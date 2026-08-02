2 август 1934: Как Хитлер стана фюрер на Германия

На днешния 2 август отбелязваме една от най-мрачните и повратни дати в световната история. На този ден през 1934 г. германският канцлер Адолф Хитлер официално обединява постовете на канцлер и президент. Той се самопровъзгласява за „Фюрер и райхсканцлер“, с което концентрира цялата власт в Германия в свои ръце и слага край на Ваймарската република.
Повече за хронологията на тези събития можете да прочетете в историческите архиви на Института за съвременна история в Мюнхен.
Смъртта на Паул фон Хинденбург и възходът на диктатурата
Часове след смъртта на 86-годишния президент Паул фон Хинденбург, нацисткото правителство задейства предварително подготвен закон. Този закон нарушава действащата конституция, като забранява назначаването на нов президент и прехвърля правомощията на държавния глава директно на Хитлер. С този акт армията на Германия (Райхсверът) е принудена да положи клетва за вярност лично към Хитлер, а не към държавата или конституцията.
Легитимиране на абсолютната власт
За да придаде законен вид на диктатурата си, Хитлер организира плебисцит на 19 август 1934 г. Под натиска на интензивна нацистка пропаганда и терор, над 84% от германските гласоподаватели одобряват сливането на двете държавни длъжности. Това събитие бележи пълното установяване на тоталитарния режим, който по-късно води до избухването на Втората световна война и Холокоста.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Техни агенти са открили и следили "лицето" в Аржентина и Венецуела ... до средата на седемдесетте години на миналия век🤔❗
Коментиран от #2, #3, #4
11:50 02.08.2026
2 Внимание
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Внимавай с твърдата дрога …. Кажи не докато не е късно
Коментиран от #5
12:00 02.08.2026
3 Плешив чичко скруч
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами добро утро . Всички са имали двойници . Това в Берлин не е бил той в бункера , най видните са били в сащ другите по латинска Америка на различни точки , оставащите действащо висши агенти на Гестапо обаче им е предложена работа в ГДР за руснаците . Не е имало чистка освен на ниските нива за пред хората е всичко че уж са е сменила властта . Да действително се сменя едно , плана на глобалистите против белият човек се задейства и против православните в Русия са избите над 66 милиона православни християни , а в Германия както се вижда вече ще станат масово араби
12:01 02.08.2026
4 Има и наследници
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ади се е преродил в психопата Пустлер
Коментиран от #10
12:04 02.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Внимание":Внимавам❗
А ти вземи да прочетеш малко повече по темата, че хем си много БОС, хем пробваш да ръсиш мозАк❗
12:05 02.08.2026
6 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
12:46 02.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хааххх
12:56 02.08.2026
9 Наблюдател
12:57 02.08.2026
10 Няма наследници
До коментар #4 от "Има и наследници":Защото имал едно орехче и то повредено. Всичката му мъжка сила отишла в мустака под носа му.
13:00 02.08.2026
11 !!!?
13:12 02.08.2026