на диктатурата си, Хитлер организира плебисцит на 19 август 1934 г. Под натиска на интензивна нацистка пропаганда и терор, над 84% от германските гласоподаватели одобряват сливането на двете държавни длъжности. Това събитие бележи пълното установяване на тоталитарния режим, който по-късно води до избухването на Втората световна война и Холокоста.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 4 Отговор
    Наскоро СеРеУ разсекрети документи ДОКАЗВАЩИ, че чичо Ади не се е отровил в бункера❗
    Техни агенти са открили и следили "лицето" в Аржентина и Венецуела ... до средата на седемдесетте години на миналия век🤔❗

    Коментиран от #2, #3, #4

    11:50 02.08.2026

  • 2 Внимание

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Внимавай с твърдата дрога …. Кажи не докато не е късно

    Коментиран от #5

    12:00 02.08.2026

  • 3 Плешив чичко скруч

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами добро утро . Всички са имали двойници . Това в Берлин не е бил той в бункера , най видните са били в сащ другите по латинска Америка на различни точки , оставащите действащо висши агенти на Гестапо обаче им е предложена работа в ГДР за руснаците . Не е имало чистка освен на ниските нива за пред хората е всичко че уж са е сменила властта . Да действително се сменя едно , плана на глобалистите против белият човек се задейства и против православните в Русия са избите над 66 милиона православни християни , а в Германия както се вижда вече ще станат масово араби

    12:01 02.08.2026

  • 4 Има и наследници

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ади се е преродил в психопата Пустлер

    Коментиран от #10

    12:04 02.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Внимание":

    Внимавам❗
    А ти вземи да прочетеш малко повече по темата, че хем си много БОС, хем пробваш да ръсиш мозАк❗

    12:05 02.08.2026

  • 6 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!

    5 1 Отговор
    ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА мър ши т€ (€в р€и, комуни$ти, ман га ли И п€ да ли)!

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    12:46 02.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хааххх

    2 1 Отговор
    За има няма 10 години пълен просперитет,резултата като изхвърлиш скапаните паразите

    12:56 02.08.2026

  • 9 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Как Хитлер стана фюрер. Ами като победителите си разпределиха Европа, колониите, смазаха и унижиха Германия до максимум, ограбиха я, докараха ѝ милионна инфлация, забраниха ѝ да има армия, танкове, самолети, та трябваше другарят Сталин да я прикрива по комунистическа линия и накрая това, народът се хвърли в другата крайност - от куца демокрация в хилядолетен Райх, възраждане и величие.

    12:57 02.08.2026

  • 10 Няма наследници

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Има и наследници":

    Защото имал едно орехче и то повредено. Всичката му мъжка сила отишла в мустака под носа му.

    13:00 02.08.2026

  • 11 !!!?

    1 1 Отговор
    Путлер дойде на власт в края на миналото хилядолетие след безкръвен преврат на КГБ срещу Елцин !!!?

    13:12 02.08.2026