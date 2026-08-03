Важните новини във ФАКТИ на 03.08.2026 г.

С пет сантиметра е паднало нивото на Дунав при Лом за последното денонощие и вече е отрицателно

Нивото на Дунав при Лом се е понижило с пет сантиметра за последното денонощие и вече е отрицателно – минус един сантиметър под морското равнище, съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Външно: Разговорът с външния министър на Иран беше иницииран от българската страна, друг не е провеждан

Разговорът с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Арагчи беше иницииран от българска страна, като предложение за провеждането му беше отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри той се състоя на 30 юли. Това казаха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА след запитване за информацията на иранската държавна телевизия ИРИБ, според която в рамките на 24 часа България, Великобритания и Украйна са казали на Иран, че "няма да станат част от войната".

МВР е обявило обществена поръчка за над 182 хил. евро за техника за разкриване на престъпления, свързани с МПС

Обществена поръчка за закупуване на софтуери и хардуери за разкриване и разследване на престъпления, свързани с моторни превозни средства (МПС), е публикувало Министерството на вътрешните работи (МВР) в Регистъра за обществени поръчки, предават от БТА. Прогнозната стойност на поръчката (без ДДС) е 182 184,41 евро. Финансирането е от програмата на България по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2021-2027 г.

Иван Шишков: На концесия няма да се дават вече построени магистрали

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков разкритикува липсата на реакция от страна на прокуратурата по сигналите за нарушения в пътния сектор, които според него са били подавани още по време на служебните кабинети.

„Като заместник-министър и като министър в служебните правителства многократно съм подавал сигнали за злоупотребите в пътния сектор. Те са ясно описани, а част от тях, образно казано, се мерят с линийка. Въпросът е защо тогава никой не реагира“, заяви Шишков в отговор на въпрос на Нова телевизия.

По думите му настоящите съдебни претенции срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ не могат да заличат отговорността за натрупаните проблеми през предходните години. „Защо исковете не бяха предявени по-рано? Защо никой не коментираше тогава, че няма магистрали и че асфалтът е по-тънък? Днес всички говорят за проблемите, но те не са се появили вчера. Колко е неудобна тази власт и на кого? На тези, които откраднаха“, посочи министърът.