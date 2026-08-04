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Над 700 сгради са унищожени при мащабен горски пожар в щата Вашингтон

Над 700 сгради са унищожени при мащабен горски пожар в щата Вашингтон

4 Август, 2026 09:26 572 7

  • сащ-
  • вашингтон-
  • горски пожари-
  • пожар

Десетки хиляди жители бяха евакуирани от района на Спокейн, а властите предупреждават, че следващите дни ще бъдат решаващи за овладяването на огнената стихия

Над 700 сгради са унищожени при мащабен горски пожар в щата Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Над 700 сгради в района на град Спокейн, щата Вашингтон, са унищожени, а близо 400 са понесли сериозни щети след мащабен горски пожар, съобщава CBS, предава Фокус.

Близо 67 000 души са били принудени да напуснат домовете си от съображения за сигурност, като след преминаването на бедствието много от тях няма да имат къде да се върнат.

„Това е кошмарна ситуация“, заяви губернаторът на щата Вашингтон Боб Фъргюсън. „Това вероятно е най-тежкото природно бедствие в историята на Спокейн.“

Пожарите са започнали в събота, когато екстремната суша, сухата растителност, високите температури и силните ветрове са създали условия за бързото разпространение на огъня. По информация на CBS пожарникарите са обикаляли от врата на врата в опит да спасят възможно най-много домове, но скоро са били претоварени от мащаба на бедствието.

До момента не се съобщава за жертви. Властите издирват 14 души, но шерифът на окръг Спокейн Джон Ноулс подчерта, че не ги определя като изчезнали.

„Това са хора, които може да са се обадили за помощ или за съдействие при евакуацията, и много от тях вероятно вече са били евакуирани“, каза той.

Даниел Рейми, говорител на Калифорнийския междуведомствен екип за управление на инциденти, който участва в овладяването на пожара, заяви пред CBS, че следващите няколко дни може да се окажат решаващи за усилията на огнеборците.

За Тихоокеанския северозапад това е един от най-тежките пожароопасни сезони от три десетилетия насам. В щата Вашингтон в момента горят най-малко 16 големи пожара.

В Юта пожар е изпепелил близо 70 000 акра, след като в понеделник е удвоил площта си. Междувременно пожарът Биг Рок в югоизточната част на Айдахо е обхванал над 2 500 акра и е наложил евакуацията на местни жители, отбелязва CBS.


САЩ
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    Коментиран от #7

    09:32 04.08.2026

  • 5 Пич

    3 0 Отговор
    Господ е погледнал с добро око САЩ !!!
    А...?!

    09:36 04.08.2026

  • 6 е там дал бог сгради . 700 са нищо

    0 0 Отговор
    има стотици хиляди . пожарите в канада и вашингтон по това време на годината са нормални . лошо е че обхващат много територия . ще ги угасят . не е хубаво ако стане пожар да не се угаси . така се разраства . а има и пострадали . явно е нужно не разрастване на армиите а нарастване на пожарните . на снимки се видяха някакви допотопни машини и мъже в много стари униформи . нямат пари .

    09:36 04.08.2026

  • 7 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Руските спътници":

    Само дето повечето руски спътници са стари, а и като цяло бройката не е голяма. Толкова си могат.

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