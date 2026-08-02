Над 28 хил. кв. м нови тротоари са изградени в София от началото на годината

От началото на 2026 г. до края на юли в София са обновени около 28 000 кв. м тротоарни настилки и предстои възлагане на нови обекти. Новоизградените пространства са предимно в кварталите на града и осигуряват по-добра пешеходна среда и достъпност. Това съобщи заместник-кметът по строителство Никола Лютов.

Обновените 28 дка тротоари са площ, приблизително осем пъти по-голяма от тази на площад „Славейков“.

Чрез ремонтите се осигурява по-добра достъпност за придвижването на хора с увреждания и родители с детски колички. Заедно с подмяната на тротоарните настилки се обновяват бордюрите, монтират се тактилни ивици и се изграждат понижения при кръстовищата, което променя качеството на градската среда.

В момента се извършва цялостен ремонт на южния тротоар на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ в участъка от бул. „Климент Охридски“ до ул. „Методи Андонов“ в район „Студентски“. Обновява се и тротоара на ул. „Иван Денкоглу“ между бул. „Витоша“ и ул. „Цар Асен“, както и по ул. „Хан Аспарух“ в участъците от ул. „Цар Асен“ до ул. „Княз Борис I“ и от ул. „Княз Борис I“ до ул. „Стефан Тошев“.

В район „Младост“ предстои обновяване на тротоара по една от основните улици в кв. „Горубляне“ – ул. „Самоковско шосе“, в участъка от ул. „Освобождение“ до ул. „Цветна градина“. Предстои работа по тротоари на ул. „Калиакра“, ул.“Капитан Андреев“, както и тротоарите около градина „Стефан Данаилов“ в район Лозенец.

Тази година нови тротоари са изградени в районите „Витоша“, „Триадица“, „Студентски“, „Панчарево“, „Младост“ и „Сердика“. Обновени са участъци от ул. „Цар Симеон I“ в с. Мърчаево, ул. „Бяла черква“, ул. „Боян Дановски“, ул. „Шуманец“ в с. Панчарево, ул. „Д-р Атанас Москов“ и бул. „Лазар Михайлов“.

По програмата на Столичната община от 2023 г. досега са изградени и реновирани общо над 542 200 кв. м тротоари. Това е площ, приблизително колкото територията на Борисовата градина от 560 дка, заключена между булевардите „Драган Цанков“, „Алея Яворов“, „Цариградско шосе“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“.

При ремонтите се изгражда нова настилка предимно от бетонови павета – унипаваж. Приоритетно дейностите се насочват към пространствата около детски градини, социални заведения, поликлиники, спирки на градския транспорт и паркове.

„Целта ни е програмата за обновяване на тротоарите да продължи и през следващите години. За това общината ще търси възможности за дългосрочни инвестиции чрез различни финансови източници“, коментира заместник-кметът Лютов.

Тротоарите по бул. „Александър Стамболийски“ са цялостно обновени при реконструкцията на участъка между бул. „Константин Величков“ и ул. „Западна“. В проектите за реконструкция на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Джеймс Баучер“ също е предвидено обновяване на пешеходните площи.

Дейностите се възлагат от Столичната община и районните администрации и се реализират в рамките на проекта „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“, финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка.