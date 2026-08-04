Барселона влиза в надпреварата за Родри

Барселона не възнамерява да остане настрана от развоя на събитията около Родри – звездният полузащитник на Манчестър Сити. Докато Реал Мадрид и английският шампион водят интензивни разговори за бъдещето на испанеца, каталунците са в пълна бойна готовност да се възползват от всяка възможност, която може да се открие на трансферния пазар.

Въпреки че Барселона традиционно се фокусира върху подсилване на атаката, отсъствието на Френки де Йонг поради контузия и впечатляващото представяне на Родри на Световното първенство, където бе отличен като най-добър играч, са накарали ръководството на „блаугранас“ да преосмисли приоритетите си. Освен това, желанието да се попречи на вечния съперник Реал Мадрид да привлече ключов футболист, допълнително разпалва амбициите на каталунците.

С наближаването на края на договора си с Манчестър Сити и навършването на 30 години, Родри вече е дал да се разбере, че копнее да се завърне в родината си. Макар първоначално Реал Мадрид да изглеждаше като фаворит за подписа му, високите финансови изисквания на английския клуб поставят под въпрос осъществяването на сделката. Именно тук Барселона вижда своя шанс и вече е уведомила „гражданите“, че е готова да се включи в преговорите.

Въпреки че на пръв поглед Барселона остава в сянката на основните претенденти, клубът зорко следи всяко развитие и е готов да действа светкавично при евентуален обрат. Каталунците са наясно, че подобен трансфер би бил истинска сензация, която до съвсем скоро изглеждаше немислима.