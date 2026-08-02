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Над 28 хил. кв. м нови тротоари са изградени в София от началото на годината

Над 28 хил. кв. м нови тротоари са изградени в София от началото на годината

2 Август, 2026 11:30 562 21

  • тротоари-
  • район лозенец-
  • район студентски

Предстои обновяване на тротоара по ул. „Самоковско шосе“, а ремонти се извършват по бул. „Д-р Г. М. Димитров“, улиците „Иван Денкоглу“ и „Хан Аспарух“

Над 28 хил. кв. м нови тротоари са изградени в София от началото на годината - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От началото на 2026 г. до края на юли в София са обновени около 28 000 кв. м тротоарни настилки и предстои възлагане на нови обекти. Новоизградените пространства са предимно в кварталите на града и осигуряват по-добра пешеходна среда и достъпност. Това съобщи заместник-кметът по строителство Никола Лютов.

Обновените 28 дка тротоари са площ, приблизително осем пъти по-голяма от тази на площад „Славейков“.

Чрез ремонтите се осигурява по-добра достъпност за придвижването на хора с увреждания и родители с детски колички. Заедно с подмяната на тротоарните настилки се обновяват бордюрите, монтират се тактилни ивици и се изграждат понижения при кръстовищата, което променя качеството на градската среда.

В момента се извършва цялостен ремонт на южния тротоар на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ в участъка от бул. „Климент Охридски“ до ул. „Методи Андонов“ в район „Студентски“. Обновява се и тротоара на ул. „Иван Денкоглу“ между бул. „Витоша“ и ул. „Цар Асен“, както и по ул. „Хан Аспарух“ в участъците от ул. „Цар Асен“ до ул. „Княз Борис I“ и от ул. „Княз Борис I“ до ул. „Стефан Тошев“.

В район „Младост“ предстои обновяване на тротоара по една от основните улици в кв. „Горубляне“ – ул. „Самоковско шосе“, в участъка от ул. „Освобождение“ до ул. „Цветна градина“. Предстои работа по тротоари на ул. „Калиакра“, ул.“Капитан Андреев“, както и тротоарите около градина „Стефан Данаилов“ в район Лозенец.

Тази година нови тротоари са изградени в районите „Витоша“, „Триадица“, „Студентски“, „Панчарево“, „Младост“ и „Сердика“. Обновени са участъци от ул. „Цар Симеон I“ в с. Мърчаево, ул. „Бяла черква“, ул. „Боян Дановски“, ул. „Шуманец“ в с. Панчарево, ул. „Д-р Атанас Москов“ и бул. „Лазар Михайлов“.

По програмата на Столичната община от 2023 г. досега са изградени и реновирани общо над 542 200 кв. м тротоари. Това е площ, приблизително колкото територията на Борисовата градина от 560 дка, заключена между булевардите „Драган Цанков“, „Алея Яворов“, „Цариградско шосе“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“.

При ремонтите се изгражда нова настилка предимно от бетонови павета – унипаваж. Приоритетно дейностите се насочват към пространствата около детски градини, социални заведения, поликлиники, спирки на градския транспорт и паркове.

„Целта ни е програмата за обновяване на тротоарите да продължи и през следващите години. За това общината ще търси възможности за дългосрочни инвестиции чрез различни финансови източници“, коментира заместник-кметът Лютов.

Тротоарите по бул. „Александър Стамболийски“ са цялостно обновени при реконструкцията на участъка между бул. „Константин Величков“ и ул. „Западна“. В проектите за реконструкция на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Джеймс Баучер“ също е предвидено обновяване на пешеходните площи.

Дейностите се възлагат от Столичната община и районните администрации и се реализират в рамките на проекта „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“, финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бутафорните строежи

    4 2 Отговор
    на "демокрацията" ни с 5 години живот

    11:33 02.08.2026

  • 2 аааа

    16 1 Отговор
    Досрамя ли ви да напишете 28 декара? Това е едно нищо за град като София. Един средно голям паркинг на Била.

    Коментиран от #5, #15, #16, #17, #18

    11:34 02.08.2026

  • 3 Европеец

    11 0 Отговор
    Дано да си ги направили качествено, защото гледах едни тротоари правени от братовчеди и качеството мани ,мани - по трудово децата по-добре се биха справили....

    11:34 02.08.2026

  • 4 лъжа

    9 0 Отговор
    и измама..

    11:36 02.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "аааа":

    Е, можеха да посочат бройката плочки😀😉

    Коментиран от #13

    11:37 02.08.2026

  • 6 ....

    14 0 Отговор
    28 000 кв.м. тротоари се равнява приблизително на тротоарите пред 7-8 панелни блока от по-дългичките. Това няма и дължината на средна квартална улица, и то само от едната страна. Мен би ме било срам да се хваля с такива "постижения" ако бях кмет на София.

    11:40 02.08.2026

  • 7 Зеления

    9 0 Отговор
    Нови тротоари се правят не където вървят хората, а където има най-голям поток от автомобили, които да ги виждат и да пляскат с ръце "ах колко е велик кмета", без значение че точно там няма никакви пешеходци, важното е да се вижда от повече автомобилисти.

    11:43 02.08.2026

  • 8 верно мари ингилизке и колко парици са

    6 1 Отговор
    отишли от стъкмистиката в чекмеджета

    Над 28 хил. кв. м нови тротоари са изградени в София

    11:43 02.08.2026

  • 9 аааа

    5 0 Отговор
    28 декара тротоари...? Да няма някаква грешка? По пет-десет метра ли са им дълги тротоарите на тези софийски улици, или са правили само някакви точки от тях?

    Коментиран от #10

    11:46 02.08.2026

  • 10 на всеки тротоар

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "аааа":

    са турили по няколко плочки най долно качество

    11:57 02.08.2026

  • 11 Хубаво се хвалите, ако

    6 0 Отговор
    е вярно ,
    но, по всички тротоари хвърчат вело електро и обикновени
    Защо не ги забраните
    И какви са тези частни таксита неэофициални до спирките ?Ами, спрете тази сенчеста дейност.

    12:14 02.08.2026

  • 12 Корумпето

    5 0 Отговор
    Елате да снимате в "Надежда". Пълна селения и безхаберие.-Бойко,Бойко!

    12:21 02.08.2026

  • 13 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Около стадион Герена всички тротоари са от асфалт!?!?Гениално изобретение на българският "гений".Плочките са само в отчетите.

    12:31 02.08.2026

  • 14 Най лесно се краде от тях

    4 0 Отговор
    Всички кметове обожават да краднат от ремонт на тротоарите. И да поливат вечер улицата, че това било миене на улици...тая вода да бяха сипали на дръвчетата поне мълко полза от тая кражба.

    12:32 02.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Еееег

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "аааа":

    0.028 квадратни километра, пиар е това в подходящи единици

    12:45 02.08.2026

  • 19 Иии

    1 0 Отговор
    Така ги правите че и година не могат да изкарат щом корени никнат не ми ае коментира наклоните наобратно трагедия и само трагедия не знам защо изобщо го пишете

    12:46 02.08.2026

  • 20 Васко ДС-то

    0 0 Отговор
    За сметка на това улиците са надупчени като след бомбардировка

    12:46 02.08.2026

  • 21 Име

    0 0 Отговор
    В цяла България инфраструктурата е много зле! След 89-та нещата в есто да се оправят, се влошават!

    13:05 02.08.2026

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